Небо над Ираном открыто. Но полетят ли россияне и когда восстановится турпоток

Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Росавиация, основываясь на обновленных рекомендациях МИД РФ и Минтранса, официально сняла ограничения на полеты в ОАЭ и использование воздушного пространства Ирана. Это решение позволяет российским авиакомпаниям начать открытую продажу билетов.

Весь период действия ограничений авиасообщение между Россией и странами Персидского залива не прерывалось полностью, однако нагрузку несли исключительно зарубежные перевозчики (Flydubai, Emirates, Etihad и др.). Более того, арабские компании активно наращивали провозные емкости. Теперь же российские авиалинии возвращаются на один из самых прибыльных рынков.

Главным техническим достижением станет использование спрямленных маршрутов над Ираном. Это существенно сократит время в пути, которое ранее увеличивалось из-за необходимости облета конфликтных зон. Тем не менее опрошенные MSK1.RU эксперты предупреждают: ожидать резкого обвала цен на билеты не стоит. Фиксированные издержки авиакомпаний и скачки цен на авиатопливо — вот что будет бить по карманам путешественников.

Туроператоры на низком старте. Но отмашки Минэка нет

Несмотря на «зеленый свет» от авиационных властей, рынок организованного туризма пока находится в режиме ожидания. Росавиация разрешила летать, но рекомендация Минэкономразвития о запрете на формирование и продажу готовых турпакетов в страны Персидского залива всё еще остается в силе.

— Мы получаем огромное количество вопросов от туристов. Люди видят на зарубежных агрегаторах аномально низкие цены на отели в Эмиратах и хотят забронировать отдых, — цитирует пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР) ее вице-президента Артура Мурадяна.

— Но так как ограничения Минэкономразвития России по реализации туров в ОАЭ на данный момент продолжают действовать, говорить о перспективах восстановления организованного турпотока в страну преждевременно, — объясняет в беседе с MSK1.RU Елизавета Тимошенко, PR-аналитик «Русского Экспресса».

«Упущенный май» и новые лидеры спроса

Аналитики единодушны в одном: рекордных показателей прошлого года этой весной достичь не удастся. Главная причина — «упущенные» майские праздники. Большинство россиян уже спланировали свои длинные выходные, выбрав альтернативные направления. В прошлом году ОАЭ входили в топ-5 таких зарубежных направлений (с долей в 10%), но сейчас Эмираты выбыли из списка. По всем понятным причинам.

По данным агрегатора Level.Travel, структура спроса на майские праздники 2026 года прямо сейчас уже выглядит следующим образом:

Турция — 43% (абсолютный лидер);

Египет — 24% (заметный рост на фоне закрытия ОАЭ);

Россия и Таиланд — по 7%;

Вьетнам — 6%;

Китай — 5%.

По мнению Елизаветы Тимошенко, ничего удивительного в таком изменении нет. Ведь даже после снятия всех официальных запретов многим туристам потребуется время на психологическую адаптацию. Рынок ожидает появления «партий первопроходцев»: люди будут ждать отзывов от тех, кто первым рискнет отправиться в Эмираты в новых условиях, чтобы убедиться в безопасности и стабильности отдыха.

В то же время более оптимистичные прогнозы дают туроператоры, ориентированные на гибкое бронирование. В компании Let’s Fly отмечают, что интерес к Эмиратам начал расти сразу после публикации решения Росавиации.

— За последние два дня мы уже наблюдаем интерес к поездкам в ОАЭ. Отмена ограничений стала позитивной новостью для отрасли. Мы ожидаем, что туристический поток восстановится, но потребуется время: путешественникам нужно привыкнуть к мысли, что конфликт не возобновится, — говорит Любовь Воронина, управляющий директор Let’s Fly.

Специалисты напоминают, что восстановление рынка совпадает с началом летнего сезона в ОАЭ, когда в регионе устанавливается экстремальная жара. Традиционно в этот период поток из России снижается.

Так что примерно через 1,5 месяца ожидается выход на обычный летний (низкий) уровень спроса, считает Любовь Воронина. И лишь осенью прогнозируется полноценное восстановление организованного турпотока до довоенных показателей.

Ну а пока аналитики напоминают: рекомендации МИД России на данный момент не отменены, и туристам следует сохранять внимательность. Это значит, что надо следить за официальными сообщениями ведомств (Минэкономики, МИД, Росавиация), чтобы не поддаваться на слухи, курсирующие в соцсетях.