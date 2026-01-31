Живет на 10 тысяч рублей в месяц: африканка рассказала, зачем приехала из Нигерии на Русский Север

Студентка рассказала о своей жизни на Севере Источник: Иван Митюшёв / 29.RU

Джой Абисола Омонийи отправилась учиться в столицу Поморья из жаркой Нигерии. Здесь девушка получает экономическое образование и подрабатывает в свободное от учебы время. Студенческую жизнь на Севере выбрала сама и не жалеет об этом. Корреспонденты 29.RU познакомились с ней поближе во время фотопрогулки — нигерийка словно создана для съемок, а наша снежная зима подчеркивает ее колоритную внешность еще больше.

Мы общались с Джой на русском и английском. Часть ее реплик была переведена для материала на русский язык.

«Это мой выбор»

Темнокожей красавице 21 год. Знакомые зовут ее Джой или Бисолой, но ей больше нравится первый вариант. С английского это имя переводится как «радость».

Джой, или Радость — это имя ей очень идет! Источник: Иван Митюшёв / 29.RU

Мы прогулялись с Джой по набережной в лучах закатного солнца. Она восторгалась пейзажами и фотографировала всё, что казалось ей красивым. Несмотря на морозную погоду (Джой призналась, что холод ей совсем не по душе), девушка всё время излучала позитивную энергию и с ее лица не сходила улыбка.

+2

Африканка выросла в многодетной семье, у нее есть старшие брат и сестра. Сестра живет с мужем в США, а у брата свое производство одежды в Нигерии. Их родители тоже занимаются бизнесом — держат небольшой магазин натуральных специй для здорового питания.

Джой живет в Архангельске около трех лет. Она учится на втором курсе САФУ, на экономическом направлении. Чтобы поступить в архангельский вуз, прошла здесь же восьмимесячный подготовительный курс по изучению русского языка.

«Я приехала учиться в Россию по собственному желанию. Существуют международные программы для студентов, желающих учиться в России, на основе правительственного соглашения, действующего уже много лет», — объясняет наша собеседница.

Это мой выбор — исследовать мир, побывать в разных местах. Джой Абисола Омонийи студентка из Нигерии

Студентка считает, что приняла правильное решение, поступив в российский университет.

«В России человек очень культурный, приятный. Они [россияне] уважают людей, тратят внимание на людей», — говорит она.

«Мне нравится уютная атмосфера»

До переезда Джой слышала о проблемах, с которыми сталкиваются местные жители, но сама на себе их не ощутила.

«Когда я приехала в Россию — всё хорошо, нет проблем, нет войны. Это пропаганда неправильная. Я на позитиве, и когда есть какие-то сложности, то я о них не думаю».

Я очень люблю Россию. Я очень люблю Архангельск. Потому что тут очень хорошие люди. Джой Абисола Омонийи иностранная студентка САФУ

Архангельск же привлекает Джой ритмом жизни и компактной инфраструктурой.

«Я знаю чуть-чуть про Москву, Санкт-Петербург, Владивосток. Владивосток очень далеко. Москва и Петербург — замечательные места, но более оживленные, чем Архангельск. Москву я не очень люблю, потому что она очень большая, много людей, долго добираться до учебы — 2 часа на такси. В Архангельске — минут 5–7», — рассуждает она.

Компактный город девушке больше по душе, чем шумная столица Источник: Иван Митюшёв / 29.RU Жизнь здесь совсем не такая, как на родине Источник: Иван Митюшёв / 29.RU

Девушка не берется сравнивать Север со своей родиной — и здесь, и там есть свои особенности, сложно сказать, где жить комфортнее.

«Жизнь в Архангельске совершенно отличается от жизни в Нигерии. В обоих местах есть своя уникальность. Разная погода. Разные культуры. Ночная жизнь в Нигерии всегда такая веселая, а здесь, в Архангельске, мне нравится уютная атмосфера. Для меня это прекрасное чувство — ощутить два разных образа жизни, которые я так люблю», — рассказывает она.

Фотогеничности Джой можно только позавидовать Источник: Валерия Богатырёва / 29.RU

При этом Джой признается, что часто скучает по родине. На каникулах она, как правило, улетает домой.

