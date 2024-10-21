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Дороги и транспорт Ремонт Московского подробности «Работы продолжаются»: сколько продлится ремонт Московского проспекта в Ярославле

«Работы продолжаются»: сколько продлится ремонт Московского проспекта в Ярославле

Власти объяснили, почему укладкой асфальта дело не ограничилось

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9 комментариев

Когда закончат ремонт Московского проспекта

В мэрии Ярославля рассказали детали ремонта Московского проспекта. Ранее власти сообщали, что работы будут окончены 15 октября, как предусмотрено контрактом. Оказалось, что в этот срок подрядчик был обязан успеть заасфальтировать дорогу. На остальное у него есть еще около полутора лет.

— На Московском проспекте устройство асфальтового покрытия выполнили в срок. 15 число — срок сдачи конкретно асфальтового покрытия. Работы продолжаются на других объектах проспекта. Контракт на ремонтные работы двухгодичный, но всё выполняем с опережением, — рассказали 76.RU в агентстве по муниципальному заказу ЖКХ Ярославля.

Ранее власти сообщали, что рабочие проводят работы по благоустройству на объекте, наводят порядок. Лестницы, на состояние которых жаловались ярославцы, тоже отремонтировали. На них в ближайшее время обещали установить перила.

Кусок Московского проспекта от Богоявленской площади до проспекта Фрунзе должны были обновлять с 1 июля по 15 октября 2024 года. Работы начали раньше — 19 июня. Тогда власти объясняли: так было решено, чтобы подрядчик успел обновить Московский проспект к 1 сентября. Но к этой дате не успели, а потому окончательной датой вновь было названо 15 октября.

Анонсировали работы еще в мае 2024 года. Сообщалось, что на Московском обновят тротуары, заменят бордюры и уложат свежий асфальт.

Власти заверяли, что подрядчик не будет вести работы в час пик. Однако несколько дней ограждения стояли с раннего утра. Блоки выставлялись на дорогу для безопасности ремонтной бригады, которая перекладывала тротуары. Московский стоял в пробках.

Все новости о ремонте Московского проспекта мы публикуем в этом сюжете.

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Московский проспект Ремонт Подрядчик Власти
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Комментарии
9
Гость
2 часа
Когда на Ленинградском проспекте работы закончат ? Ходят из угла в угол , с утра технику пригонят, вечером приезжаем и конь не валялся. Снега ждут ? Укладывать асфальт будут по новым нано технологиям аналогов нет ? А что с парком на прудах, всё лето картина не меняется, ёлку только плиткой обложили и уродливую сцену состряпали. А что с Павловской рощей ? Кривые фонари поправят, включат когда или так и будут копать и перекапывать кабель к ним. Кошмар просто , кто за всё это отвечает?
Гость
2 часа
Всё никак не могу взять в толк... По Конституции власть в стране принадлежит народу, а в СМИ и не только навязчиво продолжают называть властью группу чиновников, назначенных на свои должности, суть которых отличается от школьного завхоза только размерами оплаты непосильного труда.
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