«Они говорят — море грязное, мы говорим — чистое». Как в Анапе проходит необъявленный купальный сезон

Водолазы соседствуют с отдыхающими Источник: Екатерина Железнова / 93.RU

С момента разлива мазута в Черном море прошло восемь месяцев. Уже давно в Анапе нет тысяч волонтеров в белых защитных костюмах и респираторах, работавших на износ. Уже нет такого количества тяжелой техники, которая днем и ночью грохотала, загружая замазученный песок в грузовики для отправки на полигоны. Уже не встретить автоволонтеров, которые приезжали из разных регионов ловить черных от мазута птиц. О большой трагедии напоминают красные таблички с текстом «опасная зона», «купание запрещено», в обход которых следуют туристы с детьми на пляж. Всё чаще слышен вопрос: «сезону быть?». И на то есть причины.

К середине июля в Анапе убрали защитный вал с сеткой на пляжах, где выбросов не было уже больше двух месяцев. В то же время в институте океанологии РАН заявили, что на курорте активно восстанавливается экосистема, а в «Азовморинформцентре» отмечают, что сейчас концентрация нефтепродуктов в Черном море находится ниже предельно допустимой нормы. Более того, курорт начинает оживать, торговые точки и кафе, которые еще месяц назад были закрыты — ждут гостей.

Для того, чтобы понять, что происходит на курорте в разгар лета, кто отдыхает в «опасной зоне» и как выживает малый бизнес, журналистка 93.RU Екатерина Железнова отправилась в Анапу.

Непривычно тихо

Семьи с детьми приехали на отдых в Анапу, несмотря на ограничения Источник: Дарья Паращенко / 93.RU

На анапский вокзал прибывает очередной поезд. Под палящим солнцем толпятся туристы с чемоданами. Из толпы слышны крики сопровождающих, которые приехали с детьми в лагеря. На выходе долгожданных отдыхающих поджидают таксисты, предлагающие довезти куда угодно по цене дешевле, чем в официальных приложениях.

Ближе всего к вокзалу пляжи анапского поселка Джемете. Пешком идти минут 20. По пути встречаются небольшие кафе с пустыми летниками и парк аттракционов, закрытый до вечера из-за сильной жары. Чем ближе к морю, тем пустыннее становится вокруг. В гостевых домах и отелях в двух минутах от моря непривычно тихо.

Среди выживших — один продуктовый магазин Источник: Екатерина Железнова / 93.RU

Торговые ряды, где летом предлагают всякую пляжную всячину — от панамок и плавок до зонтов и матрасов — закрыты роллетами. Ветер поднимает вверх оставленный мусор. На Джеметинском проезде — у самого входа на пляж — работает только продуктовый магазин.

— Одна я открыта с 1 июня, и то… всё очень плохо, — рассказывает женщина за кассой. — У меня магазин свой, не аренда, поэтому работаю. А другим, как им открыться, чем платить за аренду? С утра вы четвертый человек у меня (на часах около 13:30). И то берут что-то на 50–100 рублей. Выдержать бы это время…

Раскаленный песок обжигает ступни. Минуя дюны, открывается вид на пустой пляж и пирс. В поле зрения около 20 отдыхающих на примерно километр берега.

Год назад здесь было столпотворение Источник: Екатерина Железнова / 93.RU

Здесь еще не убрали защитный вал, обтянутый сеткой. За ним — местами проржавевший каркас, где еще в прошлом году натягивали навес и устанавливали шезлонги. На песке сотни черных мазутных сгустков, похожих на небольшие камешки. Если прикоснуться к ним, на руках остается дурно пахнущий маслянистый след. Но в самом воздухе запах не ощущается.

«Камушки» мазута Источник: Екатерина Железнова / 93.RU

По другую сторону вала песок внешне чистый, в море купаются немногочисленные отдыхающие.

— Как водичка, без мазута?

— Да где он есть-то? Руки, ноги чистые, сами посмотрите.

— Вот же, у вас на ноге пятно, кажется, мазутное.

— А, да ничего, он стирается легко. Че делать-то? Вообще никуда не ходить? Если бы было всё в мазуте, другой разговор.

Пустые пляжи Джемете Источник: Екатерина Железнова / 93.RU

У воды загорает местная жительница. Она наблюдает за двумя сыновьями, которые плещутся недалеко от берега. Анапчанка рассказывает, что у нее на даче стоит бассейн, «но это всё равно не то». В третий раз за лето решили выбраться на море.

