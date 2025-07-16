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Лето Обзор Анапа за 5000 рублей или Сочи за 130 000. Сколько стоит отдых на курортах Черноморского побережья во второй половине лета

Анапа за 5000 рублей или Сочи за 130 000. Сколько стоит отдых на курортах Черноморского побережья во второй половине лета

Разброс цен поражает воображение

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Туристов в этом году не так много, как в прошлом | Источник: Екатерина Подымова / 93.RUТуристов в этом году не так много, как в прошлом | Источник: Екатерина Подымова / 93.RU

Туристов в этом году не так много, как в прошлом

Источник:

Екатерина Подымова / 93.RU

Несколько месяцев назад в Сети предсказывали самое жаркое лето в истории. Жители юга России и туристы готовы с этим поспорить. Весь июнь было дождливо и пасмурно, а главным в гардеробе отдыхающих стал не купальник, а дождевик.

Все изменилось в июле. Июль и август традиционно считаются самыми жаркими на Черноморском побережье, а заодно и очень дорогими для отдыха, ведь на пляжи едут миллионы туристов.

Сколько стоит отдых на главных курортах Кубани во второй половине лета и где отдохнуть будет дешевле всего — 93.RU разбирались вместе с туроператорами.

Стало дороже на 10–12%, если не брать Анапу

«У нас есть 6 курортных зон Краснодарского края — Анапа, Геленджик, Туапсинский район, Лазаревское, центр Сочи и Адлер. Но за исключением Анапы все остальные курорты чувствуют себя, так сказать, неплохо, хотя, если сравнивать с прошлым годом, то в общем бронирование туров снизилось на 20% и это произошло сразу по ряду факторов», — рассказал 93.RU вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) и гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.

Например, на снижение бронирования туров в этом году повлияла погода — только к началу июля Черное море прогрелось до комфортных для купания +22 °C.

На спрос влияют и последствия экологической катастрофы с разливом мазута. По последним данным Роспотребнадзора, в Анапе и частично Темрюкском районе купаться всё еще запрещено. А вот на других курортах всё в норме.

«На закрытых для купания пляжах, которые указаны на карте, сохраняется превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ в морской воде и грунте», — сообщили в оперштабе Краснодарского края.

Карта с зонами для купания | Источник: Мария Романова / Городские медиа Карта с зонами для купания | Источник: Мария Романова / Городские медиа

Карта с зонами для купания

Источник:

Мария Романова / Городские медиа

При этом, если не учитывать Анапу, на курортах юга России стоимость проживания в отелях продолжает расти и туристы это ощущают. Как говорит вице-президент АТОР, «сейчас спрос уперся в цены».

«Цены за год выросли где-то на 10–12%, если не брать Анапу, где наоборот цены снизились. Там мы знаем и такие отели, которые на 30% снизили цены. Поэтому, в принципе, если туристы готовы отдыхать в отеле и купаться в бассейне, а не в море, Анапа — это интересный вариант», — отмечает Сергей Ромашкин.

Частичной альтернативой Анапе стало Азовское побережье, а именно Ейск и Голубицкая. Но полностью заменить «всероссийскую здравницу» не получится. Всё же такого количества санаториев и отелей с детской инфраструктурой на маленьких курортах Азовского моря нет.

Когда дешевле отдыхать?

По данным Ассоциации туроператоров, цена поднимается примерно с 10 июля до максимума и держится на таком уровне до 25 августа. Период более низких цен начинается как раз в конце августа, в это время можно купить тур на 20–25% дешевле, чем в середине июля или середине августа.

По словам Сергея Ромашкина, в среднем стоимость суток в номере с питанием в июле и августе начинается от 3500 рублей.

Евгения Кизей, директор департамента продукта и бронирования туроператора «Мультитур», рассказала 93.RU, что во второй половине лета самый дешевый курорт в этом году в Краснодарском крае — это Анапа. В районе 8–9 тысяч рублей за сутки в номере в отеле 3* с трехразовым питанием или тарифом «всё включено».

