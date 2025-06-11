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Лето «Самая крупная в жизни»: рыбак поймал гигантского белого амура — фото

«Самая крупная в жизни»: рыбак поймал гигантского белого амура — фото

Дмитрий Шамаев раскрыл секрет удачной ловли

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1 комментарий
В Волгограде рыбак поймал 8-килограммового белого амура | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Волгограде рыбак поймал 8-килограммового белого амура | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Волгограде рыбак поймал 8-килограммового белого амура

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Рыбак из Волгограда Дмитрий Шамаев поймал огромного белого амура и побил свой рекорд. С сильнейшей рыбой ему пришлось бороться около 40 минут. 8-килограммовый трофей он выловил на волгоградском пруду Гадючьем. В беседе с нашими коллегами из V1.RU Дмитрий рассказал, как ему удалось достать амура.

«Решил съездить на велосипеде на Гадючку. Нашел понравившееся место и стал замешивать прикормку. Кормил, не отлынивая, но поклевок так и не получил, экспериментировал с насадками: кукуруза, опарыш, червь. Как стемнело, даже не объедал никто. Но в час ночи получаю первую осторожную поклевку», — рассказывает Дмитрий Шамаев.

Ему быстро удалось подвести рыбу к берегу. Затем, по словам опытного рыбака, началась борьба.

Рыбак из Волгограда достал из пруда гигантского белого амура | Источник: Дмитрий ШамаевРыбак из Волгограда достал из пруда гигантского белого амура | Источник: Дмитрий Шамаев

Рыбак из Волгограда достал из пруда гигантского белого амура

Источник:

Дмитрий Шамаев

«Амур от фонарика просто дурел, что он только ни делал: и торпедой уходил на глубину, и, наоборот, кидался вдоль берега в камыш — очень мощная рыба, с таким сопротивлением я еще не встречался, а тут еще и берег топкий и весь в камыше. Больше 10 раз я пытался завести рыбу в маловатый для нее сачок и каждый раз сталкивался с такой яростью и силой, что руки тряслись и начали забиваться. Полностью вымотав амура, я всё-таки взял его в подсачок. Таких рыб я еще не ловил», — добавил он.

Трофейный экземпляр вытянул на 8 килограммов. Рыбак признается: везти его домой на велосипеде было тем еще испытанием.

«По дороге встретил на плотине рыбака и попросил сфотографировать с трофеем. Отдал его соседям, так как мне пришлось бы его есть полгода. А себе оставил маленьких карасей на копчение. Вот так, казалось бы, рядовая рыбалка обернулась самой крупной рыбой в жизни», — говорит Дмитрий.

Ранее в Нижнем Новгороде из Волги достали редкую рыбку-щиповку.

ПО ТЕМЕ
Елена РублёваЕлена Рублёва
Елена Рублёва
Корреспондент
Рыбалка Трофей
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Комментарии
1
Гость
6 часов
а что его не оштрафовали??🧐 два раза
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