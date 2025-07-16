Анапа за 5000 рублей или Сочи за 130 000. Сколько стоит отдых на курортах Черноморского побережья во второй половине лета

Туристов в этом году не так много, как в прошлом Источник: Екатерина Подымова / 93.RU

Несколько месяцев назад в Сети предсказывали самое жаркое лето в истории. Жители юга России и туристы готовы с этим поспорить. Весь июнь было дождливо и пасмурно, а главным в гардеробе отдыхающих стал не купальник, а дождевик.

Все изменилось в июле. Июль и август традиционно считаются самыми жаркими на Черноморском побережье, а заодно и очень дорогими для отдыха, ведь на пляжи едут миллионы туристов.

Сколько стоит отдых на главных курортах Кубани во второй половине лета и где отдохнуть будет дешевле всего — 93.RU разбирались вместе с туроператорами.

Стало дороже на 10–12%, если не брать Анапу

«У нас есть 6 курортных зон Краснодарского края — Анапа, Геленджик, Туапсинский район, Лазаревское, центр Сочи и Адлер. Но за исключением Анапы все остальные курорты чувствуют себя, так сказать, неплохо, хотя, если сравнивать с прошлым годом, то в общем бронирование туров снизилось на 20% и это произошло сразу по ряду факторов», — рассказал 93.RU вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) и гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.

Например, на снижение бронирования туров в этом году повлияла погода — только к началу июля Черное море прогрелось до комфортных для купания +22 °C.

На спрос влияют и последствия экологической катастрофы с разливом мазута. По последним данным Роспотребнадзора, в Анапе и частично Темрюкском районе купаться всё еще запрещено. А вот на других курортах всё в норме.

«На закрытых для купания пляжах, которые указаны на карте, сохраняется превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ в морской воде и грунте», — сообщили в оперштабе Краснодарского края.

Карта с зонами для купания Источник: Мария Романова / Городские медиа

При этом, если не учитывать Анапу, на курортах юга России стоимость проживания в отелях продолжает расти и туристы это ощущают. Как говорит вице-президент АТОР, «сейчас спрос уперся в цены».

«Цены за год выросли где-то на 10–12%, если не брать Анапу, где наоборот цены снизились. Там мы знаем и такие отели, которые на 30% снизили цены. Поэтому, в принципе, если туристы готовы отдыхать в отеле и купаться в бассейне, а не в море, Анапа — это интересный вариант», — отмечает Сергей Ромашкин.

Частичной альтернативой Анапе стало Азовское побережье, а именно Ейск и Голубицкая. Но полностью заменить «всероссийскую здравницу» не получится. Всё же такого количества санаториев и отелей с детской инфраструктурой на маленьких курортах Азовского моря нет.

Когда дешевле отдыхать?

По данным Ассоциации туроператоров, цена поднимается примерно с 10 июля до максимума и держится на таком уровне до 25 августа. Период более низких цен начинается как раз в конце августа, в это время можно купить тур на 20–25% дешевле, чем в середине июля или середине августа.

По словам Сергея Ромашкина, в среднем стоимость суток в номере с питанием в июле и августе начинается от 3500 рублей.

Евгения Кизей, директор департамента продукта и бронирования туроператора «Мультитур», рассказала 93.RU, что во второй половине лета самый дешевый курорт в этом году в Краснодарском крае — это Анапа. В районе 8–9 тысяч рублей за сутки в номере в отеле 3* с трехразовым питанием или тарифом «всё включено».

В Сочи за такие деньги можно найти номер, но в стоимость включен будет только завтрак. По системе «всё включено» проживание обойдется в районе 10–12 тысяч рублей за сутки. Отели 4* по системе «всё включено» будут уже дороже — около 16–20 тысяч рублей.

Пляжи в Сочи оборудованы шезлонгами, навесами и прочим Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

Отдельно копим на дорогу

При этом надо учитывать траты на дорогу. Второй год подряд отдыхающие жалуются на нехватку ж/д билетов на юг. Одни выбирают самолет, а это минимум около 10–12 тысяч туда-обратно с человека, другие едут на море на машине — около 5 тысяч придется заплатить за платные участки дорог и еще 10–15 тысяч рублей заложить на бензин.

