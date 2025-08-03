«Укладка с бардачком на голове»: Ирина Нельсон раскрыла секрет идеальной прически — она тратила на нее по 2,5 часа

Ирина Нельсон рассказала, как создавался ее образ для группы Reflex Источник: Алина Скитович / NGS.RU

Ее называют вечно молодой блондинкой, она засияла в нулевые в составе группы Reflex и сияет до сих пор. Все девочки начала нулевых танцевали перед телевизором под «Танцы» или «Сойти с ума», желая походить на Ирину Нельсон. У певицы был особый шарм и свой стиль: чуть дерзкий и хулиганистый, в меру сексуальный и невероятно притягательный. Оказывается, Ирина придумала его сама — NGS.RU рассказывает подробности.

Включите клип «Нон-стоп» и обратите внимание на прическу Ирины Нельсон: шикарная блондинка по центру кадра, в красном облегающем мини-платье, локоны небрежно рассыпаны по плечам, их раздувает ветер. Красиво, согласитесь?

Тогда каждая девочка мечтала о прическе, как у Ирины Нельсон. Часы перед зеркалом, тонны переведенных впустую укладочных средств, а то и слезы из-за того, что снова ничего не вышло. Спокойствие, неудача — это нормально, просто нужна сноровка. Локоны Ирины — кропотливый труд и особая технология, которую блондинка выработала сама. Об этом солистка Reflex рассказала журналистке Мадонне Мур.

— Эти кудри я придумала сама: слегка взъерошенная прическа, будто от ветра. Получилась такая непосредственная укладка с бардачком на голове. Многие стилисты, например Сергей Зверев, спрашивали меня: «Ира, ну скажи, как ты делаешь эту прическу?» — рассказывает Ирина.

Ирина Нельсон и Женя Малахова в клипе «Нон-стоп», 2003 год Источник: youtube.com / @reflexmusic

Вокалистке хотелось, чтобы ее волосы всегда выглядели здоровыми и красивыми, но ее блондинистые пряди были поврежденными и выжженными. Частый контакт с плойкой убил бы их окончательно.

— Я накручивала локоны на бигуди, а потом каждый отдельно прокручивала с прозрачным гелем — сейчас такой уже не продают, немецкий, Schwarzkopf. На укладку уходило 2,5 часа, для начала 2000-х она была необычной. Девочки писали мне письма, просили рассказать, как я ее делаю, — говорит Ирина.

Певица настояла на вентиляторах на концертах: ей хотелось, чтобы ее локоны летали, чтобы создавался эффект легкости и свободы. Певица вспоминает, что тогда коллеги ее засмеяли, но она сделала всё сама: купила вентиляторы, покрасила в черный цвет, поставила их на сцену — и понеслось.

— Мы снимались для телевизионной программы в студии, пели ремикс на песню «Сойти с ума». Мы вышли под эти вентиляторы, и публика оторопела, — вспоминает Ирина. Позже фишку с вентиляторами подхватили и другие артисты.

Источник: телеграм-канал «Ирина Нельсон» Источник: телеграм-канал «Ирина Нельсон»

Локоны были и всё еще есть визитная карточка Ирины. Годами она носит полюбившуюся прическу, которая очень ей к лицу. Правда, сегодня уже не нужно тратить столько времени на прическу, современные технологии заметно упростили этот процесс.

Группа Reflex в составе с Ириной просуществовала до 2007 года. Во время вручения коллективу третьего по счету «Золотого граммофона» Нельсон прямо на сцене в эфире Первого канала объявила о своем уходе из группы, объяснив свое решение тем, что ей стало тесно в рамках амплуа лидера поп-коллектива.

— Поющих людей много, но не все остаются в истории, — Ирина Нельсон — о встречах с Бараком Обамой, песнях Reflex и современных исполнителях.