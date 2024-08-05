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Лето фоторепортаж То ливни, то жара: каким был август в Ярославле за последние несколько лет

То ливни, то жара: каким был август в Ярославле за последние несколько лет

Сравниваем, как заканчивалось лето в разные годы

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Сравниваем, каким был август в предыдущие года

Начался август, а это значит, что лето подходит к концу. Какие ассоциации у вас вызывает последний месяц лета? Это могут быть звездопады, алые закаты или желтые листья, которые намекают на приближение к осени. Август в 2024 году, по прогнозам синоптиков, будет комфортным. Лето должно плавно перейти в осень, дожди обещают быть редкими, а большую часть месяца нас ждет солнце и тепло.

В этом фоторепортаже вспоминаем, каким был август в последние годы.

В 2018 году закаты украшали Ярославль
Но также август 2018 года был дождливым
Осень в 2018 году наступила раньше
Конец лета 2019 года иногда был ярким, зеленым и солнечным
А иногда в городе появлялись лужи, дул ветер и опадали листья
В 2020 году лето прощалось с ярославцами дождями
Август 2021-го радовал частым солнцем не только горожан, но и пушистиков
Лето 2022 года до конца оставалось теплым и солнечным
В середине августа в 2023 году кто-то уже достал куртки, но часть ярославцев продолжали купаться
И какое завораживающее звездное небо было в 2023 году. Кстати, 12 августа 2024 года на небе можно наблюдать метеорный поток Персеиды
Горожане наслаждались летом до последнего в 2023 году

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