В Сочи за такие деньги можно найти номер, но в стоимость включен будет только завтрак. По системе «всё включено» проживание обойдется в районе 10–12 тысяч рублей за сутки. Отели 4* по системе «всё включено» будут уже дороже — около 16–20 тысяч рублей.

Пляжи в Сочи оборудованы шезлонгами, навесами и прочим | Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RUПляжи в Сочи оборудованы шезлонгами, навесами и прочим | Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

Пляжи в Сочи оборудованы шезлонгами, навесами и прочим

Источник:

Анна Грицевич / SOCHI1.RU

Отдельно копим на дорогу

При этом надо учитывать траты на дорогу. Второй год подряд отдыхающие жалуются на нехватку ж/д билетов на юг. Одни выбирают самолет, а это минимум около 10–12 тысяч туда-обратно с человека, другие едут на море на машине — около 5 тысяч придется заплатить за платные участки дорог и еще 10–15 тысяч рублей заложить на бензин.

Есть еще один распространенный способ добраться до курортов — поехать на автобусе. Например, из Москвы до Геленджика ехать около 20 часов, до Сочи — сутки. Стоимость — 5000–7000 рублей.

Некоторые туроператоры подготовили целые автобусные туры. Например, компания «Мультитур» возит туристов из Москвы в Геленджик и Анапу и обратно, организуя также отдых в одном из отелей на выбор. Стоимость — от 50 000 рублей за неделю на двоих с учетом дороги и проживания.

Полупустой пляж в Геленджике | Источник: Екатерина Подымова / 93.RUПолупустой пляж в Геленджике | Источник: Екатерина Подымова / 93.RU

Полупустой пляж в Геленджике

Источник:

Екатерина Подымова / 93.RU

«Один и тот же автобус заезжает сначала в Анапу, потом через Новороссийск едет в Геленджик, и по этому же маршруту в обратном направлении. По скорости автобус можно сопоставить с фирменным скорым поездом, который идет до Анапы, например. Всё остальное, конечно, не так удобно, нельзя полежать… Но тем не менее автобусы у нас выходят в рейсы ежедневно по 20 сентября. Например, с 6 по 13 августа на неделю отдых в Кабардинке в отеле без питания, но с учетом дороги обойдется в 54 220 рублей. Это для двоих!» — рассказала Евгения Кизей.

Сколько стоит отдых в отелях? Смотрим варианты

Для 93.RU краснодарская турфирма «Карта Мира» подготовила туры, которые пользуются спросом на курортах Краснодарского края во второй половине лета. Ниже приводим стоимость проживания в отелях для двух взрослых или семьи с ребенком 6 лет за неделю.

При выборе отеля стоит посмотреть, по какой именно системе он работает, например, с трехразовым питанием есть три варианта: полный пансион — просто трехразовое питание: завтрак, обед и ужин; «всё включено» — это, как правило, трехразовое питание плюс перекусы: мороженое, пицца, а также дополнительные услуги: детская анимация или спортивные занятия с инструкторами; «ультра всё включено» — это значит, что в стоимость, помимо еды и активностей, включены спиртные напитки.

Сочи

Огромный курорт с различными вариантами размещения. Есть возможность бюджетно отдохнуть в гостевом доме в Лоо или Вардане, а можно поехать в Сириус в новый модный отель рядом с «Сочи Парком» и премиальными пляжными территориями. В Сочи галечные пляжи. Из главных плюсов — помимо моря есть много развлечений, в том числе не упустите возможность съездить в горы — на «Розу Хутор» или «Красную Поляну», где в летний сезон достаточно развлечений.

  • «Сочи Парк Отель» 3* — большой комплекс с бассейнами, анимацией и своим пляжем. В стоимость входит завтрак. Для двух взрослых в конце июля — 79 000 рублей, в середине августа — 83 000 рублей. Для семьи с ребенком — 83 000 и 90 000 рублей соответственно.

