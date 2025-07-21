На Ярославскую область обрушится гроза. Как обезопасить себя от непогоды

Как изменится погода в Ярославской области Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На Ярославскую область надвигается гроза. Непогода может разгуляться около шести вечера 21 июля и будет длиться в течение суток. Информацию об этом опубликовали в Министерстве региональной безопасности.

«Облачная с прояснениями погода, кратковременный дождь, в отдельных районах гроза, при грозе усиление ветра порывами 15 метров в секунду ожидается местами по Ярославской области и Ярославлю», — предупредили власти.

В Министерстве уточнили, что во время непогоды стоит держаться подальше от деревьев, рекламных и других конструкций.

По информации ГУ МЧС по Ярославской области, во время грозы возможны обрывы ЛЭП, нарушения в работе коммунальных систем, всех видов транспорта, обрушения башенных кранов и деревьев, возникновение природных пожаров, подтопления и гибель урожая.

Телефон экстренных служб — 112.