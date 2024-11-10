Секси-папочка: пользовательницы соцсетей выбрали самый привлекательный типаж современного мужчины — он многих удивит

Игра: найди секс-символ Источник: Юрий Орлов / Городские порталы











Тренды в виртуальном мире множатся с невероятной скоростью — только успевай следить. Один из последних — прозвища мужчинам. Ведь так проще обсуждать с подружками очередного кавалера. Этот скуф, тот — странный штрих. Но главное — дэдбод, потому что с пометкой «нравится». NGS.RU рассказывает подробнее о том, кто он такой и чем привлекателен (или нет).

Начнем с уточнения: своеобразные прозвища для разных типов парней девушки придумывают ради забавы и без злого умысла. Так действительно проще общаться и понимать друг друга.

Очередное определение, возникшее на просторах Сети — дэдбод, производное от английского dad's body — то есть папино тело (dad bod — упрощенный вариант). Этой категории мужчин присудили звание секс-символа и возвели на пьедестал.

С каких пор папино тело стало привлекательным — не ясно (нужно задать этот вопрос психологу), но девушки, как мы надеемся, имеют в виду тело не своего, а чужого папы, и вкладывают в бьюти-явление определенный смысл. Увлеченное обсуждение в соцсетях привело к общему мнению: дэдбод — идеальная кандидатура на роль будущего мужа и отца.

Кто такие дэдбоды

Примерно так выглядит дэдбод Источник: Юрий Орлов / Городские порталы











Дэдбоды — это мужчины 50-60 лет, которые следят за собой. Они ходят в тренажерный зал, но без фанатизма — не живут в качалках и не помешаны на правильном питании. Имеют легкую седину на висках (это считается сексуальным) и даже легкий пивной животик. Чуть-чуть поплыл, но еще держится.

Приводим пример

Амбассадором «дэдбодства» сегодня можно назвать Леонардо Ди Каприо — у него не идеальная форма, но он всё равно пользуется популярностью у девушек. Актер занимается пляжным волейболом и при этом любит вкусно поесть. В список также попали Адам Сэндлер, Вин Дизель и Ченнинг Тейтум, хотя ему всего 44 года. И, разумеется, Джордж Клуни — идеальная иллюстрация тренда.

Среди российских представителей дэдбодов — Федор Бондарчук, Константин Хабенский, Дмитрий Дюжев, Владимир Вдовиченков. Они в самом соку, состоявшиеся и авторитетные. Так и тянет добавить сюда еще и Карлсона…

При чем тут замуж?

Если привести к единому мнению высказывания пользовательниц соцсетей, получается следующее. Дэдбоды — идеальные кандидаты в мужья, потому что, не имея фанатичной зацикленности на занятиях спортом, они смогут выделять время на детей, а по выходным водить их в кафе, чтобы угостить чем-нибудь вкусным. Мужчины же, зацикленные на своей внешности, из-за высокого уровня тестостерона считаются более агрессивными, а еще склонны к изменам.

Мужчина типа dad bod — эмоционально зрелый, он надежный партнер, который может стать твердой опорой. Он понимает, что такое ответственность, и без страха берет ее на себя. Отношения с дэдбодом основаны на взаимности.