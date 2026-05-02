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Стиль и красота Обзор «Работа довольно жесткая»: модель Алеся Кафельникова — об обратной стороне фешен-мира

«Работа довольно жесткая»: модель Алеся Кафельникова — об обратной стороне фешен-мира

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Модель на себе ощутила, как на самом деле выглядит мечта о гламурной жизни | Источник: майский номер Marie ClaireМодель на себе ощутила, как на самом деле выглядит мечта о гламурной жизни | Источник: майский номер Marie Claire

Модель на себе ощутила, как на самом деле выглядит мечта о гламурной жизни

Источник:

майский номер Marie Claire

С конца 90-х красной нитью тянется представление, что мир моды — это сказочная страна идеальных девушек без единого грамма жира, у которых есть одна задача — быть безупречными. Только в последнее время вскрывается правда, что стоит за несколькими минутами на подиуме и рекламной съемкой для люксового бренда. И это совсем не пустяковые усилия. Российская модель Алеся Кафельникова раскрыла в майском номере Marie Claire, с чем сталкиваются девушки.

Кафельникова напоминает самую главную вещь: моделинг — это работа, а не отдых. Зачастую мы видим только несколько минут модного показа, рекламу косметики с одной фотографией или 30 секундным роликом. Но за каждым из этих коротких действий стоят огромные усилия.

— Это работа, причем довольно жесткая — с высокой конкуренцией, постоянной неопределенностью. Для меня это про баланс между мечтой и реальностью. В моде по-прежнему есть магия — в съемках, в показах, в людях. Но за этой магией всегда стоит тяжелый труд, — рассказала Алеся.

Модель вспоминает, что, когда только начала сниматься, не понимала, как нужно правильно работать и как происходит весь съемочный процесс. В детстве она смотрела на Наоми Кэмпбелл и Кейт Мосс и просто хотела быть такой же дерзкой и сногсшибательной. На первых съемках ее спасло лишь то, что она оставалась сама собой. Она не стала никем притворяться или кого-то копировать, и мир моды принял ее настоящей.

— Умение доверять себе и моменту — не переигрывать, не пытаться соответствовать ожиданиям, а быть в кадре живой. Это один из главных уроков, который я до сих пор с собой несу, — признается модель.

Несмотря на то что сейчас век открытости, когда в мир моды есть дорога девушкам любых форм и цвета кожи, а карьеру может построить любая, у которой есть интернет, Алеся уверяет, что не всё так просто. На самом деле индустрия практически не поменялась с 90-х годов.

— Она по-прежнему может быть довольно жесткой, иерархичной и закрытой. И пробиться в ней — это действительно непросто. Особенно сложно удержаться на дистанции: многие работают один-два сезона, и дальше становится гораздо труднее вернуться и заново занять свое место без определенных связей и отношений внутри индустрии, — поделилась Кафельникова.

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Анна ХемлихАнна Хемлих
Анна Хемлих
Корреспондент evergreen-редакции
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Комментарии
3
Гость
2 мая, 15:26
ну пусть идет на завод, или мозгов не хватает????
Гость
2 мая, 13:09
Пока молодые - есть спрос.
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Гость
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