  • Bridge Resort 4* — комфортный отель чуть дальше от «Сочи Парка», также есть свой бассейн и пляж. В конце июля и середине августа стоимость одинаковая, завтрак включен. Так, для двух взрослых неделя обойдется в 115 000 рублей, если едете с ребенком, то 129 000 рублей.

Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиаИсточник: Серафима Пантыкина / Городские медиа
Источник:

Серафима Пантыкина / Городские медиа

Геленджик

Второй по популярности курорт, который отчасти заменил Анапу. Центральный пляж здесь песчаный, а еще туристов привлекают горные хребты и просторная набережная. В Геленджике есть как дорогостоящие варианты отдыха, так и более экономичные отели и гостевые дома. Отдельно отметим, что в этом году многие хвалят Кабардинку, потому что там преобразили набережную.

  • «Кубань Пансионат» 3* — отель со своим пляжем и бассейном. В стоимость включено трехразовое питание. В конце июля и августе цена одинаковая. Для двух взрослых на неделю — 75 000 рублей, для семьи с ребенком — 104 000 рублей.

  • Приморье Grand Resort Hotel 4* — отель рядом с морем, с собственным пляжем, бассейном на территории и фитнес-залом. В стоимость включены завтраки.

    Для двух взрослых на неделю — 127 000 рублей, если еще и с ребенком — 136 500 рублей.

Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиаИсточник: Серафима Пантыкина / Городские медиа
Источник:

Серафима Пантыкина / Городские медиа

Туапсинский район

Пожалуй, один из самых экономичных курортов черноморского побережья. Для отдыха многие выбирают Ольгинку — живописный поселок на берегу моря в 25 километрах от Туапсе. Пляжи покрыты здесь мелкой или средней галькой.

  • «Кипарис (Ex. Приморье Делюкс)» 3* — отель в Ольгинке с бассейном в 500 метрах от моря. Без питания неделя на двоих в конце июля и середине августа будет стоить одинаково. Для двух взрослых — 29 000 рублей, если семья с ребенком, то 39 000 рублей.

  • Alean Residence Olginka 4* — отель в Ольгинке с собственным мелкогалечным пляжем, бассейном и SPA. В стоимость включен завтрак. На неделю для двух взрослых в конце июля — 75 000 рублей, в середине августа — 70 000 рублей. Для семьи цены те же.

Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиаИсточник: Серафима Пантыкина / Городские медиа
Источник:

Серафима Пантыкина / Городские медиа

Анапа

Если вам не так важно море, то добро пожаловать в новые реалии курортной Анапы. Официально пляжи остаются закрыты, но находятся люди, которые всё равно купаются. Отдыхающих предупреждают об опасности. По данным властей, крайней мерой могут стать штрафы. При этом в 30 минутах езды от центра курорта купаться можно. Речь идет о галечных пляжах в селе Большой Утриш.

По словам главы турфирмы Надежды Скрипник, в Анапе намного больше отелей, где дети размещаются бесплатно, если сравнивать с другими курортами.

  • Фея Sunclub Resort 3* — отель с бассейном, аквапарком и детской программой. В стоимость входит трехразовое питание, цены в конце июля и середине августа одинаковые. Для двух взрослых отдых на неделю обойдется в 61 000 рублей, с ребенком стоимость та же.

  • Alean Riviera 4* — отель с комплексом бассейнов и спортивной площадкой. Работает по системе «всё включено». В конце июля двум взрослых или семьи с ребенком отдохнуть на неделю будет стоить 124 000 рублей, в середине августа — 128 000 рублей.

Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиа Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиа
Источник:

Серафима Пантыкина / Городские медиа

А если остановиться в гостевом доме?

Тем, кто хочет сэкономить, лучше рассмотреть жилье в частных домах, где сдают небольшие комнаты с санузлом, кондиционером и общей кухней.

