Как защитить смородину от вредителей: проверенные способы борьбы

Санитарная уборка снижает риск зимовки личинок и куколок под кустами Источник: GPT

Смородина — один из самых любимых дачниками кустарников. Черная, красная или белая — каждая разновидность радует щедрым урожаем и полезными ягодами. Однако вместе с наступлением тепла на кусты начинают покушаться разные вредители. От них страдают листья, побеги и сами ягоды. Если не предпринять меры, можно остаться без урожая. В этой статье расскажем, кто чаще всего атакует смородину и как с ними эффективно бороться.

Основные вредители смородины

Вредителей у смородины немало, и каждый из них наносит ущерб по-своему: одни скручивают листья, другие высасывают сок из побегов, а третьи портят сами ягоды. Ниже — перечень самых опасных врагов смородиновых кустов.

Смородинная почковая моль — насекомое, личинки которого питаются бутонами и листьями, особенно опасно весной.

Признаки: обгрызенные бутоны, опавшие цветки.

Борьба: для борьбы с почковой молью важно начать обработку кустов как можно раньше, еще до распускания почек. Эффективным средством считается опрыскивание кустов настоями табака или золы, добавляя в раствор немного мыла для лучшего прилипания. При массовом поражении рекомендуется применение инсектицидов, таких как «Интавир» или «Лепидоцид», строго по инструкции и желательно в сухую безветренную погоду.

Тля (смородиновая галловая и зеленая) — один из самых распространенных вредителей. Быстро размножается и высасывает сок из молодых побегов.

Признаки: скрученные или вздутые листья, замедленный рост кустов.

Борьба: на начальных стадиях заражения тлю можно смывать сильной струей воды или снимать вручную, особенно если колонии сосредоточены на отдельных побегах. Хорошо помогает опрыскивание настоем чеснока или луковой шелухи. Если народные методы не дают результата, применяют препараты контактного действия на основе пиретроидов или биопрепараты, такие как «Фитоверм». Также важно следить за появлением муравейников у основания куста — муравьи активно «пасут» тлю, распространяя ее по кусту.

Смородинный почковый клещ — миниатюрный, но очень вредоносный паразит. Зимует в почках, которые превращаются в деформированные «шарики».

Признаки: вздутые почки, отсутствие цветения.

Борьба: как только сойдет снег и станет видно состояние почек, пораженные и вздутые почки необходимо сразу же выщипывать и сжигать. Обработка куста весной до распускания почек раствором коллоидной серы или «Нитрафена» позволяет уничтожить клеща в спящем состоянии. В течение сезона можно использовать также серосодержащие препараты в профилактических целях. Очень важно не допускать загущения кустов, так как клещ особенно активен при плохой циркуляции воздуха.

Смородина не только витаминная ягода, но и лакомство для множества насекомых Источник: GPT

Огневка (смородиновая огневка) — гусеницы огневки проникают в завязи и поедают недозревшие ягоды изнутри.

Признаки: опадающие ягоды с червоточинами.

Борьба: борьбу с огневкой начинают осенью, когда после сбора урожая следует тщательно убрать все опавшие ягоды и перекопать почву под кустами — в ней могут зимовать куколки. Весной, до цветения, кусты опрыскивают препаратами на основе карбофоса или биологическими средствами («Битоксибациллин»). Важно проводить обработку в сухую погоду при температуре не ниже +15 °C, иначе эффективность препаратов снижается.

Пилильщик — личинки этого вредителя объедают листья почти полностью, оставляя только жилки.

Признаки: «сетка» из листьев, оголенные побеги.

Борьба: при первых признаках появления пилильщика кусты можно обработать настоями полыни, табака или аптечной ромашки — они хорошо отпугивают насекомых. При сильном поражении необходимо использовать биопрепараты вроде «Актару» или «Фитоверм». Также рекомендуется собирать личинки вручную и уничтожать их. Для профилактики — осенняя перекопка почвы и мульчирование весной.

Как защитить смородину от вредителей: профилактика

Профилактические меры не менее важны, чем борьба с уже появившимися вредителями. Регулярный уход позволяет не допустить заражения кустов и сохранить здоровье посадок.

Вот несколько основных правил профилактики:

1. Весенняя обработка кустов. Ранней весной, до распускания почек, проводят обработку кипятком (около +80 °C) из лейки — это уничтожает зимующих вредителей.

2. Правильная обрезка. Удаляйте сухие, загущенные или поврежденные ветки. Это улучшает проветриваемость и снижает риски поражения.

3. Уход за почвой. Перекапывайте землю под кустами осенью и весной, удаляя личинки вредителей и яйца.

4. Использование настоя трав. Регулярное опрыскивание настоями чеснока, лука, тысячелистника и полыни снижает популяцию вредителей без химии.

5. Севооборот и смешанные посадки. Смородину можно сажать рядом с пряными растениями (календула, укроп, чеснок), которые отпугивают насекомых.

Регулярный осмотр помогает заметить вредителей до серьезной потери урожая Источник: GPT

Что важно помнить при защите смородины

Главное правило в борьбе с вредителями — не ждать, пока куст уже заметно пострадал. Смородину стоит осматривать с ранней весны и затем регулярно проверять молодые побеги, нижнюю сторону листьев, почки и завязи. На первых стадиях часто помогает простой уход: удалить пораженные листья, выщипнуть вздутые почки, собрать личинки вручную и убрать опавшие ягоды из-под куста.

Химические препараты лучше оставлять на крайний случай. Во время цветения смородину не опрыскивают по раскрытым цветкам, чтобы не навредить пчелам и другим полезным насекомым. Любые средства используют строго по инструкции в сухую безветренную погоду и с учетом срока ожидания до сбора ягод.