Российский паспорт — 46-й в мире. В какие страны мы можем уехать без визы и почему нельзя верить «суперпредложениям»

114 стран нам открыты Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Россияне могут без визы посещать 114 стран. По этому показателю Россия находится на 46-м месте в мире — наравне, кстати, с Турцией (рейтинг опубликовала компания Henley & Partners, оценивающая свободу передвижения граждан различных стран мира.

Большинство безвизовых стран для россиян — в Африке, Латинской Америке, на Ближнем Востоке и на постсоветском пространстве. Показатели неплохие. Но, конечно, могло бы быть лучше. Среди постсоветских стран самый «сильный» паспорт у Эстонии (можно без виз ездить в 184 страны), Латвии (183) и Литвы (182 страны). Балтийские страны лишь немного отстают от многолетнего лидера рейтинга — Сингапура, паспорт которого открывает границы в 193 странах (правда, даже сингапурский паспорт не избавляет от визового въезда еще в 33 страны, включая, кстати, Россию).

— Сейчас для въезда во многие страны достаточно оформить электронную визу / разрешение, например это актуально для Танзании, Индии, Кении, Саудовской Аравии, Мексики и других направлений, которые выбирают клиенты компании. Список периодически меняется. Также для граждан РФ доступны визы по прилете при соблюдении определенных условий, например, на Шри-Ланке, — говорит MSK1.RU руководитель отдела визового сопровождения туроператора «Русский Экспресс» Наталья Смольянинова.

Правда, как отмечает Смольянинова, страны Шенгенского соглашения отменили особые условия въезда для граждан России. При этом визы продолжают выдаваться, хотя и имеются сложности с записью заявителей в связи с ограниченным количеством слотов, в частности в визовых центрах Франции, Великобритании, Хорватии и других европейских стран.

— Так как ряд стран приостановил аккредитации для туроператоров, заявители должны самостоятельно регистрироваться и отслеживать запись. Но, несмотря на эти нюансы, визы оформляются, и часть из них даже продолжительные, что позволяет нашим соотечественникам путешествовать, — говорит Смольянинова.

— Европа, США, Канада, Австралия — это проблемная зона, — соглашается руководитель отдела продаж в турагентстве Voyage Boutique Мария Шавнева. — Там всё сложно: очереди в визовые центры, длинные сроки, отказы без объяснений. Но по-прежнему открыт доступ к «золотому» списку: Турция, ОАЭ, Египет, Таиланд, Мальдивы, Вьетнам. Эти направления без визы или с простым оформлением. Но в целом российский паспорт сегодня, я бы сказала, — это паспорт «планирования». Всё реально, но только если заранее, без иллюзий и с проверенными агентами.

MSK1.RU оценил, а как вообще менялась «сила» российского паспорта. Лучше всего ситуация была в 2014 году, когда по этому показателю Россия была 38-й в мире. Правда, российский паспорт тогда открывал двери всего в 100 стран, если верить подсчетам Henley & Partners.

Как видно, с тех пор визовые ограничения во всём мире стали заметно слабее. А для россиян, несмотря на все санкции, открылись 14 новых безвизовых направлений.

Всплеск интереса к заграничным поездкам (правда, на фоне прежнего спада) фиксируют и туроператоры. А заодно и расцвет всевозможных визовых центров, где желающим поехать за рубеж обещают горы золотые: прием в консульстве без очереди, многократные и длительные визы, ноль отказов.

— Важно понимать, что визовые центры — это сервисные компании, аккредитованные в консульствах для приема документов от заявителей и дальнейшей передачи их в консульства, а визовые агентства — коммерческие структуры, оказывающие консультационные и иные услуги для получения визы, — объясняет Смольянинова. — Решение о выдаче визы принимает консульство, и максимум, который может предоставить визовый специалист, — это качественная консультация по сбору и подготовке документов на основании требований консульства страны въезда.

Так что рекламным заверениям слепо доверять не стоит, говорит Любовь Воронина, руководитель международных проектов «Слетать.ру» и управляющий директор туроператора Let’s Fly:

— Как правило, ни одна аккредитованная визовая компания, визовый центр и другие организации не могут гарантировать положительный результат по получению визы. Независимо от наличия связей, окончательное решение принимает консульство, основываясь на истории поездок туриста и других факторах.

— Бывают случаи, когда клиентам обещают визы в закрытые сейчас для россиян страны, а это откровенное мошенничество, — добавляет Шавнева. — Практический совет: всегда сами уточняйте актуальные визовые правила по каждой стране у официального источника. Не стоит гнаться за «суперпредложениями» от посредников. И закладывайте запас по времени: если речь идет о визовой стране, готовьтесь к подаче документов за 3–6 месяцев до поездки.