Курортный сезон под угрозой? Как экологическая катастрофа в Черном море повлияет на туризм

Больше всего от разлива нефтепродуктов пострадали пляжи Анапы Источник: Дарья Паращенко / 93.RU











Экологическая катастрофа в Черном море произошла четыре месяца назад: в декабре прошлого года два танкера «Волгонефть», которые перевозили мазут, потерпели крушение в Керченском проливе. В итоге больше 3000 тонн нефтепродуктов попало в море. Значительную их часть выбросило на берег Анапы и Темрюкского района.

Традиционно курортный сезон в Краснодарском крае стартует 1 мая, однако ЧП вносит свои коррективы. Сейчас многие туристы обеспокоены тем, смогут ли они отдохнуть на черноморском побережье, — некоторые отменяют поездку, а другие выбирают для отпуска другие города Кубани. 93.RU рассказывают о ситуации на пляжах, загрязненных мазутом, ждать ли начала курортного сезона в обычном режиме и что об этом думают местные власти.

Волонтеры очищают побережье от нефтепродуктов Источник: Дарья Паращенко / 93.RU











Что происходит с пляжами?

Самая сложная ситуация сейчас в Анапе. Там около 1500 волонтеров очищают побережье от загрязненного песка. Также недавно в оперштабе Краснодарского края отчитались о том, что со дна подняли 200 мешков с мазутом. Больше всего — в районе села Витязево и детского лагеря «Юбилейный». Однако местные жители продолжают находить пласты мазута в море, а новые выбросы на берег случаются постоянно.

Роспотребнадзор продолжает мониторить ситуацию. Проверили 141 пляж в Анапе и 9 — в Темрюкском районе. Пробы песка и воды не показали полного соответствия санитарным нормам, но с воздухом, пресной водой и аквакультурой всё в порядке.

Безопасными признаны территории Сочи, Туапсе, Геленджика, Новороссийска. Ранее зампред Правительства РФ Виталий Савельев на совещании с Путиным сообщил, что курортный сезон в Краснодарском крае начнется в обычном режиме. Исключение — Анапа и Темрюкский район. Как будут работать пляжи в этих районах, решит Роспотребнадзор в ближайшие недели, точных дат пока нет.

Пятна мазута на побережье Источник: Дарья Паращенко / 93.RU











Туристы отменяют поездки в Краснодарский край

Спрос на отдых в Анапе упал на 30%, а в поселке Витязево — на 63%. В Геленджике снижение бронирований составило 32%, а в Сочи — 24%. Также некоторые отели Анапы, включая те, что работают по системе «всё включено», объявили о скидках до 37% на отдых в июне. Несмотря на это, власти региона стремятся сохранить привлекательность курортов, предлагая альтернативные виды отдыха.

«Отели уже сейчас экспериментируют со скидками, но результата мало в плане продаж. Потому что причина спада спроса не экономическая, людей, в принципе, устраивала цена. Я думаю, скидки появятся позже, когда все-таки ликвидация закончится, в пределах 15%», — рассказал 93.RU Сергей Ромашкин, вице-президент Ассоциации туроператоров.

В Джемете и Витязево пляжи, принадлежащие крупным отелям, выглядят более чистыми, чем общественные. Всё дело в том, что владельцы турбизнеса самостоятельно закупили технику для очистки берега.

— Отель своими силами очищает песок, не дожидается, пока администрация дойдет до этого пляжа, многие отели закупили технику, они подключили свой персонал и просеивают самостоятельно песок. На общественных пляжах мазута больше. Каждый километр стоят пункты МЧС, за которыми закреплены определенные участки пляжа, и они работают на них, — сообщила 93.RU Евгения Кизей, директор департамента продукта и бронирования компании «Мультитур», которая была в Анапе в начале марта и лично посмотрела на состояние пляжей от Сукко до Благовещенской.

Губернатор Вениамин Кондратьев подчеркнул, что Анапа и Темрюкский район готовы принимать гостей даже в случае закрытия пляжей: туристам доступны винные туры, экскурсии по объектам агротуризма, спортивные и гастрономические мероприятия.

— На лето номерной фонд в Сочи, Геленджике и Туапсинском районе забронирован почти на 50%. Решение о возможности открытия пляжей в Анапе и Темрюкском районе будет принято на основании заключения Роспотребнадзора. Но вне зависимости от этого там подготовили альтернативные варианты отдыха, — сообщил Кондратьев.

Пляж в станице Благовещенской в прошлом году выглядел так Источник: Дарья Паращенко / 93.RU











Многие отели в пострадавших районах модернизируют инфраструктуру, чтобы компенсировать возможное отсутствие пляжного отдыха. В Анапе активно строят бассейны с подогревом, а санатории расширяют оздоровительные программы.

Например, некоторые запустили новые спа-процедуры с использованием местных грязей, а в Витязево открыли крытый аквапарк. Винный туризм также набирает популярность: в Темрюкском районе туристов приглашают на дегустации в винодельни.

Также тем, кто решил отказаться от отдыха в Анапе из-за экологической катастрофы, вернут деньги за бронирование в полном объеме. Отели и гостиницы, расположенные в зоне ликвидации последствий, сейчас работают в условиях чрезвычайной ситуации федерального уровня.

— Выплаты производятся с отклонением от установленного срока. Министерство на постоянной основе осуществляет взаимодействие со средствами размещения, расположенными в границах муниципального образования город-курорт Анапа. Все денежные средства, перечисленные за бронирование, гарантированно будут выплачены в полном объеме, — сообщили в Министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.

Так выглядит площадка в хуторе Воскресенском Источник: Оперативный штаб — Краснодарский край / T.me











Загрязненный песок увозят на полигон в хуторе Воскресенском. Несмотря на то что площадка уже переполнена, за пределы Краснодарского края грунт не вывозят: другие регионы не смогли предоставить подходящие места для этого. Ранее власти Кубани сообщали, что песок вывезут до 15 апреля, однако сроки сместили по двум причинам. Среди них — ограниченное количество предприятий, которые готовы принять грунт с мазутом на утилизацию, а также производственные возможности этих компаний.

Курортный сезон точно не отменят?

Ситуация с летним отдыхом с каждым днем всё больше беспокоит местных жителей и гостей региона. Недавно в Сети распространилось фейковое постановление об отмене курортного сезона. В тексте говорится о том, что в прибрежных зонах содержание токсичных веществ и полициклических ароматических углеводородов превышает норму в 5–10 раз. Это опасно для здоровья населения, поэтому с 14 апреля установили полный запрет на курортный сезон и якобы приостановили деятельность санаторно-курортных объектов.

В Роспотребнадзоре объяснили, что этот документ — подделка. По официальным данным, несоответствия по качеству морской воды, воздуха и песка на пляжах Кубани не выявили.

Что в итоге?

Эксперты прогнозируют, что при положительном заключении Роспотребнадзора пляжный сезон в Анапе и Темрюкском районе может начаться в июне, с пиком загрузки отелей в июле–августе.

Если пляжи останутся закрытыми, туристы смогут выбрать другие направления черноморского побережья, такие как Сочи, Геленджик или Туапсе, где экологическая ситуация стабильна. Однако цены на отдых в регионе растут: к примеру, стоимость глэмпингов на Кубани может увеличиться вдвое.