«Несмотря ни на что, я люблю свою страну. Нигерия — прекрасное место, люди здесь сильные и очень добрые. У них очень хороший боевой дух, позитивный настрой, они могут добиться всего, чего захотят. И у них очень хорошее отношение к людям. Я люблю нигерийцев за их целеустремленность. Они люди дела, не ленивые. Я думаю, русские тоже не ленивые, потому что русские ходят на работу и в школу, зарабатывают деньги», — немного наивно рассуждает девушка.

А еще девушке очень нравится местная кухня Источник: Иван Митюшёв / 29.RU

Джой затрудняется ответить, есть ли у нее уже какие-то любимые места в Архангельске, но сильные впечатления оставили поездки в Малые Карелы и Боброво. Еще девушке нравится ходить в рестораны, которые находятся в центре города. К местным блюдам привыкнуть было несложно.

«Что касается еды, я быстро адаптировалась к русской кухне, лично мне она нравится, я не знаю их названий, но те блюда, которые я пробовала, очень вкусные», — смеется она.

Джой с подругой из Индии в одном из ресторанов Архангельска Источник: из архива Джой

Плетет косы и живет в общаге

По словам студентки, в среднем она тратит около 10 тысяч рублей в месяц на продукты и проезд. Джой получает стипендию, а также преподает английский и плетет африканские косы.

«Стоимость моих услуг варьируется от 3000 до 5000 рублей в зависимости от прически, а сама работа занимает от 4 до 7 часов. Мои клиенты узнают обо мне через рекомендации, а также через мою страницу», — объясняет наша собеседница.

Студентка увлекается плетением афрокос Источник: из архива Джой

Иногда девушка подрабатывает в одной из столовых города — убирает посуду за посетителями. Там платят 1500 рублей за восьмичасовую смену.

Яркая внешность Джой не осталась незамеченной — в прошлом году ее пригласили в качестве модели для съемки коллекции местного бренда одежды.

Девушка хочет и дальше развиваться в моделинге Источник: WISE / Vk.com Она уверенно чувствует себя перед камерой и с легкостью позирует Источник: WISE / Vk.com

Африканка живет в общежитии и делит комнату с соседкой. Условия ее вполне устраивают.

«Она [соседка] очень хорошая, милая. Я думаю, когда человек хочет жить один, это тоже не очень нормально, потому что когда я болею, она заботится обо мне, и так далее», — делится Джой.

Джой с соседкой по комнате Источник: из архива Джой

Про общение с местными и властью

Джой в хороших отношениях и с другими студентами. Ее одногруппники часто помогают ей справиться с языковым барьером.

«Каждый раз, когда я не понимаю, они объясняют по-английски», — делится она.

Также в Архангельске студентка завела новых друзей и знакомых, с кем ей нравится проводить свободное время. Сама по себе Джой открытая, дружелюбная девушка.

«У меня есть очень классные друзья, как русские, так и африканцы, а также друзья из других стран. Мне легко найти общий язык с местными жителями», — отмечает студентка.

Найти друзей в России для Джой не составило труда Источник: из архива Джой

В декабре 2025 нигерийку и других студентов САФУ из африканских, арабских стран и Китая пригласили на встречу в администрацию Архангельска. Иностранцы общались с представителями отдела по внешним связям и туризму.

Студенты были впечатлены неравнодушием властей Источник: администрация Архангельска

«Они [представители администрации] хотели, чтобы иностранные студенты рассказали об Архангельске, как он может стать лучше для туристов, какие есть проблемы, чтобы улучшить жизнь иностранцев. Было очень приятно. Я была так рада, потому что они думают о людях, хотят создать для них комфортные условия, чтобы им было удобно», — улыбается Джой.

Визит в администрацию Джой ничуть не смутил Источник: из архива Джой Девушка мечтает создать собственный бизнес Источник: из архива Джой

Студентка предпочитает не говорить о каких-то громких планах на будущее и пока не знает, хочет ли уехать обратно после того, как получит диплом. Но она уже видит себя в предпринимательской сфере.