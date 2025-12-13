Забудьте про нюд: 6 трендовых идей маникюра для миндальной формы на Новый год

Не стесняйтесь добавить к однотонному покрытию яркий дизайн Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Новый год — это не только синоним праздника, но и времени экспериментов. Именно в это время можно делать самый необычный маникюр в своей жизни. Стразы, блестки, яркие рисунки и цвета — всё это будет выглядеть уместно и стильно. Особенно выгодно вся эта красота смотрится на миндальной форме ногтей: ее плавные очертания создают идеальный холст для самых смелых идей. Тем более многие из них, по словам мастера Анастасии Гладковой, будут в тренде при встрече 2026 года.

Маникюр со стразами

Новый год вовсе не подразумевает то, что на ногтях нужно делать исключительно новогодние рисунки и наклейки, можно сиять по-другому — с помощью композиций из страз. Слово «стоп» в этом случае исключительно за вами. Можете ограничиться одним кристалликом на каждом ногте или вспомнить, как в детстве собирали композицию из бусин и стеклышек, и повторить ее на ногтях.

Источник: nastyakillur_nails / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Особенно по-новогоднему инкрустация смотрится на молочной базе или серебряном лаке. Такое комбо отсылает к эстетике морозных узоров на стекле или стилю Снежной королевы.

Изящная инкрустация на длинном миндале отлично будет смотреться как в обычный день, так и в новогоднюю ночь Анастасия Гладкова мастер маникюра

Маникюр с легким сиянием

Декабрь — время дедлайнов, новогодней суматохи, корпоративов, так что времени на маникюр иногда бывает в обрез. Для тех, кто выделяет на поход к мастеру час-полтора и ни минутой больше, эксперт предлагает сделать упрощенный дизайн с помощью блеска и нежно-розового цвета.

Источник: nastyakillur_nails / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

— Можно прибегнуть к легким переходам из блесток в зоне кутикулы, прорисовке гель-красками или сделать красивый сияющий однотон из ряда кошачьего глаза, — рекомендует Анастасия.

Маникюр с новогодними слайдерами

Любовь к наклейкам, аппликациям и скрапбукингу в Новый год проявляем не только при заполнении ежедневника, но и на ноготочках. В любой другой сезон с ними стоит быть осторожными, чтобы не сделать маникюр пошлым и избыточным. Однако в праздник можно немного похулиганить и выпустить своего внутреннего ребенка на волю. Главное правило: сочетаемость цветов и декора никто не отменял.

Источник: nastyakillur_nails / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

— Я люблю подготавливать показательную палитру, чтобы клиенты видели сразу готовую идею маникюра. А если их скомбинировать с крупными блестками — разберут как горячие пирожки, — поделилась Анастасия Гладкова.

Маникюр с втиркой

Последние полгода втирка всё чаще мелькает среди трендов маникюра. С ее помощью можно добиться эффекта увлажненных, стеклянных и сияющих ногтей. Если вы носите втирку достаточно часто и привычные дизайны вас уже не удивляют, Анастасия рассказала, как его можно разнообразить и сделать праздничным.

Источник: nastyakillur_nails / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

— Последнее время чаще и чаще втирку используют на блестящих гелях, это дает этому дизайну еще более глубинные переливы, — рассказала мастер.

Единственное, стоит помнить, что втирка очень коварная и может сколоться раньше следующего похода к мастеру. Если вы планируете новогоднее путешествие на все праздники, лучше присмотреться к другому дизайну.

Новогодняя роспись

Новогодний маникюр с эффектом «Вау!». Ни в одно другое время года в моду не входят дизайны с рисунками и ручной росписью. Дед Мороз, елка, игрушки, гирлянда, снежинки — вариантов, что можно нарисовать на пальчиках в Новый год и при этом выглядеть стильно, масса.

Источник: nastyakillur_nails / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

— Самый сложный вариант новогоднего маникюра на миндальных ногтях — это роспись. Да, она требует гораздо больше времени, однако покорит любого, особенно если это будет любимый персонаж из мультика в милой новогодней шапочке, — считает Анастасия.

Правда, залететь к мастеру и с порога начать упрашивать сделать новогодний рисунок на ногтях не получится. Заранее подберите человека, в котором живет дух художника, и вместе с ним составьте эскиз.

Френч

Фаворит всех времен и народов — любимый френч, как всегда, в топе. На длинном миндале он смотрится утонченно и стильно. Новогодняя атмосфера и настроение праздника позволяет и из классики сделать нечто новое. Например, добавить щепотку блесток и пару стразов для декора.

Источник: nastyakillur_nails / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

— Этот дизайн можно выполнить как в классическом варианте, так и с различными техниками. Например, в виде градиента из крупных блесток или при помощи аэрографии, — предлагает альтернативу классике Анастасия.