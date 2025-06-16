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Лето «Клюнул на кукурузу»: студент поймал шикарного леща — оцениваем результат на фото

«Клюнул на кукурузу»: студент поймал шикарного леща — оцениваем результат на фото

Трофейная рыбалка для Александра Клипперта удалась в притоке Дона

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2 комментария
Рыбак похвастался гигантских лещом | Источник: Евгений Вдовин / 161.RUРыбак похвастался гигантских лещом | Источник: Евгений Вдовин / 161.RU

Рыбак похвастался гигантских лещом

Источник:

Евгений Вдовин / 161.RU

Студент политехнического университета из Волгограда Александр Клипперт поймал шикарного леща весом 3,5 килограмма. Трофейная рыбалка удалась в Кумылженском районе Волгоградской области на реке Хопёр — крупнейшем левом притоке Дона.

«Трофейный лещ идет от 3 килограммов, а мой вытянул на 3,5. До этого ловил на 2,6 килограмма. Боролся недолго, не больше 5-7 минут. В мыслях только было: лишь бы не сошел. Товарищ помогал с подсаком, — рассказал нашим коллегам из V1.RU рыбак. — Ловил на донку, лещ клюнул на кукурузу. Никаких секретов больше нет. Уловом доволен».

Пойманного леща Александр разделил на две части: одну пожарил на ужин, другую заморозил для будущих блюд.

Посмотрите на этот улов! | Источник: Александр КлиппертПосмотрите на этот улов! | Источник: Александр Клипперт

Посмотрите на этот улов!

Источник:

Александр Клипперт

Ранее мы показывали гигантского белого амура, которого вытянули в пруду Гадючьем, а еще рассказывали о необычной рыбке щиповке, которую поймали на Волге.

Опытные рыбаки назвали список мест в Ярославской области, где всегда клюет. В этом материале мы вместе с экспертами рассказываем, куда закидывать удочку.

ПО ТЕМЕ
Елена РублёваЕлена Рублёва
Елена Рублёва
Корреспондент
Рыбалка Лещ Улов
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Комментарии
2
Гость
5 часов
Молодец, на зависть русским рыбакам. Они только пескаря ловят.
Гость
4 часа
Эка невидаль
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