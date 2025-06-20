Похолодает до +3 градусов: синоптики предупредили о резком изменении погоды в Центральной России

В Центральной России резко похолодает Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В Центральную Россию идет похолодание. Его пик придется на выходные, 21–22 июня.

«Циклоны продолжат вовлекать на территорию Европейской России прохладные воздушные массы. Значения средней суточной температуры воздуха в выходные будут ниже нормы примерно на 4 градуса», — предупредили в Гидрометцентре России.

В Ярославской области днем в пятницу, 20 июня, ожидается до +23 градусов. При этом преимущественно облачно, возможны ливень и гроза.

В субботу и воскресенье, 21–22 июня, столбики термометров опустятся. Днем ожидается +14…+20 градусов, ночью +3…+10 градусов. Зато вероятность дождей снизится.

На следующей неделе, начиная со вторника, 24 июня, снова начнет теплеть. По предварительным прогнозам, по ночам ожидается +8…+10 градусов, днем около +20…+22 градусов.

Прогноз погоды в Ярославской области на семь дней от Гидрометцентра:

пятница, 20 июня: днем облачно, небольшой дождь, возможна гроза. Температура воздуха днем +18…+23 градуса;

суббота, 21 июня: облачно, ночью небольшой дождь. Температура воздуха ночью +6…+11 градусов, днем +18…+23 градуса;

воскресенье, 22 июня: облачно с прояснениями, днем кратковременный дождь. Температура воздуха ночью +3…+8 градусов, днем +14…+19 градусов;

понедельник, 23 июня: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +9 градусов, днем +18 градусов;

вторник, 24 июня: облачно, временами дождь. Температура воздуха ночью +8 градусов, днем +22 градуса;

среда, 25 июня: облачно, небольшой дождь. Температура воздуха ночью +13 градусов, днем +20 градусов;

четверг, 26 июня: облачно, дождь. Температура воздуха ночью +10 градусов, днем +20 градусов.