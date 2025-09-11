НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Как 10 килограммов картошки на плечах: обувщик рассказал, чем опасны туфли на каблуке

Как 10 килограммов картошки на плечах: обувщик рассказал, чем опасны туфли на каблуке

Мастер уверен: ходить должно быть удобно

Неустойчивый каблук — риск для здоровья

Некоторым кажется, что каблуки — обязательный атрибут в гардеробе женщины. Но не все понимают, как такая обувь влияет на здоровье. А еще она часто неудобная. Каблуки то и дело ломаются, а на тонких шпильках, как бы эффектно ни выглядела девушка, ходить бывает просто невозможно. Об этих проблемах не понаслышке знает обувщик из Архангельска Артуш Костанян: мастеру архангелогородки часто приносят туфли и сапоги, чтобы поменять каблук на более устойчивый. Артуш рассказал нашим коллегам из 29.RU, как высокий неустойчивый каблук влияет на жизнь и здоровье и почему в такой обуви лучше сидеть, а не ходить.

Вот у женщин есть обувь на каблуке, которую они купили десять лет назад, были молодые, стройные. Возраст меняет кости человека, и обувь, которая вчера была удобна, на ней сейчас невозможно ходить. Поэтому я переделываю, адаптирую ее к возрасту.

Артуш Костанян

Опустив каблук всего лишь на один сантиметр, при этом поменяв всё внутри… Чтобы было понятно, это то же самое, как ты ходишь по улице с мешком картошки десятикилограммовым.

Один сантиметр — это ровно десять килограммов долой с плеч.

Артуш Костанян

Обувь моментально становится удобной, и люди ходят, не устают. Если раньше можно было пройти 100 шагов, сейчас она весь день может ходить.

Если тебе 20 лет, то на каблуке можно ходить, да, но если тебе 50 лет, это уже ненормально, если только в ресторан, и то сидеть за столом. А как можно танцевать на шпильке, когда тебе за 50? Это опасно, ты можешь голеностоп свой сломать: каблук ломается и голеностоп выворачивает. Обувь должна быть удобной, каблук должен быть устойчивым.

При этом каблук влияет на всё. На твое здоровье. Если каблук неустойчивый, высокий, то у тебя совершенно по-другому работают мышцы спины, мышцы ног, ты устаешь. И потом, если постоянно их носить, то появляются хронические боли. У нас устойчивая пятка.

Природа же не родила нас на шпильке.

Поэтому обувь на шпильке — это ресторан, это выход, ее надо носить недолго.

Особенно меня бесит, убивает, когда молодые девчонки приходят ко мне, приносят туфли с 12-сантиметровой шпилькой, в которых они водят машину. Это преступление! Потому что бывают ситуации, когда надо резко ударить по тормозам. И в этот момент у тебя ломается каблук. Нога соскальзывает с тормоза, и что будет дальше? Я всем об этом говорю, предупреждаю, но сюда залетело, туда вылетело. В машине должна быть сменная обувь на низком каблуке и нескользящей подошве.

Артуш Костанян
Потомственный обувщик из Армении

