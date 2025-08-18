Когда сажать клубнику осенью: делаем грядки и выбираем сорта

Новые кусты клубники нужно высаживать каждый год Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

До наступления календарной осени осталось не так много времени, поэтому самое время задуматься о посадках клубники. Грядки нужно регулярно обновлять, потому что после четырех лет у кустов снижается урожайность. От выбора сорта и правильной посадки во многом зависит, насколько сладкий урожай вы получите в следующем году.

Когда сажать клубнику осенью

Лучшее время для высадки клубники осенью: с конца августа до третьей декады сентября. До этого времени нужно укоренить розетки, которые развились благодаря усам — вегетативным отросткам. Примерно за неделю до пересадки нужно отрезать их от основного куста.

— В августе перепады температуры и обильные дожди плохо сказываются на приживаемости кустов. Может быть и жара выше +25 градусов, а могут быть и заморозки, поэтому лучше пересадку отложить на сентябрь, — отметила агроном Людмила Шубина.

Людмила Шубина — агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.

При покупке рассады в стаканчиках ее нужно высадить в течение недели вне зависимости от погоды.

По лунному календарю садовода в сентябре максимально благоприятные дни : 3, 25, 30-е, подходящие для посадок : 1, 2, 4, 7, 9, 11, 16, 17, 24, 26, 27, 28-е. А вот 20 и 21 сентября лучше не заниматься рассадой .

Какие сорта дают сладкую клубнику

Важно выбрать устойчивые к заморозкам сорта Источник: Дарья Паращенко / 93.RU

В первую очередь нужно высаживать только районированные сорта, которые хорошо переносят холода и быстро наращивают ягоду.

Среди сортов, которые не просто отлично зимуют, а еще и дают сладкие плоды: «орлец», «даренка», «первоклассница», «фейерверк». Также стоит попробовать выращивать: «юния смайл», «гонконг», «руяна альпийская».

На сладость ягоды влияет не только сорт, но и высадка, подкормки, уход в течение всего роста и плодоношения растений.

Как правильно сажать клубнику

В загущенных посадках клубника будет мелкая и кислая Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Клубника любит удобренную почву, при этом может расти даже в слегка кислом грунте. Землю под грядку нужно хорошо перекопать, убрать сорняки, разровнять. Максимальная ширина — 100-120 сантиметров. Расстояние между рядами должно быть не менее 70 сантиметров, между кустами в ряду около 30-40 сантиметров.

— В загущенных посадках клубника будет мелкая и кислая. Дачники экономят место, а в итоге получают невкусный урожай, — предупредила агроном. — Перед посадкой в каждую лунку нужно добавить удобрения.

На один куст потребуется четверть ведра перегноя, по чайной ложке суперфосфата двойного и древесной золы. Сейчас азот давать не стоит. Важно хорошо прижать землю вокруг куста и полить растения.

Уход за клубникой осенью

В октябре можно внести перегной под кусты, чтобы дополнительно защитить их от холода Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Перед зимовкой в сентябре стоит поддержать кусты. Клубника уже готовится к новому сезону, поэтому важно, чтобы в достатке были фосфор и калий. Внести можно эти элементы как отдельно, так и комплексным удобрением.

Если вносить отдельно, то суперфосфата двойного достаточно по 30 грамм на квадратный метр, древесной золы по стакану на квадратный метр. Также вместо золы можно внести сернокислый калий по 30 грамм на квадратный метр.

— Сейчас нельзя вносить азот, потому что он спровоцирует наращивание зеленой массы. Перегной стоит внести в октябре, чтобы обеспечить кусты дополнительной защитой от холода, — объяснила Людмила Шубина.

Сухие удобрения можно рассыпать в междурядье или вокруг кустов. Сейчас достаточно осадков, чтобы они быстро усваивались.

Из комплексных удобрений стоит взять монофосфат калия. Нужно развести 10-20 грамм на 10 литров воды и полить по 2-3 литра под каждый куст.

Обязательно нужно пропалывать грядки и обрезать секатором все лишние усы на растениях. В поливе кусты больше в этом сезоне не нуждаются.

Чем обработать клубнику осенью от вредителей и болезней

Осенью можно применить химию, если кусты сильно повреждены Источник: Артём Устюжанин / E1.RU

Многие дачники все чаще сталкиваются с земляничным клещом и долгоносиком. Сейчас можно провести обработку акарицидными препаратами. Среди самых популярных средств: «Карбофос», «Актеллик», «Титан». Яды очень сильные и опасны даже для человека, поэтому работать нужно в защитном костюме, маске, очках и перчатках.

Дождливый и холодный август провоцирует развитие грибковых заболеваний. Клубника может пострадать от септориоза и антракноза. Если кусты сильно поражены — все листья в пятнах, то сейчас можно использовать бордосскую жидкость. С медным купоросом обращаться нужно аккуратно, работать в защите и разводить строго по инструкции.

Если поврежденной листвы не так много, то можно ее срезать, а кусты обработать биологическими препаратами с бактериями Bacillus subtilis. Опрыскивать нужно обильно минимум два раза с интервалом в 10 дней.

Важное про сад и огород

Когда выкапывать морковь со свеклой — сроки и правила хранения.

Рвите зелеными даже в теплице: когда собирать помидоры и как побыстрее сделать их спелыми.