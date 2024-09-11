«Весь день бордовый»: ярославцы встали в гигантскую пробку из-за аварии с «Ягуаром»

В среду, 11 сентября, в Ярославле растянулась многокилометровая пробка на Московском проспекте. Автомобилисты пожаловались на затор в сторону центра около пяти часов вечера.
— Московский и так весь день бордовый, а тут еще и авария под вечер… — пишут в группе «Жесть Ярославль».
По информации полиции, на пересечении проспекта с улицей Малой Пролетарской стоят разбитыми две иномарки.
— Столкнулись «Ниссан» и «Ягуар», пострадавших нет, — сообщили порталу 76.RU в Управлении МВД России по Ярославской области.
Из-за ДТП проезд затруднен по направлению в центр, горожане стоят от автовокзала. Кроме того, на встречной полосе собирается затор из-за часа пик. Кроме того, автомобилисты стоят на проспекте Фрунзе и Тормозном шоссе.
Дорожная обстановка к 17:30 на данном сервисе «Яндекс.Карты» оценивается в 5 баллов. Еще одна пробка растет в Заволжском районе — на Яковлевском круге.