Чуть дальше — пирс. На него заходит мужчина в мокрых плавках. Вместе с женой и ребенком он приехал на отдых в Анапу из Брянска.

— Иногда бывает на мазут натыкаемся, в основном рядом с МЧС. Ну, мне кажется, ничего не будет, купаться можно, — говорит он.

Людей ничего не останавливает Источник: Екатерина Железнова / 93.RU

Всё бесполезно

По песку проезжает «буханка». На лобовом стекле наклеен листок А4 с надписью: «ЧС». Это машина спасателей, которые вместе с волонтерами от районных администраций продолжают работы. Водитель любезно соглашается подвезти на соседний пляж.

— Думали, вы нас прогонять с пляжа будете.

— У нас нет таких полномочий.

— А если честно, сами купались?

— Было дело.

На сегодня задача спасателей — проверить сетку вдоль берега и обновить мешки, которые ее удерживают. На старый полипропиленовый мешок надевают новый. Их меняют по мере загрязнения и износа, в жару работы проводятся чаще. Минимум раз в две недели надо менять и мешки, и сетку.

Сетка собирает мелкие выбросы мазута с моря Источник: Екатерина Железнова / 93.RU

Тут же издалека доносится знакомое, но такое непривычное: «горячая кукуруза». За початок — 150 рублей. В два раза дешевле, чем в Сочи. В подарок — немного соли в пакетике. Загоревший продавец Олег рассказывает, что «в море не плавал уже лет 10» — ему не нравится. Но уверяет, «купаться можно, никого не штрафуют».

— Да это было в самом начале лета, ходили, фыркали тут, а потом поняли, что всё бесполезно. Люди как купались, так и купаются. Я вам честно говорю.

Купание запрещено на территории всей Анапы Источник: Екатерина Железнова / 93.RU

Не мешайте нам купаться!

Пляжи в Джемете — одни из самых загрязненных в Анапе. Прошлый мазутный выброс здесь фиксировали 9 июля. На берегу в районе 1-го проезда — это самый центр пляжной Анапы — продолжают работать водолазы, каждый день они вытаскивают на берег десятки мешков с мазутом, который собирают со дна. На пляже в 15 метрах от загорающих в ряд стоят несколько КАМАЗов спасателей и МЧС, встречаются подразделения из других регионов, например, Санкт-Петербурга и Вологды. Рядом с машинами растянута веревка, на которой сушатся водолазные костюмы со следами мазута.

На происходящее смотрит только что пришедшая на пляж супружеская пара:

— Ого, тут сколько техники.

— Ну ничего, зай, давай отойдем в сторону!

Одна из команд спасателей сидит под навесом, натянутом от машины. Накачанные мужчины в плавках решили устроиться за походным столом.

— Локально есть пятна мазутные, работы хватает здесь. Бывает, отдельные пласты лежат, бывает — капли мазутные. Они прогреваются и всплывают на поверхность, растекаются, образуя пленку, — рассказывает водолаз. — Ребята, которые давно работают на несколько смен, говорят, что уже песком замыло, приходится размывать. Вот мы помпами размываем песок сначала, а затем достаем мазут.

На водолазных костюмах можно заметить следы мазута Источник: Екатерина Железнова / 93.RU

Сейчас водолазы в Джемете работают на малых глубинах, 1,5–2 метра, там, где обычно плавают люди. Если испачкались в мазуте, используют спирт или подсолнечное масло. После таких процедур кожа, по их словам, становится «непривычно шелковистая».

В день водолазы могут поднять со дна больше 100 мешков Источник: Екатерина Железнова / 93.RU

— Когда штормит, поменьше работаем, потому что видимость хуже. А так от двух до четырех заплывов в день делаем, бывает больше, — продолжает водолаз. — Иногда доходит до того, что, когда начинаем что-то поднимать, плывут пятна мазутные, люди приходят и говорят: «Вы что делаете, вы нам мешаете купаться». Их ничего не останавливает. Детей жалко, они тут прямо с головой ныряют.

Кислородный баллон заматывают пакетом, защищая от мазута Источник: Екатерина Железнова / 93.RU

Хоть бы не отчислили

На выходе с пляжа на 1-м проезде работают всего несколько точек, где продают одежду. Одна из продавщиц говорит, что «деваться некуда — другой работы в городе, который живет за счет туристов, нет». Кто-то да пройдет за день и что-то купит.

