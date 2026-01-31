Живет на 10 тысяч рублей в месяц: африканка рассказала, зачем приехала из Нигерии на Русский Север

Джой Абисола Омонийи отправилась учиться в столицу Поморья из жаркой Нигерии. Здесь девушка получает экономическое образование и подрабатывает в свободное от учебы время. Студенческую жизнь на Севере выбрала сама и не жалеет об этом. Корреспонденты 29.RU познакомились с ней поближе во время фотопрогулки — нигерийка словно создана для съемок, а наша снежная зима подчеркивает ее колоритную внешность еще больше.
Мы общались с Джой на русском и английском. Часть ее реплик была переведена для материала на русский язык.
«Это мой выбор»
Темнокожей красавице 21 год. Знакомые зовут ее Джой или Бисолой, но ей больше нравится первый вариант. С английского это имя переводится как «радость».
Мы прогулялись с Джой по набережной в лучах закатного солнца. Она восторгалась пейзажами и фотографировала всё, что казалось ей красивым. Несмотря на морозную погоду (Джой призналась, что холод ей совсем не по душе), девушка всё время излучала позитивную энергию и с ее лица не сходила улыбка.
Африканка выросла в многодетной семье, у нее есть старшие брат и сестра. Сестра живет с мужем в США, а у брата свое производство одежды в Нигерии. Их родители тоже занимаются бизнесом — держат небольшой магазин натуральных специй для здорового питания.
Джой живет в Архангельске около трех лет. Она учится на втором курсе САФУ, на экономическом направлении. Чтобы поступить в архангельский вуз, прошла здесь же восьмимесячный подготовительный курс по изучению русского языка.
«Я приехала учиться в Россию по собственному желанию. Существуют международные программы для студентов, желающих учиться в России, на основе правительственного соглашения, действующего уже много лет», — объясняет наша собеседница.
Это мой выбор — исследовать мир, побывать в разных местах.
Студентка считает, что приняла правильное решение, поступив в российский университет.
«В России человек очень культурный, приятный. Они [россияне] уважают людей, тратят внимание на людей», — говорит она.
«Мне нравится уютная атмосфера»
До переезда Джой слышала о проблемах, с которыми сталкиваются местные жители, но сама на себе их не ощутила.
«Когда я приехала в Россию — всё хорошо, нет проблем, нет войны. Это пропаганда неправильная. Я на позитиве, и когда есть какие-то сложности, то я о них не думаю».
Я очень люблю Россию. Я очень люблю Архангельск. Потому что тут очень хорошие люди.
Архангельск же привлекает Джой ритмом жизни и компактной инфраструктурой.
«Я знаю чуть-чуть про Москву, Санкт-Петербург, Владивосток. Владивосток очень далеко. Москва и Петербург — замечательные места, но более оживленные, чем Архангельск. Москву я не очень люблю, потому что она очень большая, много людей, долго добираться до учебы — 2 часа на такси. В Архангельске — минут 5–7», — рассуждает она.
Девушка не берется сравнивать Север со своей родиной — и здесь, и там есть свои особенности, сложно сказать, где жить комфортнее.
«Жизнь в Архангельске совершенно отличается от жизни в Нигерии. В обоих местах есть своя уникальность. Разная погода. Разные культуры. Ночная жизнь в Нигерии всегда такая веселая, а здесь, в Архангельске, мне нравится уютная атмосфера. Для меня это прекрасное чувство — ощутить два разных образа жизни, которые я так люблю», — рассказывает она.
При этом Джой признается, что часто скучает по родине. На каникулах она, как правило, улетает домой.
«Несмотря ни на что, я люблю свою страну. Нигерия — прекрасное место, люди здесь сильные и очень добрые. У них очень хороший боевой дух, позитивный настрой, они могут добиться всего, чего захотят. И у них очень хорошее отношение к людям. Я люблю нигерийцев за их целеустремленность. Они люди дела, не ленивые. Я думаю, русские тоже не ленивые, потому что русские ходят на работу и в школу, зарабатывают деньги», — немного наивно рассуждает девушка.
Джой затрудняется ответить, есть ли у нее уже какие-то любимые места в Архангельске, но сильные впечатления оставили поездки в Малые Карелы и Боброво. Еще девушке нравится ходить в рестораны, которые находятся в центре города. К местным блюдам привыкнуть было несложно.
«Что касается еды, я быстро адаптировалась к русской кухне, лично мне она нравится, я не знаю их названий, но те блюда, которые я пробовала, очень вкусные», — смеется она.
Плетет косы и живет в общаге
По словам студентки, в среднем она тратит около 10 тысяч рублей в месяц на продукты и проезд. Джой получает стипендию, а также преподает английский и плетет африканские косы.
«Стоимость моих услуг варьируется от 3000 до 5000 рублей в зависимости от прически, а сама работа занимает от 4 до 7 часов. Мои клиенты узнают обо мне через рекомендации, а также через мою страницу», — объясняет наша собеседница.
Иногда девушка подрабатывает в одной из столовых города — убирает посуду за посетителями. Там платят 1500 рублей за восьмичасовую смену.
Яркая внешность Джой не осталась незамеченной — в прошлом году ее пригласили в качестве модели для съемки коллекции местного бренда одежды.
Африканка живет в общежитии и делит комнату с соседкой. Условия ее вполне устраивают.
«Она [соседка] очень хорошая, милая. Я думаю, когда человек хочет жить один, это тоже не очень нормально, потому что когда я болею, она заботится обо мне, и так далее», — делится Джой.
Про общение с местными и властью
Джой в хороших отношениях и с другими студентами. Ее одногруппники часто помогают ей справиться с языковым барьером.
«Каждый раз, когда я не понимаю, они объясняют по-английски», — делится она.
Также в Архангельске студентка завела новых друзей и знакомых, с кем ей нравится проводить свободное время. Сама по себе Джой открытая, дружелюбная девушка.
«У меня есть очень классные друзья, как русские, так и африканцы, а также друзья из других стран. Мне легко найти общий язык с местными жителями», — отмечает студентка.
В декабре 2025 нигерийку и других студентов САФУ из африканских, арабских стран и Китая пригласили на встречу в администрацию Архангельска. Иностранцы общались с представителями отдела по внешним связям и туризму.
«Они [представители администрации] хотели, чтобы иностранные студенты рассказали об Архангельске, как он может стать лучше для туристов, какие есть проблемы, чтобы улучшить жизнь иностранцев. Было очень приятно. Я была так рада, потому что они думают о людях, хотят создать для них комфортные условия, чтобы им было удобно», — улыбается Джой.
Студентка предпочитает не говорить о каких-то громких планах на будущее и пока не знает, хочет ли уехать обратно после того, как получит диплом. Но она уже видит себя в предпринимательской сфере.
«Я часто бываю на родине. Пока не уверена, хочу ли вернуться или остаться, но Россия — классное место. В будущем я хотела бы заниматься бизнесом, стать предпринимателем, владеть собственным брендом одежды», — улыбается Джой.
Достижения
Твой первый
Написать первый комментарий
Первая десятка
Написать 10 комментариев
Первая сотка
Написать 100 комментариев