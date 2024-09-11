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Дороги и транспорт «Весь день бордовый»: ярославцы встали в гигантскую пробку из-за аварии с «Ягуаром»

«Весь день бордовый»: ярославцы встали в гигантскую пробку из-за аварии с «Ягуаром»

В полиции рассказали первые подробности ДТП

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4 комментария

Пробка растянулась на три километра

В среду, 11 сентября, в Ярославле растянулась многокилометровая пробка на Московском проспекте. Автомобилисты пожаловались на затор в сторону центра около пяти часов вечера.

— Московский и так весь день бордовый, а тут еще и авария под вечер… — пишут в группе «Жесть Ярославль».

По информации полиции, на пересечении проспекта с улицей Малой Пролетарской стоят разбитыми две иномарки.

— Столкнулись «Ниссан» и «Ягуар», пострадавших нет, — сообщили порталу 76.RU в Управлении МВД России по Ярославской области.

Из-за ДТП проезд затруднен по направлению в центр, горожане стоят от автовокзала. Кроме того, на встречной полосе собирается затор из-за часа пик. Кроме того, автомобилисты стоят на проспекте Фрунзе и Тормозном шоссе.

Автомобилисты стоят от автовокзала

Дорожная обстановка к 17:30 на данном сервисе «Яндекс.Карты» оценивается в 5 баллов. Еще одна пробка растет в Заволжском районе — на Яковлевском круге.

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Авария Дорогая иномарка ДТП Пробка
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Комментарии
4
Ivan Laptev1998
11 сентября 2024, 18:32
Из за этого корыта столько хлопот?трэш
280714694
11 сентября 2024, 18:02
Элитное авто? Ягуар в старом кузове? Скорее никому не нужное за такие деньги 😉
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