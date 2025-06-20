Небо окрасилось в черный: ярославцев предупредили об опасном природном явлении

Вечером 20 июня Ярославль окружили плотные грозовые тучи. По словам читателей 76.RU, в городе поднялся ветер. В Министерстве региональной безопасности опубликовали экстренное предупреждение о разгуле стихии.
«Гроза, в отдельных районах с ливнем, усиление северного ветра порывами 12-17 м/с сохранится местами по Ярославской области и городу Ярославлю до конца суток 20 июня. Во время грозы не пользуйтесь электроприборами и мобильным телефоном! Избегайте нахождения на открытой местности и около водоёмов», — предупредили ярославцев в МРБ.
Телефон экстренных служб 112.
Согласно прогнозу синоптиков, к выходным в регионе ожидается похолодание. Местами по области температура воздуха ночью опустится до +3 градусов. Дело в том, что циклоны продолжат вовлекать на территорию Европейской России прохладные воздушные массы. По предварительному прогнозу, значения средней суточной температуры воздуха будут ниже нормы почти на 4 градуса.