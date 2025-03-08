«Даже слезы нахлынули»: ярославцы поделились историями из пионерского лагеря

Многие вспоминают отдых в детском лагере с теплотой Источник: Максим Серков / NGS42.RU











Для многих пионерский лагерь стал настоящим символом детства — беззаботности, радости, веселья и счастья. В памяти всплывают утренние линейки под звуки горна, запах соснового леса, дискотеки и посиделки у костра, когда все стараются напугать друг друга страшными историями. Это было время, когда дружба завязывалась за минуту, а воспоминания оставались на всю жизнь.



В беседе с корреспондентом 76.RU читатели поделились самыми яркими воспоминаниями об отдыхе в детском лагере. Осторожно, наплыв ностальгии будет обеспечен.

Договаривались заранее с друзьями

Наша читательница Марина Гущина отдыхала несколько раз в лагере «Молодая Гвардия». Как вспоминает Марина, отдыхать ездили с компанией друзей — о поездке даже договаривались заранее, чтобы вместе попасть на смену.



— До сих пор при встрече с теми друзьями вспоминаем с улыбкой и массовки (танцы), и зарницу, и даже тихий час. Как мазали мальчишек зубной пастой, как готовились к смотру строя и песни, да просто как дурачились и рассказали страшные истории… Очень приятно вспоминать о том времени, где мы были веселы и беззаботны, а вожатые и воспитатели ждали от нас ответственности. Начальником лагеря был в то время Адольф Дмитриевич Платонов, человек добрый, но требовательный, — поделилась читательница Марина Гущина.

В фотоальбоме сохранились снимки с отдыха в пионерском лагере Источник: Марина Гущина











«Мазали пастой в королевскую ночь»

Анна Виноградова в детстве почти каждый год отдыхала в детском оздоровительном лагере «Сахареж». То время наша читательница вспоминает с теплотой.



— Это было классное время! Даже хождение строем в столовку и на дискотеку было прикольным. Я любила и до сих пор люблю всякого рода рукоделие, а там были различные творческие обучающие кружки на любой вкус. Научилась там макраме, выжиганию по дереву, по ткани, оригами и многому другому. Целый день на свежем воздухе, ходили на речку, у плотины ловили мелких рыбок руками. Также много времени проводили, готовясь к различным концертам, учили песни и танцы, ходили в кино и на дискотеку в столовую. Мазали пастой в королевскую ночь! Ходили в лес, собирали землянику и грибы. А прощальный костер и песни под гитару остались навсегда в памяти, — поделилась трогательными воспоминаниями Анна.

Фотографировались всем отрядом Источник: Анна Виноградова











Кружки и дискотеки

Светлана с 7 до 13 лет ездила в лагерь им. Лёни Голикова в поселке Михайловском. Наша читательница вспомнила, что всех детей делили на пять или шесть отрядов. Все смены начинались поднятием флага. Каждый отряд должен был придумать название и речовку — тогда так называли девиз.



— Постепенно всё советское уходило. По мере взросления всё интереснее было отдыхать, дружба завязывалась крепкая, дружили даже после лагеря. Последний год самый классный был — я и моя подруга были самыми взрослыми, многие ребята к нам тянулись. Ну и конечно, были спортивные соревнования, игра в «Зарницу» (это отдельная, хорошая, полная впечатлений история). Вкусная еда, чистка картошки на кухне. Баня раз в неделю и туалет с дырками, в который все боялись провалиться. День Нептуна, фильмы на кассете в комнате отдыха, кружок мягкой игрушки, прощальный костер и, конечно, дискотеки! Пока писала, даже слезы от теплых детских воспоминаний нахлынули! — поделилась Светлана.

Прощальный вечер у костра — хорошая традиция

Воспоминания об отдых в пионерских лагерях «Чайка», им. Матросова и им. Л. Голикова у нашего читателя вызывают приятные эмоции. В памяти всплывают игры, спортивные соревнования и прощальный вечер у костра, когда все воспитанники и вожатые собирались вместе и пели песни.



— Все смены изобиловали различными мероприятиями, каждый день что-то новое. Были различные конкурсы, спортивные соревнования (спартакиады), футбольные матчи с соседними лагерями, игра «Зарница». Конечно же, прощальный костер (хорошая традиция была), когда уже не делились на отряды, а были все вместе с вожатыми и воспитателями как одно целое. И всем было немного грустно, потому что за смену успели со многими сдружиться, а тут приходилось расставаться, — рассказал читатель с ником Алекс.

Мальчишки в лагере «Чайка» позируют фотографу у самолета Як-18 Источник: Александр Анатольевич / Vk.com











Многие находили друзей на всю жизнь

Любовь Иванова отдыхала в 1980 году в лагере «Спутник» в Карабихе. Наша читательница вспоминает, как всем отрядом собирались у костра, рассказывали страшилки. Вожатые придумывали для ребят разные активности: походы в лес, спортивные соревнования, конкурсы талантов, дискотеки и веселые игры.

— Ну вспомнишь те времена — и сразу сердце бьется быстрее! Пионерский лагерь был для нас настоящим праздником детства. Это было особое время, когда мы могли почувствовать себя частью большой дружной семьи, а каждый день приносил новые открытия и радости, — поделилась Любовь.



Самое яркое воспоминание — это атмосфера лагеря. Любовь вспоминает, как утро начиналось с зарядки под открытым небом. А после все шли на завтрак, где подавали каши и бутерброды с маслом и сыром.



— Воспитатели были для нас настоящими друзьями и наставниками. Они всегда находили подход к каждому ребенку, поддерживали нас в трудную минуту и учили важным вещам. Помню одну вожатую, Лену, которая была просто душой компании. Она всегда знала, как поднять настроение и придумать что-то необычное, — даже такие детали запомнились нашей читательнице.

А сколько друзей я там нашла! До сих пор вспоминаю наши шалости и приключения. Мы строили шалаши, играли в прятки, собирали ягоды и грибы. Это было настоящее детство, полное свободы и радости. Любовь Иванова читательница 76.RU

Вспоминаем то время с теплотой

Алена Тюшина стала ездить в лагерь им. Горького в конце 1990-х гг. На работе родителям давали путевки. Алена хорошо помнит одноэтажные корпуса, в которых жили на время отдыха в лагере, дискотеки и большой открытый бассейн, где можно было поранить ногу из-за разбитой плитки.



— Я никогда не попадала в заезд в двухэтажные корпуса с душем и комнатами на четыре человека, почему-то всегда в мой заезд мы жили в одноэтажных корпусах на 10–15 кроватей в комнате. В этих корпусах не было, кроме раковин и унитазов, ничего, где можно было бы помыться. Нас водили в баню, а на улице были летние краники с водой — там мы умывались. А еще подъем под песни Boney M и зарядка под баян в 7 утра 21 день подряд. Отдельная строка воспоминаний — дискотеки, ух-х-х… Они были в танцзале в двухэтажном корпусе около котельной. Под самые лучшие треки 90-х и начала 2000-х. Сейчас пишу и улыбаюсь, почему-то с теплотой вспоминаю то время, хоть и не особо я любила ездить в лагеря (была тихой домашней девчонкой), — вспоминает Алена.