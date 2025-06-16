«Клюнул на кукурузу»: студент поймал шикарного леща — оцениваем результат на фото

Рыбак похвастался гигантских лещом Источник: Евгений Вдовин / 161.RU











Студент политехнического университета из Волгограда Александр Клипперт поймал шикарного леща весом 3,5 килограмма. Трофейная рыбалка удалась в Кумылженском районе Волгоградской области на реке Хопёр — крупнейшем левом притоке Дона.

«Трофейный лещ идет от 3 килограммов, а мой вытянул на 3,5. До этого ловил на 2,6 килограмма. Боролся недолго, не больше 5-7 минут. В мыслях только было: лишь бы не сошел. Товарищ помогал с подсаком, — рассказал нашим коллегам из V1.RU рыбак. — Ловил на донку, лещ клюнул на кукурузу. Никаких секретов больше нет. Уловом доволен».

Пойманного леща Александр разделил на две части: одну пожарил на ужин, другую заморозил для будущих блюд.

Посмотрите на этот улов! Источник: Александр Клипперт

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