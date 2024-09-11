«Весь день бордовый»: ярославцы встали в гигантскую пробку из-за аварии с «Ягуаром»

Пробка растянулась на три километра Источник: Дороги Ярославля / Vk.com











В среду, 11 сентября, в Ярославле растянулась многокилометровая пробка на Московском проспекте. Автомобилисты пожаловались на затор в сторону центра около пяти часов вечера.

— Московский и так весь день бордовый, а тут еще и авария под вечер… — пишут в группе «Жесть Ярославль».

По информации полиции, на пересечении проспекта с улицей Малой Пролетарской стоят разбитыми две иномарки.

— Столкнулись «Ниссан» и «Ягуар», пострадавших нет, — сообщили порталу 76.RU в Управлении МВД России по Ярославской области.

Из-за ДТП проезд затруднен по направлению в центр, горожане стоят от автовокзала. Кроме того, на встречной полосе собирается затор из-за часа пик. Кроме того, автомобилисты стоят на проспекте Фрунзе и Тормозном шоссе.

Автомобилисты стоят от автовокзала Источник: «Яндекс.Карты»









