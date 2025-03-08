«Не буду лгать, что люблю свое тело»: приверженцы бодипозитива начали худеть — что говорят об уходящем тренде психологи

Мода есть не только на одежду, но и на формы тела Источник: соцсети Барби Феррейры; Victoria's Secret Fashion Show / Youtube.com; соцсети Lizzo











О «смерти» бодипозитива говорят уже несколько месяцев. На подиум вернулись «ангелы» Victoria's Secret, красавицы «в теле» усиленно теряют вес. При этом одни с ужасом вспоминают время до того, как пришел тренд на принятие себя, и часть худеющих портила себе здоровье. Другие радуются, что мода на образ жизни, который тоже не всегда полезен, уйдет. NGS.RU попытался понять, к чему приведут очередные изменения в стандартах красоты, какие звезды следуют тренду, а также о том, что думают о происходящем психологи.

«Барби-стандарты возвращаются»

О влиянии «Оземпика» и резко худеющих звездах заговорили год назад. Ким Кардашьян, Илон Маск, Филипп Киркоров, Настя Ивлеева, Бьянка. Список звезд, которые резко приходили в форму, пополнялся с каждым месяцем. Не все худели на известном препарате для лечения сахарного диабета и ожирения, но факт того, что теряли вес, был заметен.

— Это не «Оземпик», это капельницы. У них другое действие. Тебе колют эти капельницы, ты выходишь и абсолютно не хочешь есть. Абсолютно. Я не скрываю это. Я люблю пожрать. Я не могу с этим справиться. Я и не хочу. Зачем, если у меня есть деньги и возможности сделать это быстро. И не вредя при этом здоровью, — признался в большом интервью telegram-каналу о моде Mur стремившийся похудеть блогер Алексей Жидковский.

А в октябре 2024 года впервые за несколько лет прошло шоу Victoria's Secret с их «ангелами». Дефиле не проводили с 2018 года после того, как бренд начали критиковать за устаревшие стандарты красоты. На сцену вышли 56-летняя супруга президента Франции Николя Саркози Карла Бруни, 51-летняя телеведущая Тайра Бэнкс, 40-летняя актриса Даутцен Крус.

«Ангелы» не выходили на сцену шесть лет Источник: Victoria's Secret Fashion Show / Youtube.com











— Так или иначе возвращение, хоть и скомканное, но случилось. И для меня это в первую очередь звоночек, что бодипозитив больше не будет стоять во главе угла — барби-стандарты (спасибо «Оземпику») возвращаются, но в менее строгой форме, — отметила блогер Mur у себя в одноименном telegram-канале.

Актриса стала знаменитой благодаря роли в «Эйфории» Источник: соцсети Барби Феррейры











Сильно похудела Барби Феррейра, актриса, ставшая знаменитой благодаря «Эйфории» (18+). Снижение веса она никак не комментирует. Листая соцсети звезды, можно заметить, что она вернулась в форму, в которой была в 2015 году.

Барби заявляла о себе как активистка и икона бодипозитива в основном потому, что в «Эйфории» у нее была роль, связанная с идеями принятия себя.

Еще одна икона бодипозитива — певица Lizzo. В последний год она сильно изменилась. По социальным сетям артистки можно заметить, что она проводит много времени в спортзале.

Певица проводит много времени в спортзале Источник: соцсети Lizzo











— Идея бодипозитива отошла от устаревшей господствующей концепции. Она эволюционировала в нейтральность. Я не собираюсь лгать и говорить, что люблю свое тело каждый день. Суть в том, что отношение к телу меняется каждый божий день, — рассказала Lizzo The New York Times.

Певица поведала журналистам о том, что старается каждый день уделять время телу.

«Идеи бодипозитива останутся важными»

В последние годы многие инфлюенсеры говорили о принятии себя Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











Бодипозитив в последние годы сильно повлиял на психологическое здоровье и самооценку людей, считает психолог Юлия Деревяга. Особенно это касается тех, кто из-за внешнего вида долгое время сталкивался с давлением со стороны общества. Но как у любого социального явления, у бодипозитива есть плюсы и минусы.

К плюсам можно отнести снижение тревожности и стыда. Бодипозитив помог многим, особенно молодым людям, перестать сильно волноваться из-за стандартов красоты. Это особенно важно в эпоху соцсетей. Ведь мы часто видим идеальную картинку, которая вызывает чувство неполноценности.

Также бодипозитив помог укрепить самооценку. Движение несло идею о том, что надо воспринимать тело как нечто уникальное и ценное и при этом не зависеть от стандартов красоты.

Третьим плюсом Юлия Деревяга считает поддержку психологического здоровья.

— Бодипозитив создал пространство для открытых разговоров о телесных проблемах, что помогло многим справиться с депрессией, тревогой и расстройствами пищевого поведения, — добавляет психолог.