Есть еще один распространенный способ добраться до курортов — поехать на автобусе. Например, из Москвы до Геленджика ехать около 20 часов, до Сочи — сутки. Стоимость — 5000–7000 рублей.

Некоторые туроператоры подготовили целые автобусные туры. Например, компания «Мультитур» возит туристов из Москвы в Геленджик и Анапу и обратно, организуя также отдых в одном из отелей на выбор. Стоимость — от 50 000 рублей за неделю на двоих с учетом дороги и проживания.

Полупустой пляж в Геленджике Источник: Екатерина Подымова / 93.RU

«Один и тот же автобус заезжает сначала в Анапу, потом через Новороссийск едет в Геленджик, и по этому же маршруту в обратном направлении. По скорости автобус можно сопоставить с фирменным скорым поездом, который идет до Анапы, например. Всё остальное, конечно, не так удобно, нельзя полежать… Но тем не менее автобусы у нас выходят в рейсы ежедневно по 20 сентября. Например, с 6 по 13 августа на неделю отдых в Кабардинке в отеле без питания, но с учетом дороги обойдется в 54 220 рублей. Это для двоих!» — рассказала Евгения Кизей.

Сколько стоит отдых в отелях? Смотрим варианты

Для 93.RU краснодарская турфирма «Карта Мира» подготовила туры, которые пользуются спросом на курортах Краснодарского края во второй половине лета. Ниже приводим стоимость проживания в отелях для двух взрослых или семьи с ребенком 6 лет за неделю.

При выборе отеля стоит посмотреть, по какой именно системе он работает, например, с трехразовым питанием есть три варианта: полный пансион — просто трехразовое питание: завтрак, обед и ужин; «всё включено» — это, как правило, трехразовое питание плюс перекусы: мороженое, пицца, а также дополнительные услуги: детская анимация или спортивные занятия с инструкторами; «ультра всё включено» — это значит, что в стоимость, помимо еды и активностей, включены спиртные напитки.

Сочи

Огромный курорт с различными вариантами размещения. Есть возможность бюджетно отдохнуть в гостевом доме в Лоо или Вардане, а можно поехать в Сириус в новый модный отель рядом с «Сочи Парком» и премиальными пляжными территориями. В Сочи галечные пляжи. Из главных плюсов — помимо моря есть много развлечений, в том числе не упустите возможность съездить в горы — на «Розу Хутор» или «Красную Поляну», где в летний сезон достаточно развлечений.

«Сочи Парк Отель» 3* — большой комплекс с бассейнами, анимацией и своим пляжем. В стоимость входит завтрак. Для двух взрослых в конце июля — 79 000 рублей, в середине августа — 83 000 рублей. Для семьи с ребенком — 83 000 и 90 000 рублей соответственно.

Bridge Resort 4* — комфортный отель чуть дальше от «Сочи Парка», также есть свой бассейн и пляж. В конце июля и середине августа стоимость одинаковая, завтрак включен. Так, для двух взрослых неделя обойдется в 115 000 рублей, если едете с ребенком, то 129 000 рублей.

Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиа

Геленджик

Второй по популярности курорт, который отчасти заменил Анапу. Центральный пляж здесь песчаный, а еще туристов привлекают горные хребты и просторная набережная. В Геленджике есть как дорогостоящие варианты отдыха, так и более экономичные отели и гостевые дома. Отдельно отметим, что в этом году многие хвалят Кабардинку, потому что там преобразили набережную.

« Кубань Пансионат» 3* — отель со своим пляжем и бассейном. В стоимость включено трехразовое питание. В конце июля и августе цена одинаковая. Для двух взрослых на неделю — 75 000 рублей, для семьи с ребенком — 104 000 рублей.

Приморье Grand Resort Hotel 4* — отель рядом с морем, с собственным пляжем, бассейном на территории и фитнес-залом. В стоимость включены завтраки. Для двух взрослых на неделю — 127 000 рублей, если еще и с ребенком — 136 500 рублей.

Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиа

Туапсинский район

Пожалуй, один из самых экономичных курортов черноморского побережья. Для отдыха многие выбирают Ольгинку — живописный поселок на берегу моря в 25 километрах от Туапсе. Пляжи покрыты здесь мелкой или средней галькой.