Ты посмотри, всё закрыто, кому расскажешь, не поверят.

1-й проезд, Джемете. Ощущение, будто курорт давно заброшен Источник: Екатерина Железнова / 93.RU

Обычно в июле гостевые дома и отели, которые находятся в двух-пяти минутах ходьбы до моря, забиты. Раньше владельцам приходилось даже отказывать отдыхающим, мест не было. Но не в этот раз.

— Именно наш пляж не очень [чистый]. У нас тут стоит машина водолазов. А чуть дальше песок уже чистый. Там и с детками купаются. Найти мазут можно, но я его и в детстве находила, еще до разлива, — рассказывает владелица гостевого дома с бассейном в Джемете. — Сейчас у нас занято 7 номеров из 26-ти, как жить — не знаю, помощи нам никакой нет. Мы как самозанятые работаем. У меня дочка третьекурсница в Москве, обычно оплачивала ей учебу с тех денег, что в сезон заработаем, а сейчас… Хоть бы не отчислили.

Сезон контрастов

По обе стороны от Джемете — в центре Анапы и в Витязево — курортный сезон в разгаре. Лишь единицы не открыли торговые точки и кафе. Хотя, по словам продавцов, некоторые начали работать только пару недель назад. Из прибрежных ресторанчиков и столовых играет музыка, а на пляжах нет ни валов с сеткой, ни водолазов, ни техники. Расставлены десятки шезлонгов, из мегафонов людей приглашают на морские прогулки, работают раздевалки и туалеты. Вокруг загорают семьи с детьми и пенсионеры.

Центральный пляж в Анапе Источник: Дарья Паращенко / 93.RU

Людей на центральном пляже Анапы в разы больше, чем в опустевшем Джемете. Но большинство пляжных шезлонгов свободны, хотя за аренду одного просят всего 400 рублей в сутки.

Заходи, не бойся, там дальше вода чистейшая.

Еще 18 июля тут стоял сильный запах сероводорода, а весь берег был охвачен черными полусгнившими водорослями, которые местные называют камкой. В сетях расходились предположения, что черный цвет водоросли приобрели из-за мазута. В оперштабе Краснодарского края это опровергли, спустя сутки всю камку с берега убрали.

— Водичка теплая, но мазут на пляже попадается. Вон, руки липнут. Мы были на Высоком берегу — там нет мазута, — рассказывает пожилая пара из Мурома.

Предупреждающие таблички уже воспринимаются в Анапе как нечто обыденное Источник: Дарья Паращенко / 93.RU

Попрятались, когда министр приехал

В Витязево у чистого берега дети строят песчаные замки. Туристов зазывают прокатиться на банане. 30 минут — 600 рублей.

Но шезлонги чуть дороже, чем в центре Анапы, — 500 рублей за день. Под навесом на пляже «Витязь» спорят турист с сотрудником:

— Почему я должен платить за шезлонг? Вы тут незаконно работаете, пляжи вообще официально закрыты!

— А вы что здесь делаете? Тут и купаться официально запрещено, уходите тогда, раз такие правильные.

Только этот диалог и красные флаги напоминают здесь о произошедшей экологической катастрофе.

В Витязево отдыхающих больше всего Источник: Дарья Паращенко / 93.RU

— Когда приехали, 5 июля, вообще никого не было, чуть ли не вдвоем сидели на пляже, так, один-два человека в сторонке были. Мне так нравилось, такая красота. Мазут мы ни разу не находили. Сейчас с каждым днем всё больше народу, — рассказывает женщина, которая вместе с супругом приехала из Владимира. В Анапе они отдыхают уже не первый раз.

Стоит отойти чуть дальше — и ты уже один посреди песчаного пляжа Источник: Дарья Паращенко / 93.RU

17 июля закрытые пляжи Анапы проверил министр ГО и ЧС Кубани Сергей Штриков. Во время рейда чиновники установили, что из 141 пляжа 9 работают, несмотря на запрет. В официальном сообщении властей говорилось, что «за данные нарушения предусмотрены штрафы в размере от 100 до 300 тысяч рублей». Незаконный прокат шезлонгов и прочей пляжной инфраструктуры обнаружили в том числе на центральном пляже и в Витязево. Спустя пару дней мы прошлись с фотографом по следам министра — всё работало, как и до приезда чиновника.

