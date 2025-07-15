Почему в Ярославле посреди лета начали желтеть листья на деревьях? Ответ эксперта

В Ярославле на некоторых деревьях уже в первой половине лета появились желтые листья Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Ярославцы заметили, что на некоторых деревьях в городе уже в первой половине лета видны желтые листья. Хотя, кажется, что для этого еще не время. В чем причина? На этот вопрос порталу 76.RU ответила заведующая оранжереей факультета биологии и экологии ЯрГУ им. П. Г. Демидова Татьяна Довиденко.

«В природе все взаимосвязано и сбалансировано. Растения очень чутко улавливают все изменения и сигналы от окружающей среды. Как только температура начинает стабильно снижаться, а продолжительность светового дня уменьшаться, у деревьев и кустов стартует подготовка к осеннее — зимнему периоду покоя. Чем меньше тепла и света, тем слабее и медленнее идет процесс фотосинтеза, и растения экономят энергию. В таких условиях пигмент хлорофилл, придающий листьям зеленую окраску, разрушается. Зато красный пигмент антоциан и желто-оранжевые каратиноиды начинают работать, помогая улавливать больше света. Именно поэтому наши сады, леса и улицы осенью становятся такими яркими», — пояснила она.

При этом четких дат, когда должен начаться процесс пожелтения листвы, нет.

«Все зависит не только от погодных условий, но и от вида растения. Первыми начинают желтеть листья березы и лещины, за ними — липы и клена. А после первых крепких заморозков происходит активный листопад», — рассказала Татьяна Довиденко.

При этом, по словам эксперта, желтые листья в начале или самом разгаре лета — это скорее исключения из общего правила.

«Обычно это единичные случаи. Причин для такого явления может быть множество. Например, физиологические сбои, связанные с нарушением нормальной жизнедеятельности тканей дерева. Влиять может и повреждение коры из-за ее подмерзания, заглубленная посадка, атаки бактериологических и грибковых инфекций, нехватка питательных веществ или, наоборот, внезапный их избыток. Не стоит исключать и жаркую погоду в сочетании с дефицитом влаги», — объяснила Татьяна Довиденко.