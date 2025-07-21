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Лето Погода поменяется за несколько дней: синоптики дали прогноз на неделю для Центральной России

Погода поменяется за несколько дней: синоптики дали прогноз на неделю для Центральной России

Чего ждать в Ярославской области

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5 комментариев
Синоптики дали прогноз погоды на неделю в Центральной России | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСиноптики дали прогноз погоды на неделю в Центральной России | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Синоптики дали прогноз погоды на неделю в Центральной России

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

На наступившей неделе, с 21 по 27 июля, атлантический циклон принесет в Центральную Россию ливни и грозы. Об этом сообщили специалисты центра «Фобос».

«Наиболее интенсивные осадки пройдут в первые дни периода, поэтому столбики термометров смогут подняться только до +21…+26°С. Но затем грозовые дожди приобретут локальный и кратковременный характер, и станет на 3-4°С теплее», — рассказали в «Фобосе».

В Ярославской области ожидается погодная ситуация, схожая с тенденцией во всей Центральной России. По прогнозам Гидрометцентра России, в понедельник–вторник, 21 и 22 июля, ожидается пасмурная погода с дождями, а где-то и с грозами. Со среды, 23 июля, вероятность осадков сократится. В выходные, по долгосрочным прогнозам, и вовсе обойдется без дождей.

При этом температура воздуха, опустившись в понедельник до 21 градуса, со вторника будет повышаться, дойдя до максимальных значений к пятнице-субботе: в эти дни прогнозируется +28…+29 градусов.

Прогноз погоды на неделю по дням в Ярославской области от Гидрометцентра:

  • понедельник, 21 июля: облачно с прояснениями, кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы с ливнями. Порывы ветра при грозе до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха днем: +18…+23 градуса;

  • вторник, 22 июля: облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами грозы. При грозе порывы ветра до 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью: +13…+18 градусов, днем: +21…+26 градусов;

  • среда, 23 июля: облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами грозы. При грозе порывы ветра до 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью: +13…+18 градусов, днем: +22…+27 градусов;

  • четверг, 24 июля: облачно с прояснениями, небольшой дождь. Температура воздуха ночью: +16 градусов, днем: +27 градусов;

  • пятница, 25 июля: облачно с прояснениями, небольшой дождь. Температура воздуха ночью: +16 градусов, днем: +29 градусов;

  • суббота, 26 июля: малооблачно, без осадков. Температура воздуха ночью: +14 градусов, днем: +28 градусов;

  • воскресенье, 27 июля: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью: +16 градусов, днем: +27 градусов.

Актуальный прогноз по дням также можно узнать в сервисе «Погода 76.RU».

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Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Прогноз погоды Гидрометцентр Гроза Центр Фобос
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Комментарии
5
Гость
27 минут
вы уже вчера бурю обещали
Гость
35 минут
время кабачков
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