«Кипарис (Ex. Приморье Делюкс)» 3* — отель в Ольгинке с бассейном в 500 метрах от моря. Без питания неделя на двоих в конце июля и середине августа будет стоить одинаково. Для двух взрослых — 29 000 рублей, если семья с ребенком, то 39 000 рублей.

Alean Residence Olginka 4* — отель в Ольгинке с собственным мелкогалечным пляжем, бассейном и SPA. В стоимость включен завтрак. На неделю для двух взрослых в конце июля — 75 000 рублей, в середине августа — 70 000 рублей. Для семьи цены те же.

Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиа

Анапа

Если вам не так важно море, то добро пожаловать в новые реалии курортной Анапы. Официально пляжи остаются закрыты, но находятся люди, которые всё равно купаются. Отдыхающих предупреждают об опасности. По данным властей, крайней мерой могут стать штрафы. При этом в 30 минутах езды от центра курорта купаться можно. Речь идет о галечных пляжах в селе Большой Утриш.

По словам главы турфирмы Надежды Скрипник, в Анапе намного больше отелей, где дети размещаются бесплатно, если сравнивать с другими курортами.

Фея Sunclub Resort 3* — отель с бассейном, аквапарком и детской программой. В стоимость входит трехразовое питание, цены в конце июля и середине августа одинаковые. Для двух взрослых отдых на неделю обойдется в 61 000 рублей, с ребенком стоимость та же.

Alean Riviera 4* — отель с комплексом бассейнов и спортивной площадкой. Работает по системе «всё включено». В конце июля двум взрослых или семьи с ребенком отдохнуть на неделю будет стоить 124 000 рублей, в середине августа — 128 000 рублей.

Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиа

А если остановиться в гостевом доме?

Тем, кто хочет сэкономить, лучше рассмотреть жилье в частных домах, где сдают небольшие комнаты с санузлом, кондиционером и общей кухней.

Например, в Сочи, в Лоо и Вардане, цены за номера в гостевых домах в конце июля начинаются от 9000–10 000 рублей за неделю. От 12 000 рублей можно найти варианты даже с бассейном. В августе те же номера стоят примерно на тысячу дешевле. Для сравнения, в те же даты цены за комнату в гостевом доме в Сириусе начинаются от 19 000–21 000 рублей.

Гостевые дома в районе Лоо и Вардане Источник: ostrovok.ru

Гостевые дома в Сириусе Источник: ostrovok.ru

В Геленджике номер в гостевом доме рядом с морем (до 10 минут пешком) во второй половине лета стоит от 14 000–16 000 рублей за неделю на двоих. В среднем — около 25 000 рублей. В середине августа стоимость такая же.

Самые дешевые варианты в Геленджике Источник: ostrovok.ru

В Ольгинке (Туапсинский район) остановиться на неделю в гостевом доме в конце июля или середине августа стоит от 12 000–14 000 рублей, но больше предложений от 20 000 рублей.

Гостевые дома в Туапсинском районе Источник: ostrovok.ru

В Анапе гостевые дома в этом году теряют больше всего туристов, особенно те объекты, где нет на территории бассейна. Номер на двоих на неделю в середине лета стоит от 5000 рублей. Таких цен на курорте давно не видели. Если с бассейном, то от 5700–8000 рублей на неделю. Это будут гостевые дома примерно в 10 километрах от центра Анапы — в Витязево.

В Анапе в этом году цены 10-летней давности Источник: ostrovok.ru

Переместимся на Азовское море. Здесь отелей в целом не так много, и большинство туристов останавливаются в гостевых домах и на базах отдыха. В Голубицкой неделя проживания в конце июля стоит в среднем от 16 000–18 000 рублей, есть только один вариант за 10 200 рублей. В августе те же номера стоят дешевле на 1000–2000 рублей.

Одни из самых дешевых гостевых домов в Голубицкой Источник: ostrovok.ru

В Ейске стоимость номера в гостевом доме в конце июля начинается от 15 000 рублей на неделю. Но это будет убитая комнатка с интерьером детского лагеря начала 2000-х. В среднем стоимость 20 000–30 000 рублей.

Гостевые дома в Ейске. Цены за 6 ночей с 21 по 27 июля Источник: ostrovok.ru