Сатурн и 100 метеоров в час: что можно увидеть в ночном небе над Ярославлем до конца лета — обзор

Когда смотреть звездопад в 2025 году Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Говорят, что если увидел падающую звезду, то нужно загадать желание. Именно летом можно наблюдать крупнейший звездопад — метеорный поток Персеиды. Начиная с 17 июля и заканчивая 31 августа на небе будут мелькать десятки, а то и сотни метеоров.

Персеиды — это остатки от шлейфа кометы Свифта-Туттля. Период ее обращения вокруг Солнца — 134 лет. Последний раз комета приближалась к Земле в 1992 году, а следующий настанет лишь в 2126 году. Каждый год наша планета проходит через облако пыли и льда, оставленными ею. Частицы размером с песчинки сгорают в атмосфере Земли, отсюда и образуются яркие вспышки на небе.

Метеорный поток Персеиды — самое известное астрономическое событие этого лета. О том, где и как лучше наблюдать за звездопадом, 76.RU рассказала заведующая методическим отделом ГАУК ЯО «Центр имени В. В. Терешковой» Олеся Роменская.

«Максимум метеорного потока — в ночь с 12 на 13 августа, до 100 метеоров в час. Метеорные потоки наблюдаются невооруженным глазом — телескоп вам не понадобится, но будет необходимо подобрать площадку для наблюдений, которая позволит увидеть как можно больше метеоров», — рассказала Олеся.

Метеорный поток Персеид можно наблюдать с 17 июля по 31 августа Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Лучшим решением для наблюдения за падающими звездами будет выехать за город на расстояние от 30 километров, подальше от городских огней, и найти открытую местность.

«Дайте глазам привыкнуть к темноте, не включайте яркие источники света, даже экраны телефонов. Тогда вы увидите больше метеоров. Увы, наблюдениям будет мешать Луна, в этом году максимум Персеид совпадает с периодом вечерней и ночной видимости Луны», — рассказала Олеся.

Но не только Персеиды порадуют нас этим летом. Метеорный поток Дельта-Аквари, пик которого приходится на ночь с 30 на 31 июля. Смотреть стоит в южную часть небосвода, а именно на созвездие Водолея, оттуда и будут «лететь» метеоры в сторону Земли. За час можно наблюдать около 20 метеоров.

Так же летом получится наблюдать некоторые планеты Солнечной системы. Сатурн ищите над южной частью горизонта после полуночи, а в предутренние часы покажутся Венера и Юпитер.