Но есть и негативные аспекты. Бодипозитив принес поляризацию мнений. Некоторые восприняли движение как оправдание нездорового образа жизни. Это вызвало критику со стороны медицинского сообщества. А потом привело к конфликтам, спорам в соцсетях и офлайне.

На молодых людей сильно влияют социальные сети Источник: Дарья Селенская / Городские медиа











С другой стороны, те, кто поддерживает бодипозитив, могли оказывать давление на людей, желающих меняться. Некоторые из тех, кто захотел похудеть или изменить тело по личным причинам, могли чувствовать себя виноватыми.

Бодипозитив вряд ли исчезнет полностью, считает Юлия Деревяга. Но, как и любое социальное движение, оно может трансформироваться, становиться менее популярным.

— Мы видим, как на фоне появления новых трендов акцент может смещаться с принятия тела на его изменение. Это происходит и из-за препаратов типа «Оземпик». Однако идеи бодипозитива, такие как уважение к разнообразию и борьба с дискриминацией, останутся важными для многих людей, — отмечает Юлия Деревяга.

На тренды в обществе влияет и возвращение моды 2000-х годов. Тогда худоба была стандартом красоты. Если тренд вернется, то могут появиться последствия, считает психолог. Например больше людей будут не удовлетворены своим телом. Может увеличиться количество случаев расстройств пищевого поведения, таких как анорексия и булимия.

Люди, которые будут размещать свои фотографии в соцсетях, подвергнутся критике, что они не соответствуют новым стандартам красоты. Возникнут конфликты между теми, кто всё еще поддерживает бодипозитив, и теми, кому приглянулись новые веяния.

— Важно понимать, что возвращение к экстремальной худобе не обязательно будет воспринято всеми. Современное общество стало более осознанным, и многие люди критически относятся к нереалистичным стандартам. Тем не менее риски для уязвимых групп, особенно подростков, остаются высокими, — считает Юлия Деревяга.

Психолог дала рекомендации, которые помогут обществу не поддерживать массово анорексию и булимию. В частности, молодых людей следует учить развивать здоровую самооценку, которая не зависела бы от внешних стандартов.

Необходимо повышать общее образование: рассказывать о вреде экстремальных диет, о том, что такое расстройства пищевого поведения и как важен баланс между здоровьем и принятием себя.

— Если вы замечаете, что кто-то из вашего окружения начинает испытывать давление из-за новых трендов, предложите ему поддержку и, если это необходимо, помощь специалиста, — добавляет психолог.

Юрия Деревяга отмечает, что мода и тренды приходят и уходят. Но психическое здоровье и самооценка должны оставаться приоритетом. Бодипозитив уже оставил важный след в общественном сознании, и его идеи продолжат влиять на людей. Даже если появятся новые стандарты красоты.

«Повторения подобного не хочется»

Психотерапевт, который много лет занимается проблемами расстройств пищевого поведения (РПП), Игорь Лях не замечает, что мода на худобу возвращается. По его наблюдением, есть мода на фитнес, и это не так плохо. Чаще худеют благодаря спорту и здоровому питанию, что не похоже на возвращение времен Твигги.

В 60-х годах гремело имя Твигги (переводится как «тростинка») — Лесли Лоусон. При росте 166 сантиметров она весила 40 килограммов. Красавица стала первой супермоделью. Но она была настолько стройной, что позже синдромом Твигги стали называть болезнь — анорексию.

Экстремальная худоба была популярна в 2000-е Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











— Я надеюсь, нам удастся избежать тенденции на суперпохудение. Много тяжелых осложнений возникает в результате анорексии, особенно детско-юношеской. Сами понимаете, повторения подобного никакому здравому психологу и психотерапевту, конечно, не хочется, — рассуждает Игорь Лях.

Но есть опасность и в том, что бодипозитив перестал быть таким популярным, отмечает психотерапевт.

— Юное поколение подвержено информационному влиянию в большей степени, чем предшественники. И есть риски, с этим связанные.

Проблема анорексии стоит не так остро, как в 2000-х, считает Игорь Лях. При этом достоверной статистики нет. Многие семьи пытаются решить ее самостоятельно.

— В последние годы тренд на худобу был меньше. Отчасти благодаря бодипозитиву, — отмечает Игорь Лях.

«Оземпик» вызывает у психолога беспокойство, но больше в плане физического здоровья, если, например, кому-то придет в голову принимать лекарства без назначения врача.

— Нас больше беспокоит возвращение узких стандартов красоты. Он махнул как маятник в одну сторону, переломав тысячи судеб. Потом махнул в другую сторону — бодипозитива. Судеб переломал поменьше, но всё-таки это социальный тренд, и последствия определенные у него тоже были, — заключает эксперт.