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Стиль и красота Модные советы Обзор «Выглядит аккуратно и дорого»: главные тренды в маникюре на лето и осень 2026 года

«Выглядит аккуратно и дорого»: главные тренды в маникюре на лето и осень 2026 года

Такой дизайн выбирают не из практичности, а из-за ослепительной красоты

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Короткая длина остается одним из главных трендов маникюра в 2026 году | Источник: студия красоты «Твое место»Короткая длина остается одним из главных трендов маникюра в 2026 году | Источник: студия красоты «Твое место»

Короткая длина остается одним из главных трендов маникюра в 2026 году

Источник:

студия красоты «Твое место»

Еще несколько лет назад длинные ногти считались обязательным атрибутом модного маникюра. Но тренды постепенно меняются. Сегодня мастера всё чаще видят запрос на короткую длину, спокойные оттенки и минималистичный дизайн.

Как рассказала нимш коллегам из издания 72.RU мастер маникюра студии красоты «Твое место» Камила Красненко, в 2026 году короткие ногти перестали быть компромиссом между красотой и удобством. Наоборот, именно такая длина сегодня выглядит наиболее актуально и легко вписывается практически в любой образ.

Если раньше многие клиентки воспринимали короткую длину как временный вариант, то сегодня ситуация изменилась. По словам мастера, тренд на естественность продолжает набирать популярность, аккуратный маникюр всё чаще ассоциируется с ухоженностью и хорошим вкусом.

— Короткие ногти в 2026 году — это уже не компромисс, а осознанный модный выбор. Такой маникюр выглядит аккуратно, дорого и подходит практически под любой образ, — говорит Камила Красненко.

При этом многое зависит от формы ногтевой пластины. Именно она помогает сделать руки визуально более изящными и гармоничными.

По словам мастера, короткие ногти давно перестали быть вынужденным выбором | Источник: студия красоты «Твое место»По словам мастера, короткие ногти давно перестали быть вынужденным выбором | Источник: студия красоты «Твое место»

По словам мастера, короткие ногти давно перестали быть вынужденным выбором

Источник:

студия красоты «Твое место»

Мягкий квадрат считается одной из самых универсальных форм для коротких ногтей | Источник: студия красоты «Твое место»Мягкий квадрат считается одной из самых универсальных форм для коротких ногтей | Источник: студия красоты «Твое место»

Мягкий квадрат считается одной из самых универсальных форм для коротких ногтей

Источник:

студия красоты «Твое место»

Какие формы и дизайн считаются самыми актуальными?

Главными фаворитами сезона мастер называет две формы — мягкий квадрат и овал. Мягкий квадрат, который иногда называют скво-овалом, остается одним из самых популярных вариантов благодаря своей универсальности. Он подходит большинству клиентов и хорошо смотрится даже на очень короткой длине. Не менее актуален и классический закругленный овал.

Главным направлением сезона остается минимализм. По словам Камилы Красненко, сегодня маникюр всё чаще работает как часть образа, а не как его главный акцент. Поэтому яркие рисунки и сложный декор постепенно уступают место спокойным покрытиям. Особенно востребованы однотонные покрытия в нюдовых, темных и красных оттенках.

— Сейчас главный тренд — минимализм. Чем сдержаннее цвет и дизайн, тем дороже смотрится маникюр. Поэтому однотонные покрытия — нюдовые, темные или классические красные — остаются абсолютной классикой, — отмечает мастер.

Источник: студия красоты «Твое место»Источник: студия красоты «Твое место»
Источник: студия красоты «Твое место»Источник: студия красоты «Твое место»
Источник: студия красоты «Твое место»Источник: студия красоты «Твое место»
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Источник: студия красоты «Твое место»Источник: студия красоты «Твое место»

Микрофренч, полоски и микродизайн

Тем, кто всё же хочет добавить немного акцентов, специалисты советуют обратить внимание на деликатные варианты дизайна. Одним из главных трендов остается микрофренч — максимально тонкая линия на кончике ногтя. Особенно эффектно такой вариант смотрится именно на короткой длине. Еще один популярный тренд — так называемые Pyjama Nails. Это дизайн с тонкими вертикальными полосками в теплых ретрооттенках. Также сохраняет популярность микродизайн.

— Если хочется добавить детали, лучше выбирать микродизайн: небольшие геометрические элементы, точки или аккуратные акценты вместо крупных рисунков, — рассказывает Камила Красненко.

Микрофренч стал одной из самых популярных идей для короткой длины | Источник: студия красоты «Твое место»Микрофренч стал одной из самых популярных идей для короткой длины | Источник: студия красоты «Твое место»

Микрофренч стал одной из самых популярных идей для короткой длины

Источник:

студия красоты «Твое место»

Мастер рекомендует отказаться от объемного декора в пользу более легких и лаконичных решений | Источник: студия красоты «Твое место»Мастер рекомендует отказаться от объемного декора в пользу более легких и лаконичных решений | Источник: студия красоты «Твое место»

Мастер рекомендует отказаться от объемного декора в пользу более легких и лаконичных решений

Источник:

студия красоты «Твое место»

Минималистичный дизайн с небольшими акцентами постепенно вытесняет сложные рисунки | Источник: студия красоты «Твое место»Минималистичный дизайн с небольшими акцентами постепенно вытесняет сложные рисунки | Источник: студия красоты «Твое место»

Минималистичный дизайн с небольшими акцентами постепенно вытесняет сложные рисунки

Источник:

студия красоты «Твое место»

Источник: студия красоты «Твое место»Источник: студия красоты «Твое место»
Источник:

студия красоты «Твое место»

От чего лучше отказаться

Не все модные элементы одинаково хорошо работают на короткой длине. По словам мастера, осторожнее стоит относиться к объемному декору. Крупные стразы, массивные элементы и сложные конструкции могут визуально сделать ногти еще короче. Вместо этого специалист рекомендует выбирать более легкие решения.

Источник: студия красоты «Твое место»Источник: студия красоты «Твое место»
Источник: студия красоты «Твое место»Источник: студия красоты «Твое место»
Источник: студия красоты «Твое место»Источник: студия красоты «Твое место»
Источник: студия красоты «Твое место»Источник: студия красоты «Твое место»
Источник: студия красоты «Твое место»Источник: студия красоты «Твое место»
Источник: студия красоты «Твое место»Источник: студия красоты «Твое место»

— На коротких ногтях я не советую увлекаться объемным декором. Крупные элементы визуально укорачивают ногтевую пластину и могут сделать маникюр перегруженным. Если хочется добавить фактуры или блеска, лучше обратить внимание на глянцевые и матовые покрытия или деликатный глиттер. Такие решения выглядят современно и не утяжеляют дизайн, — советует мастер маникюра.

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Дарья МакееваДарья Макеева
Дарья Макеева
журналист 72.RU
Маникюр Дизайн Короткие ногти Мастер маникюра Дизайн ногтей Лето Осень
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