— Говорят, уберите. А мы не убираем. Они говорят — грязное, мы говорим — чистое, — пожимает плечами парень, который отвечает за оплату шезлонгов на пляже в Витязево. — Я знаю одно — дельфин в грязной воде никогда не купается, а они к берегу приплывают. Люди отдыхают, наслаждаются. Что дальше будет — не знаем, пока работаем.

Пляжная инфраструктура пользуется спросом Источник: Дарья Паращенко / 93.RU

Услышав его монолог, одна из туристок говорит, что в часы, когда на пляже был министр, никто оплату за шезлонги не брал.

— Они попрятались все, потому что это у них незаконно. А как министр ушел, сразу подпрыгнули, — рассказывает женщина, она приехала с мужем и ребенком на отдых 10 дней назад из Оренбурга.

Вокруг бананы и катамараны Источник: Дарья Паращенко / 93.RU

Мазут может всплыть

Официально пляжи остаются закрыты. Если раньше власти называли сроки ликвидации ЧС, то сейчас никаких дат нет. Местные уже и не надеются, что в этом сезоне Роспотребнадзор разрешит купаться.

При этом ученые говорят, что море восстанавливается быстрее, чем ожидалось, но есть нюанс — при прогреве моря есть большая вероятность, что осевший на дне мазут начнет всплывать. Такое 18 июля произошло в Темрюкском районе в поселке Артющенко, пятна были диаметром до 10 сантиметров. Их удалось быстро убрать благодаря местным волонтерам и спасателям.

Фото от 18 декабря 2024 года и 18 июля 2025 года Источники: Дарья Паращенко / 93.RU

— Всплывет ли старый мазут в Витязево в августе? Очень даже вероятно. Но он (мазут) реструктурирован, выветрился, дает пленку только на песке. Возможно, именно поэтому Роспотребнадзор не открывает для купания пляжи в Анапе, — говорит журналисту 93.RU эколог Роман Пукалов. — Сколько бы водолазы ни поднимали его со дна (а они молодцы), он всё равно там останется. Только с помощью людей море очищается быстро. Год, надеюсь, всего потребуется, как это было в 2007–2008 году в Керченском проливе [тогда из-за крушения танкера в море оказалось около 2000 тонн мазута].

Народ не напугать

На улицах Витязево, ведущих к пляжам, что только не продают — от «лабубу» до шуб. Проснулись и фотоживодеры, предлагая кадры с попугаями или лемурами. Прямо на пляжах работают кафе с летниками.

Еще в прошлом месяце многие торговые точки были закрыты Источник: Дарья Паращенко / 93.RU

— Люди то есть, то нет. В основном с пятницы по воскресенье наплыв. Местные приезжают — из Краснодара, Ростова. А так… Всё печально. Решили всё равно открыться, чтобы людям скучно не было, пока, конечно, в минус работаем, — рассказывает владелец небольшого заведения на побережье.

Животных продолжат эксплуатировать ради заработка Источник: Дарья Паращенко / 93.RU

После заката пустующие кафе начинают заполняться, играет живая музыка, посетителей приглашают на танцпол. Вокруг неспешно гуляют люди, но привычной толпы нет. Ощущение, будто сейчас конец бархатного сезона.

Я же говорил, народ не напугать, всё равно кто-то приедет отдыхать.

Свободных мест полно Источник: Дарья Паращенко / 93.RU

Из-за ЧС многие гостевые дома снизили цены, чтобы хоть как-то заманить туристов. У некоторых проживание стало дешевле в два раза, но большая часть номеров всё еще пустует. Что касается отельеров, то далеко не все решили снижать стоимость. Например, семья из Курска остановилась вчетвером в отеле с бассейном и питанием по прошлогодней цене — 120 тысяч рублей за 8 дней.

— У нас отель вообще полупустой, мы расстроены, потому что по питанию, и по всему не очень, конечно, когда заселение всего 20%, это уже не тот сервис. Мы были сначала в Тамани на Азовском море, затем поехали на Черное, были в Новороссийске и вот приехали в Витязево, мазута нигде не было, ничего на ногах не остается. Вроде как всё хорошо, люди купаются, — рассказывает туристка. В этот момент подбегает ее сын и показывает на груди черное пятно. — Где ты его нашел? Единственный из нас! Ну это капелька, всё хорошо, жив-здоров.