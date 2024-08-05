То ливни, то жара: каким был август в Ярославле за последние несколько лет

Начался август, а это значит, что лето подходит к концу. Какие ассоциации у вас вызывает последний месяц лета? Это могут быть звездопады, алые закаты или желтые листья, которые намекают на приближение к осени. Август в 2024 году, по прогнозам синоптиков, будет комфортным. Лето должно плавно перейти в осень, дожди обещают быть редкими, а большую часть месяца нас ждет солнце и тепло.

