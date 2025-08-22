Там аномальная жара, здесь — холод. Главный синоптик рассказал, как в России закончится лето

В ближайшие дни часть России ждет аномально теплая погода. Другую часть — аномально холодная. Об этом 21 августа Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра, рассказал «Интерфаксу».
По его данным, температура выше нормы прогнозируется во всём Сибирском федеральном округе и на Урале. Ниже нормы — в регионах Северо-Западного и Центрального федеральных округов. Там погода будет на 3–4 градуса ниже обычной.
«А вот очень теплая погода — от Урала до реки Лена, то есть весь Сибирский федеральный округ, там везде тепло. И особенно я бы отметил северные районы Урала — в Ямало-Ненецком, Ханты-Мансийском округах до +25… +26 градусов», — объяснил Вильфанд.
Он добавил, что температура до плюс 25 установилась на полуострове Таймыр — самой северной части всего континента.
«В самых густонаселенных районах, это Омская, Томская, Кемеровская, Новосибирская области, там температура +25… +26, в Алтайском крае аналогичная погода. Хорошая температура, на 3–4 градуса выше нормы», — добавил эксперт.
Высокие температуры регистрируют и в Красноярском крае. По прогнозу Гидрометцентра, теплая погода будет сохраняться в регионах до конца этой и в начале следующей недели.
«Нельзя судить о том, что пришла осень, находясь в Москве. Все-таки страна у нас большая. Это огромная территория (где теплая погода), она занимает почти половину территории страны», — резюмировал Вильфанд.