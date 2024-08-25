«Ловят прямо в городе»: ярославцы составили список мест, куда ехать на рыбалку за удачным уловом

Куда ехать на рыбалку в области Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











Ярославская область богата рыбой. Местные не раз хвастались трофейными уловами. К примеру, этим летом рыбак Дмитрий Радченко достал из Рыбинского водохранилища 50-килограммового сома. Без должной подготовки такую рыбину не поймать, но нужно же с чего-то начинать?

Мы спросили у опытных рыбаков, куда ехать на рыбалку в Ярославской области. Публикуем их советы.

Местные могут похвалиться уловами

В первую очередь бывалые рыболовы рекомендуют присмотреться к крупным озерам области — Неро и Плещееву озеру.

— Говорят, в Переславле до сих пор попадается ряпушка. Правда, большими уловами в этих водоемах смогут похвалиться только местные, кто знает тонкости ловли, — рассказал в беседе с 76.RU Дмитрий Радченко.

Закинуть удочку в Волгу советуют в Угличе. Отправляться куда-то в дикие места не придется — клюет везде.

— Волга ближе к Угличу — сложный участок из-за перепадов воды, сбрасываемых угличской плотинной, но тем не менее сами горожане и туристы частенько ловят прямо в городе, — рассказал Дмитрий. — Как правило, попадается бель, лещ, плотва, густерка и другие.

«Самый богатый водоем»

В разговоре о рыбалке в Ярославской области невозможно не упомянуть Рыбинское водохранилище.

— Это самый богатый водоем Ярославской области. Здесь водится практически весь список рыбы, обитающей в средней полосе России, — добавил Дмитрий.

С ним согласен еще один рыбак, Андрей. Летом на водоем выбираются даже новички, а любители рыбной ловли проводят здесь время в любой сезон.

— Основная часть рыболовов едет на Рыбинское водохранилище. Ловить можно везде и всегда, кроме весеннего запрета. Основные виды рыбы — лещ, плотва, синец, чехонь, сом, судак, щука, окунь, жерех, — поделился эксперт в беседе с 76.RU.

Повелось, что на водохранилище едут с удочками и снастями, чтобы подцепить на крючок хищную рыбу. К примеру, летом крайне популярна рыбалка на сомов.

«Плотва достойная»

В притоках водохранилища водится плотва. Любителям рыбки советуют присмотреться к рекам Сить, Чеснава, Ильд, Сутка.

— Отдельно стоит категория любителей ловли плотвы, в этих водоемах плотва действительно достойная. Ее называют морской, вес рыбины достигает килограмма и более. В самом водохранилище плотва начинает стабильно попадаться только к весне, — рассказал Дмитрий.

Кстати, считается, что Рыбинское море — зимний водоем.