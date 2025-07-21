НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+19°C

Сейчас в Ярославле
Погода+19°

облачно, дождь

ощущается как +18

0 м/c,

 749мм 88%
Подробнее
4 Пробки
USD 78,31
EUR 91,08
Задержали три авиарейса
Младенец погиб в ДТП
Учитель оставил школу и открыл бизнес
Подорожала учеба в ЯГМУ
Утонул в Волге
Как сэкономить на платных трассах на юг
Задержали рейс в Москву
Опасные бактерии на пляже в Турции
Какая улица в Ярославле самая короткая?
Задержка поездов на юг
Лето На Ярославскую область обрушится гроза. Как обезопасить себя от непогоды

На Ярославскую область обрушится гроза. Как обезопасить себя от непогоды

Публикуем обращение к жителям региона

1 481
12 комментариев
Как изменится погода в Ярославской области | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКак изменится погода в Ярославской области | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Как изменится погода в Ярославской области

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

На Ярославскую область надвигается гроза. Непогода может разгуляться около шести вечера 21 июля и будет длиться в течение суток. Информацию об этом опубликовали в Министерстве региональной безопасности.

«Облачная с прояснениями погода, кратковременный дождь, в отдельных районах гроза, при грозе усиление ветра порывами 15 метров в секунду ожидается местами по Ярославской области и Ярославлю», — предупредили власти.

В Министерстве уточнили, что во время непогоды стоит держаться подальше от деревьев, рекламных и других конструкций.

По информации ГУ МЧС по Ярославской области, во время грозы возможны обрывы ЛЭП, нарушения в работе коммунальных систем, всех видов транспорта, обрушения башенных кранов и деревьев, возникновение природных пожаров, подтопления и гибель урожая.

Телефон экстренных служб — 112.

Тем временем синоптики предупредили, что на этой неделе атлантический циклон принесет в Центральную Россию ливни и грозы. В Ярославской области будет дождливо в первые дни, а к выходным, вероятнее всего, количество осадков сократится.

ПО ТЕМЕ
Алина ШибаеваАлина Шибаева
Алина Шибаева
Специальный корреспондент
Гроза Дождь Погода
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY1
Удивление
TYPE_SURPRISED1
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
12
Гость
1 час
Москву полдня заливает, так что к вечеру дожди придут в Ярославлю. Ждите...
Гость
1 час
Пусть сильнее грянет Буря!
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Это признание себя терпилой и нытиком». Как увольняться с работы, чтобы тебя не прокляли, — 4 правила
Ольга Новгородова
HR-директор
Мнение
«Носят „умные часы“, но верят в натальные карты»: бизнес-консультант удивлен массовой тягой к магии
Владимир Толгский
Автор мнения
Мнение
«Батя Байкал дал подышать волей». Как путешественник на байдарке покорил великое озеро — 600 км за 22 дня в пути
Евгений Рубе
Автор мнения
Мнение
Куда поехать летом? На Кудыкину гору! Туристка рассказала о путешествии в эту сказку
Анастасия Гусева
Мнение
«Увлечение на грани психиатрии». Обсуждаем коллекционные модели машин в масштабе 1:43
Артем Краснов
Рекомендуем
Объявления

Ремонт и настройка компьютеров

1 000 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление