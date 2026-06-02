И в зной, и в дожди: каким будет лето и насколько снежной — следующая зима. Приметы на весь июнь

1 июня. Если первые два дня месяца идет дождь, то в остальные дни будет сухо. А если в первый день лета будет холодно, то жары не стоит ждать еще 40 дней;

2 июня. Дождь в этот день обещает жаркое лето;

3 июня. Ненастная погода и дождь 3 июня предвещает ненастную и дождливую осень;

4 июня. Раскаты грома предсказывают грозы и ливни в августе;

5 июня. Вовсю цветет боярышник — признак суровой зимы;

7 июня. Если с утра моросил дождь, а днем вышло солнце — июль будет жарким;

8 июня. Много комаров в этот день — предвестие теплого, но дождливого конца месяца;

10 июня. Жара днем обещает морозный декабрь;

11 июня. Утренний туман над водой — признак ясного и теплого лета;

12 июня. Цветет шиповник — зима будет суровой. Также в этот день нужно обращать внимание, откуда дует ветер: если с юга — осень будет теплой, если с севера — то затяжной, а если с запада — дождливой;

13 июня. Пасмурная погода в этот день предсказывает, что зима придет рано и будет суровой. Также по этому дню можно составить прогноз на всё лето: если весь день небо ясное и без облаков — в июле будет жарко, а если дождь, то август выдастся холодным;

15 июня. Под вечер разразился ливень — август будет дождливым;

17 июня. Жара и чистое небо — к засухе в августе;

20 июня. Если в этот день льет дождь, значит, непогода продержится еще 40 дней;

22 июня. Много земляники в лесах — признак холодной зимы, а если вечером солнце светит ярко, значит, осень придет поздно и будет сухой;