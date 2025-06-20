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Лето Небо окрасилось в черный: ярославцев предупредили об опасном природном явлении

Небо окрасилось в черный: ярославцев предупредили об опасном природном явлении

Когда испортится погода

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7 комментариев
На Ярославль надвигается мощная гроза | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНа Ярославль надвигается мощная гроза | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На Ярославль надвигается мощная гроза

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Вечером 20 июня Ярославль окружили плотные грозовые тучи. По словам читателей 76.RU, в городе поднялся ветер. В Министерстве региональной безопасности опубликовали экстренное предупреждение о разгуле стихии.

«Гроза, в отдельных районах с ливнем, усиление северного ветра порывами 12-17 м/с сохранится местами по Ярославской области и городу Ярославлю до конца суток 20 июня. Во время грозы не пользуйтесь электроприборами и мобильным телефоном! Избегайте нахождения на открытой местности и около водоёмов», — предупредили ярославцев в МРБ.

Телефон экстренных служб 112.

Над городом сгустились тучи | Источник: читатель 76.RUНад городом сгустились тучи | Источник: читатель 76.RU

Над городом сгустились тучи

Источник:

читатель 76.RU

В Красноперекопском и Ленинском районе поднялся ветер | Источник: читатель 76.RUВ Красноперекопском и Ленинском районе поднялся ветер | Источник: читатель 76.RU

В Красноперекопском и Ленинском районе поднялся ветер

Источник:

читатель 76.RU

Согласно прогнозу синоптиков, к выходным в регионе ожидается похолодание. Местами по области температура воздуха ночью опустится до +3 градусов. Дело в том, что циклоны продолжат вовлекать на территорию Европейской России прохладные воздушные массы. По предварительному прогнозу, значения средней суточной температуры воздуха будут ниже нормы почти на 4 градуса.

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Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
Прогноз погоды Тучи Гроза Экстренное предупреждение
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Комментарии
7
Гость
20 июня, 18:59
Надоела непогода, Холод, тучи и гроза. Распогодилось немного, Оказалось, что обман. Снова небо посерело Дует с Волги ветерок. Вот опять заморосило Ох, и пакостный денёк! Говорят, что у природы Вся погода хороша, Почему же в непогоду Просит солнышка душа?
Гость
20 июня, 21:26
Шла на репетицию, меня чуть не сдуло 😳ветер такой сильный, у соседей упало дерево, не думала что все так разойдётся...
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