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Стиль и красота Обзор «Укладка с бардачком на голове»: Ирина Нельсон раскрыла секрет идеальной прически — она тратила на нее по 2,5 часа

«Укладка с бардачком на голове»: Ирина Нельсон раскрыла секрет идеальной прически — она тратила на нее по 2,5 часа

Солистка группы Reflex вспомнила, как создавался ее культовый образ

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Ирина Нельсон рассказала, как создавался ее образ для группы Reflex | Источник: Алина Скитович / NGS.RU Ирина Нельсон рассказала, как создавался ее образ для группы Reflex | Источник: Алина Скитович / NGS.RU

Ирина Нельсон рассказала, как создавался ее образ для группы Reflex

Источник:

Алина Скитович / NGS.RU

Ее называют вечно молодой блондинкой, она засияла в нулевые в составе группы Reflex и сияет до сих пор. Все девочки начала нулевых танцевали перед телевизором под «Танцы» или «Сойти с ума», желая походить на Ирину Нельсон. У певицы был особый шарм и свой стиль: чуть дерзкий и хулиганистый, в меру сексуальный и невероятно притягательный. Оказывается, Ирина придумала его сама — NGS.RU рассказывает подробности.

Включите клип «Нон-стоп» и обратите внимание на прическу Ирины Нельсон: шикарная блондинка по центру кадра, в красном облегающем мини-платье, локоны небрежно рассыпаны по плечам, их раздувает ветер. Красиво, согласитесь?

Тогда каждая девочка мечтала о прическе, как у Ирины Нельсон. Часы перед зеркалом, тонны переведенных впустую укладочных средств, а то и слезы из-за того, что снова ничего не вышло. Спокойствие, неудача — это нормально, просто нужна сноровка. Локоны Ирины — кропотливый труд и особая технология, которую блондинка выработала сама. Об этом солистка Reflex рассказала журналистке Мадонне Мур.

— Эти кудри я придумала сама: слегка взъерошенная прическа, будто от ветра. Получилась такая непосредственная укладка с бардачком на голове. Многие стилисты, например Сергей Зверев, спрашивали меня: «Ира, ну скажи, как ты делаешь эту прическу?» — рассказывает Ирина.

Ирина Нельсон и Женя Малахова в клипе «Нон-стоп», 2003 год | Источник: youtube.com / @reflexmusicИрина Нельсон и Женя Малахова в клипе «Нон-стоп», 2003 год | Источник: youtube.com / @reflexmusic

Ирина Нельсон и Женя Малахова в клипе «Нон-стоп», 2003 год

Источник:

youtube.com / @reflexmusic

Вокалистке хотелось, чтобы ее волосы всегда выглядели здоровыми и красивыми, но ее блондинистые пряди были поврежденными и выжженными. Частый контакт с плойкой убил бы их окончательно.

— Я накручивала локоны на бигуди, а потом каждый отдельно прокручивала с прозрачным гелем — сейчас такой уже не продают, немецкий, Schwarzkopf. На укладку уходило 2,5 часа, для начала 2000-х она была необычной. Девочки писали мне письма, просили рассказать, как я ее делаю, — говорит Ирина.

Певица настояла на вентиляторах на концертах: ей хотелось, чтобы ее локоны летали, чтобы создавался эффект легкости и свободы. Певица вспоминает, что тогда коллеги ее засмеяли, но она сделала всё сама: купила вентиляторы, покрасила в черный цвет, поставила их на сцену — и понеслось.

— Мы снимались для телевизионной программы в студии, пели ремикс на песню «Сойти с ума». Мы вышли под эти вентиляторы, и публика оторопела, — вспоминает Ирина. Позже фишку с вентиляторами подхватили и другие артисты.

Источник: телеграм-канал «Ирина Нельсон»Источник: телеграм-канал «Ирина Нельсон»
Источник:

телеграм-канал «Ирина Нельсон»

Источник: телеграм-канал «Ирина Нельсон»Источник: телеграм-канал «Ирина Нельсон»
Источник:

телеграм-канал «Ирина Нельсон»

Локоны были и всё еще есть визитная карточка Ирины. Годами она носит полюбившуюся прическу, которая очень ей к лицу. Правда, сегодня уже не нужно тратить столько времени на прическу, современные технологии заметно упростили этот процесс.

Группа Reflex в составе с Ириной просуществовала до 2007 года. Во время вручения коллективу третьего по счету «Золотого граммофона» Нельсон прямо на сцене в эфире Первого канала объявила о своем уходе из группы, объяснив свое решение тем, что ей стало тесно в рамках амплуа лидера поп-коллектива.

— Поющих людей много, но не все остаются в истории, — Ирина Нельсон — о встречах с Бараком Обамой, песнях Reflex и современных исполнителях.

И только 1 февраля 2012 года Ирина вновь приняла решение совмещать сольную карьеру с участием в группе Reflex в качестве основной вокалистки. Таким образом, легендарный дуэт Reflex снова воссоединился, а Ирина Нельсон снова стала его лидером. Певица дает концерты по сей день и переживает второй пик популярности благодаря зумерам, которые вдохновенно открывают для себя эстраду прошлого.

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Алёна ЗолотухинаАлёна Золотухина
Алёна Золотухина
Журналист НГС
Ирина Нельсон Группа Рефлекс Стиль и красота
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