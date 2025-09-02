НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Когда копать картошку и как правильно ее хранить — советы агрономов

Когда копать картошку и как правильно ее хранить — советы агрономов

После уборки урожая не забудьте удобрить землю

202
1 комментарий
Когда не прочитал, как правильно выкапывать картошку, и сделал с ней всё, что мог | Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RUКогда не прочитал, как правильно выкапывать картошку, и сделал с ней всё, что мог | Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU

Когда не прочитал, как правильно выкапывать картошку, и сделал с ней всё, что мог

Источник:

Дмитрий Емельянов / E1.RU

Всё лето садоводы выращивали всё подряд у себя на участках, а сейчас настало время собирать это добро и превращать его в еду. Но если не соблюдать элементарные правила, можно остаться совсем без урожая, и все летние труды пойдут насмарку. Если вы не хотите, чтобы это произошло с вами, читайте советы агрономов — специалисты рассказали, как понять, что пора выкапывать картофель, и как это правильно сделать.

Как понять, что картофель созрел

Главный и самый надежный признак готовности урожая — увядание и усыхание ботвы. Как только она теряет свежесть и привлекательность, у вас есть 20 дней. В течение этого времени можно копать. Затягивать не надо. Агрономы советуют смотреть на прогноз погоды. Ночные заморозки могут испортить картофель: у него появится неприятный сладковатый вкус, а сохранить его не получится.

Как собирать картошку и хранить ее

После уборки специалисты рекомендуют убрать с участка все растительные остатки и удобрить землю. Картофель забирает большое количество азота, калия и фосфора.

— Чтобы восполнить недостаток фосфора, применяется суперфосфат — 200 грамм вещества на 1 сотку. А для восполнения недостатка калия — сульфат калия — 15 грамм на 1 сотку. Удобрения можно смешать и раскидать по поверхности почвы, — говорят агрономы филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Тюменской области.

Собирать картошку удобнее всего в пластиковые ведра, потому что они легче металлических. Еще лучше использовать корзины. Сроки уборки имеют решающее значение. Ранняя выкопка даст недозревшие клубни. При передержке повышается риск заражения фитофторозом. Картошка может сгнить или подмерзнуть.

После выкапывания картофель обязательно должен «отлежаться» не менее 10 дней. Его раскладывают на поверхности, в темном прохладном месте для проветривания. За это время клубни обсохнут, от них отпадет лишняя земля, а также можно будет увидеть все повреждения от вредителей и порезы от лопаты. Если не отсеять бракованные экземпляры сразу, можно лишиться всего урожая.

Что делать с ботвой после сбора картофеля

Если хотя бы один куст был поражен фитофторозом, ботву нужно полностью сжечь. Пепел допустимо использовать как удобрение.

Агрономы говорят, что ни в коем случае не надо сушить картофель на солнце или в тепле. Клубни готовы к новому росту сразу, как только их выкопали. Под воздействием тепла они зеленеют, и появляются ростки.

Свежескошенную ботву нельзя скармливать домашним животным, предупреждают специалисты. На ростках содержится ядовитое вещество — соланин. Оно может вызвать отравление у кроликов, коров и коз. Здоровую картофельную ботву можно высушить и использовать как мульчу для ягодных кустарников — смородины, малины или крыжовника.

— После картофеля почва сильно истощается: растение активно поглощает питательные вещества. Чтобы восстановить плодородие, дачники всё чаще прибегают к посеву сидератов, таких как гречиха, фацелия, бобовые, рапс. А если в грунте завелся проволочник, в качестве сидерата лучше выбрать рожь или овес, — добавили специалисты.

Ранее агрономы рассказывали, когда убирать тыкву и как ее надо правильно хранить.

Еще советы специалистов

ПО ТЕМЕ
Радик ЕнчуРадик Енчу
Радик Енчу
журналист 72.RU
Картофель Урожай Агроном Сад Огород Еда
Комментарии
1
Гость
36 минут
Тема правильная. Не про маникюр. Туды его в качель.
Читать все комментарии
