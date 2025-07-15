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Почему в Ярославле посреди лета начали желтеть листья на деревьях? Ответ эксперта

Названы причины необычного явления

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4 комментария
В Ярославле на некоторых деревьях уже в первой половине лета появились желтые листья | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославле на некоторых деревьях уже в первой половине лета появились желтые листья | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле на некоторых деревьях уже в первой половине лета появились желтые листья

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Ярославцы заметили, что на некоторых деревьях в городе уже в первой половине лета видны желтые листья. Хотя, кажется, что для этого еще не время. В чем причина? На этот вопрос порталу 76.RU ответила заведующая оранжереей факультета биологии и экологии ЯрГУ им. П. Г. Демидова Татьяна Довиденко.

«В природе все взаимосвязано и сбалансировано. Растения очень чутко улавливают все изменения и сигналы от окружающей среды. Как только температура начинает стабильно снижаться, а продолжительность светового дня уменьшаться, у деревьев и кустов стартует подготовка к осеннее — зимнему периоду покоя. Чем меньше тепла и света, тем слабее и медленнее идет процесс фотосинтеза, и растения экономят энергию. В таких условиях пигмент хлорофилл, придающий листьям зеленую окраску, разрушается. Зато красный пигмент антоциан и желто-оранжевые каратиноиды начинают работать, помогая улавливать больше света. Именно поэтому наши сады, леса и улицы осенью становятся такими яркими», — пояснила она.

При этом четких дат, когда должен начаться процесс пожелтения листвы, нет.

«Все зависит не только от погодных условий, но и от вида растения. Первыми начинают желтеть листья березы и лещины, за ними — липы и клена. А после первых крепких заморозков происходит активный листопад», — рассказала Татьяна Довиденко.

При этом, по словам эксперта, желтые листья в начале или самом разгаре лета — это скорее исключения из общего правила.

«Обычно это единичные случаи. Причин для такого явления может быть множество. Например, физиологические сбои, связанные с нарушением нормальной жизнедеятельности тканей дерева. Влиять может и повреждение коры из-за ее подмерзания, заглубленная посадка, атаки бактериологических и грибковых инфекций, нехватка питательных веществ или, наоборот, внезапный их избыток. Не стоит исключать и жаркую погоду в сочетании с дефицитом влаги», — объяснила Татьяна Довиденко.

А вы уже видели желтые листья на деревьях этим летом?

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Комментарии
4
Гость
44 минуты
"При этом, по словам эксперта, желтые листья в начале или самом разгаре лета — это скорее исключения из общего правила.Причин для такого явления может быть множество". А причина то , вероятно одна - плохая экология и загрязнение воздуха. Наблюдали такое каждый год, живя в другой области и проезжая мимо химкомбината. Вокруг него всегда листья быстро желтели и рыжели. Хорошо, что он довольно далеко от обласносного центра расположен и от других населенных пунктов. Никак в Ярославле - НПЗ совсем рядом с городом. Да ещё и пропарка цистерн и другие преприятия .
Гость
1 час
Хосударевы служащие никогда не скажут правду, дорожат местом у кормушки Конечно же от климата всё 🤬 климат премии не лишит и не уволит
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