Лето Обзор И в зной, и в дожди: каким будет лето и насколько снежной — следующая зима. Приметы на весь июнь

Рассказываем, на что обращать внимание

65
Богатый урожай ягод&nbsp;— признак холодной зимы | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RUБогатый урожай ягод&nbsp;— признак холодной зимы | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Лето — не только самое долгожданное время года, но и хороший «синоптик», который подскажет, какими будут июнь, июль и август, когда придет осень и насколько суровой будет зима. Чтобы это узнать, нужно просто быть внимательным.

Так, много ягод в лесу летом — это хоть и хорошо, но еще значит, что предстоящая зима будет холодной. Если летом часто идут дожди, то зимой будет много снега, а если лето сухое и жаркое — зиму стоит ждать малоснежную, но морозную.

Отдельные приметы есть и у первого месяца лета. Например, частые туманы в июне предвещают хороший урожай грибов, а позднее цветение рябины — признак долгой осени. Более подробные прогнозы можно составить по приметам на отдельные дни июня!

  • 1 июня. Если первые два дня месяца идет дождь, то в остальные дни будет сухо. А если в первый день лета будет холодно, то жары не стоит ждать еще 40 дней;

  • 2 июня. Дождь в этот день обещает жаркое лето;

  • 3 июня. Ненастная погода и дождь 3 июня предвещает ненастную и дождливую осень;

  • 4 июня. Раскаты грома предсказывают грозы и ливни в августе;

  • 5 июня. Вовсю цветет боярышник — признак суровой зимы;

  • 7 июня. Если с утра моросил дождь, а днем вышло солнце — июль будет жарким;

  • 8 июня. Много комаров в этот день — предвестие теплого, но дождливого конца месяца;

  • 10 июня. Жара днем обещает морозный декабрь;

  • 11 июня. Утренний туман над водой — признак ясного и теплого лета;

  • 12 июня. Цветет шиповник — зима будет суровой. Также в этот день нужно обращать внимание, откуда дует ветер: если с юга — осень будет теплой, если с севера — то затяжной, а если с запада — дождливой;

  • 13 июня. Пасмурная погода в этот день предсказывает, что зима придет рано и будет суровой. Также по этому дню можно составить прогноз на всё лето: если весь день небо ясное и без облаков — в июле будет жарко, а если дождь, то август выдастся холодным;

  • 15 июня. Под вечер разразился ливень — август будет дождливым;

  • 17 июня. Жара и чистое небо — к засухе в августе;

  • 20 июня. Если в этот день льет дождь, значит, непогода продержится еще 40 дней;

  • 22 июня. Много земляники в лесах — признак холодной зимы, а если вечером солнце светит ярко, значит, осень придет поздно и будет сухой;

  • 30 июня. Весь день идет дождь — зима будет снежной.

Юлия Забайлович
