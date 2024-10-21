«Работы продолжаются»: сколько продлится ремонт Московского проспекта в Ярославле

Когда закончат ремонт Московского проспекта Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В мэрии Ярославля рассказали детали ремонта Московского проспекта. Ранее власти сообщали, что работы будут окончены 15 октября, как предусмотрено контрактом. Оказалось, что в этот срок подрядчик был обязан успеть заасфальтировать дорогу. На остальное у него есть еще около полутора лет.

— На Московском проспекте устройство асфальтового покрытия выполнили в срок. 15 число — срок сдачи конкретно асфальтового покрытия. Работы продолжаются на других объектах проспекта. Контракт на ремонтные работы двухгодичный, но всё выполняем с опережением, — рассказали 76.RU в агентстве по муниципальному заказу ЖКХ Ярославля.

Ранее власти сообщали, что рабочие проводят работы по благоустройству на объекте, наводят порядок. Лестницы, на состояние которых жаловались ярославцы, тоже отремонтировали. На них в ближайшее время обещали установить перила.

Кусок Московского проспекта от Богоявленской площади до проспекта Фрунзе должны были обновлять с 1 июля по 15 октября 2024 года. Работы начали раньше — 19 июня. Тогда власти объясняли: так было решено, чтобы подрядчик успел обновить Московский проспект к 1 сентября. Но к этой дате не успели, а потому окончательной датой вновь было названо 15 октября.

Анонсировали работы еще в мае 2024 года. Сообщалось, что на Московском обновят тротуары, заменят бордюры и уложат свежий асфальт.

Власти заверяли, что подрядчик не будет вести работы в час пик. Однако несколько дней ограждения стояли с раннего утра. Блоки выставлялись на дорогу для безопасности ремонтной бригады, которая перекладывала тротуары. Московский стоял в пробках.