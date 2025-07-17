«Пляжи забиты». Российские отпускники показали, что творится в Геленджике, куда скоро запустят авиарейсы

Такая обстановка была на пляжах Геленджика в конце первого месяца лета Источник: Екатерина Подымова / 93.RU

Этот пляжный сезон в России снова преподносит сюрпризы. Сначала власти Анапы официально запретили туристам купаться в море, а потом стало известно, что 18 июля в Геленджике откроется аэропорт, который три года не принимал самолеты. По прогнозу экспертов, это событие поможет превратить курортный город в туристическую Мекку.

Прямые рейсы пока будут только из Москвы. Туристы из разных регионов будут добираться туда по воздуху с пересадкой в столице. Билеты на такой перелет обойдутся в среднем в 30 тысяч рублей в одну сторону.

Многие уехали в Геленджик этим летом, не дожидаясь открытия аэропорта. Они рассказали E1.RU, что творится на местных пляжах и сколько стоит отдохнуть на курорте.

«Легкий канализационный запах»

Екатеринбурженка Елена добиралась на пляж через Москву, в столице она села на фирменный поезд до Новороссийска. Билет обошелся почти в 7 тысяч рублей, а дорога заняла практически сутки.

Оказалось, что попасть в горячий сезон на черноморское побережье хотят многие. Железнодорожные составы переполнены.

«В день открытия продаж (за 90 суток до выезда), сайт РЖД просто повис, в 08:00 продажи открылись, а в 08:17 билетов на скорые поезда уже практически не было. За неделю до поездки пытались взять друзьям — не вышло», — делится Елена.

Из Новороссийска до Геленджика без проблем возят таксисты. Они набирают полную машину туристов и с каждого попутчика берут по две-три тысячи рублей за поездку. Желающих толпы — как и отдыхающих на берегу моря.

«Пляжи забиты битком, яблоку негде упасть. Людей тьма-тьмущая. Чтобы пройти к морю от шезлонгов, нужно обходить по узеньким тропочкам, и то не всегда они есть», — рассказывает Елена.

Хотя в самом Геленджике считают, что народу этим летом очень мало.

Пляж «Сады Морей» в Геленджике Источник: читатель E1.RU

Многие туристы загорают на своих покрывалах — экономят на шезлонгах. Их можно арендовать на три часа за 350 рублей и на целый день за 700.

«Море с 8 до 10 утра прозрачное, чистое, без запахов. После этого времени становится мутным, потому что много народу, и появляется легкий канализационный запах. Такое ощущение, что сливают что-то», — предполагает Елена.

На пляжах есть душевые, раздевалки и урны. Местные с туристами приветливы. Продукты и развлечения стоят примерно также, как и везде, рассказывает туристка. Например, безлимитный билет в аквапарк обойдется в три тысячи рублей.

«По стоимости питания не могу сориентировать, так как проживаем в комплексе, где шведский стол и всё включено. У нас на троих проживание с питанием обходится в 14 тысяч рублей в сутки. Если снимать без питания, то порядка 35–40 тысяч за неделю за трехместный номер. Но мы живем далеко от моря», — говорит отдыхающая.

«Еда очень дорогая и невкусная»

Туристка Дарья вернулась из Геленджика 30 июня. Они с мужем ездили в отпуск на машине. На отдых потратили сто тысяч рублей — правда, у моря провели меньше недели.

«Море было холодное, но людей очень много. Проживание — 2 тысячи рублей в сутки на двоих, но это через знакомых. Еда очень дорогая и невкусная», — поделилась читательница E1.RU.

Пляж в Геленджике Источник: читательница E1.RU Дарья

Дарья говорит, что поездкой довольна (хоть она и обошлась в копеечку): песчаные пляжи и скалистые утесы, красивая набережная, многочисленные кафе.

«Экскурсии по стоимости в пределах разумного, но лучше покупать билеты напрямую, где проводится мероприятие, потому стоят еще люди с листовками, и они берут дороже», — дает совет туристка.

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Геленджик вытеснит Турцию?

По прогнозам туроператоров, это лето в Геленджике будет рекордным по количеству отдыхающих. Эксперты называют курорт конкурентом экономичному отдыху в Турции и помощником для соседки — Анапы, где сезон-2025 грозит стать провальным.

«Людей существенно меньше по сравнению с прошлыми сезонами, но всё же в июле отдыхающих добавилось», — рассказала туристка Алена, которая четвертый год подряд проводит отпуск в Анапе.

В Анапе, говорят туристы, сейчас цветут водоросли и на берегу неприятно пахнет Источник: читатель E1.RU

Президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев считает, что туристам, которые традиционно отдыхали в Анапе, будет легче переориентироваться на Геленджик, чем на заграничные курорты.

«Если сейчас более 700 тысяч туристов в Геленджике отдохнуло, я предположу, что в августе этот показатель достигнет одного миллиона человек. Хотя принципиально на эти цифры авиасообщение не повлияет, но оно сделает для ряда категорий туристов более привлекательным это направление», — рассказал E1.RU Михаил Мальцев.

Но есть смельчаки, которые вовсю купаются Источник: читатель E1.RU

Первой о старте полетов в Геленджик заявила авиакомпания «Аэрофлот», позже к ней присоединились «Уральские авиалинии» и S7 Airlines.

Такими цены на перелеты были совсем недавно. Актуальные тарифы уточняйте на момент покупки билетов Источник: Виталий Калистратов / E1.RU

В пресс-службе «Аэрофлота» сообщили, что в связи с высоким спросом сделают рейсы ежедневными, хотя изначально их должно было быть меньше.

«Полеты между Москвой и Геленджиком будут выполняться с 18 июля ежедневно (за исключением 21 июля). Кроме того, раньше, чем было запланировано, в расписании появится второй ежедневный рейс. „Аэрофлот“ будет выполнять на популярный черноморский курорт два рейса в сутки с 1 августа», — сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Обслуживать пассажиров этого направления будет Airbus A320 с местами эконом- и бизнес-класса.