Например, в Сочи, в Лоо и Вардане, цены за номера в гостевых домах в конце июля начинаются от 9000–10 000 рублей за неделю. От 12 000 рублей можно найти варианты даже с бассейном. В августе те же номера стоят примерно на тысячу дешевле. Для сравнения, в те же даты цены за комнату в гостевом доме в Сириусе начинаются от 19 000–21 000 рублей.

Гостевые дома в районе Лоо и Вардане | Источник: ostrovok.ruГостевые дома в районе Лоо и Вардане | Источник: ostrovok.ru

Гостевые дома в районе Лоо и Вардане

Источник:

ostrovok.ru

Гостевые дома в Сириусе | Источник: ostrovok.ruГостевые дома в Сириусе | Источник: ostrovok.ru

Гостевые дома в Сириусе

Источник:

ostrovok.ru

В Геленджике номер в гостевом доме рядом с морем (до 10 минут пешком) во второй половине лета стоит от 14 000–16 000 рублей за неделю на двоих. В среднем — около 25 000 рублей. В середине августа стоимость такая же.

Самые дешевые варианты в Геленджике | Источник: ostrovok.ruСамые дешевые варианты в Геленджике | Источник: ostrovok.ru

Самые дешевые варианты в Геленджике

Источник:

ostrovok.ru

В Ольгинке (Туапсинский район) остановиться на неделю в гостевом доме в конце июля или середине августа стоит от 12 000–14 000 рублей, но больше предложений от 20 000 рублей.

Гостевые дома в Туапсинском районе | Источник: ostrovok.ruГостевые дома в Туапсинском районе | Источник: ostrovok.ru

Гостевые дома в Туапсинском районе

Источник:

ostrovok.ru

В Анапе гостевые дома в этом году теряют больше всего туристов, особенно те объекты, где нет на территории бассейна. Номер на двоих на неделю в середине лета стоит от 5000 рублей. Таких цен на курорте давно не видели. Если с бассейном, то от 5700–8000 рублей на неделю. Это будут гостевые дома примерно в 10 километрах от центра Анапы — в Витязево.

В Анапе в этом году цены 10-летней давности | Источник: ostrovok.ruВ Анапе в этом году цены 10-летней давности | Источник: ostrovok.ru

В Анапе в этом году цены 10-летней давности

Источник:

ostrovok.ru

Переместимся на Азовское море. Здесь отелей в целом не так много, и большинство туристов останавливаются в гостевых домах и на базах отдыха. В Голубицкой неделя проживания в конце июля стоит в среднем от 16 000–18 000 рублей, есть только один вариант за 10 200 рублей. В августе те же номера стоят дешевле на 1000–2000 рублей.

Одни из самых дешевых гостевых домов в Голубицкой | Источник: ostrovok.ruОдни из самых дешевых гостевых домов в Голубицкой | Источник: ostrovok.ru

Одни из самых дешевых гостевых домов в Голубицкой

Источник:

ostrovok.ru

В Ейске стоимость номера в гостевом доме в конце июля начинается от 15 000 рублей на неделю. Но это будет убитая комнатка с интерьером детского лагеря начала 2000-х. В среднем стоимость 20 000–30 000 рублей.

Гостевые дома в Ейске. Цены за 6 ночей с 21 по 27 июля | Источник: ostrovok.ruГостевые дома в Ейске. Цены за 6 ночей с 21 по 27 июля | Источник: ostrovok.ru

Гостевые дома в Ейске. Цены за 6 ночей с 21 по 27 июля

Источник:

ostrovok.ru

Поедете на Черное море во второй половине лета?

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Екатерина ЖелезноваЕкатерина Железнова
Екатерина Железнова
Журналистка
Курорты Краснодарского края Курортный сезон - 2025 Анапа Сочи Геленджик Черное море Азовское море Цены на отдых Черноморские курорты
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Комментарии
1
Гость
3 минуты
Египет , сервис , вкусная разнообразная еда , море красное и чистое ) зачем на наш юг ехать за те же деньги
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