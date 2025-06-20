Небо окрасилось в черный: ярославцев предупредили об опасном природном явлении

На Ярославль надвигается мощная гроза Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Вечером 20 июня Ярославль окружили плотные грозовые тучи. По словам читателей 76.RU, в городе поднялся ветер. В Министерстве региональной безопасности опубликовали экстренное предупреждение о разгуле стихии.

«Гроза, в отдельных районах с ливнем, усиление северного ветра порывами 12-17 м/с сохранится местами по Ярославской области и городу Ярославлю до конца суток 20 июня. Во время грозы не пользуйтесь электроприборами и мобильным телефоном! Избегайте нахождения на открытой местности и около водоёмов», — предупредили ярославцев в МРБ.

Телефон экстренных служб 112.

Над городом сгустились тучи Источник: читатель 76.RU











В Красноперекопском и Ленинском районе поднялся ветер Источник: читатель 76.RU









