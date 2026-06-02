И в зной, и в дожди: каким будет лето и насколько снежной — следующая зима. Приметы на весь июнь

Лето — не только самое долгожданное время года, но и хороший «синоптик», который подскажет, какими будут июнь, июль и август, когда придет осень и насколько суровой будет зима. Чтобы это узнать, нужно просто быть внимательным.
Так, много ягод в лесу летом — это хоть и хорошо, но еще значит, что предстоящая зима будет холодной. Если летом часто идут дожди, то зимой будет много снега, а если лето сухое и жаркое — зиму стоит ждать малоснежную, но морозную.
Отдельные приметы есть и у первого месяца лета. Например, частые туманы в июне предвещают хороший урожай грибов, а позднее цветение рябины — признак долгой осени. Более подробные прогнозы можно составить по приметам на отдельные дни июня!
1 июня. Если первые два дня месяца идет дождь, то в остальные дни будет сухо. А если в первый день лета будет холодно, то жары не стоит ждать еще 40 дней;
2 июня. Дождь в этот день обещает жаркое лето;
3 июня. Ненастная погода и дождь 3 июня предвещает ненастную и дождливую осень;
4 июня. Раскаты грома предсказывают грозы и ливни в августе;
5 июня. Вовсю цветет боярышник — признак суровой зимы;
7 июня. Если с утра моросил дождь, а днем вышло солнце — июль будет жарким;
8 июня. Много комаров в этот день — предвестие теплого, но дождливого конца месяца;
10 июня. Жара днем обещает морозный декабрь;
11 июня. Утренний туман над водой — признак ясного и теплого лета;
12 июня. Цветет шиповник — зима будет суровой. Также в этот день нужно обращать внимание, откуда дует ветер: если с юга — осень будет теплой, если с севера — то затяжной, а если с запада — дождливой;
13 июня. Пасмурная погода в этот день предсказывает, что зима придет рано и будет суровой. Также по этому дню можно составить прогноз на всё лето: если весь день небо ясное и без облаков — в июле будет жарко, а если дождь, то август выдастся холодным;
15 июня. Под вечер разразился ливень — август будет дождливым;
17 июня. Жара и чистое небо — к засухе в августе;
20 июня. Если в этот день льет дождь, значит, непогода продержится еще 40 дней;
22 июня. Много земляники в лесах — признак холодной зимы, а если вечером солнце светит ярко, значит, осень придет поздно и будет сухой;
30 июня. Весь день идет дождь — зима будет снежной.
