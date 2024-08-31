Леди Бургунди или шотландская бунтарка: что будет модно осенью-2024 — изучаем последние тренды

Смотрим, что дизайнеры подготовили для нас на осень-2024 Источник: Юрий Орлов / Городские порталы











С болью в сердце пора признать, что лето — всё, пора убирать летние платья и сарафаны в чемоданы. Достаем осенние вещи: уютные свитера, вязаные кардиганы, шерстяные пальто, береты… Но, может быть, всё не так плохо? Подумаешь, осень! Некоторые летние варианты можно запросто адаптировать под сентябрь. Давайте разберем, какие новые осенние тренды подарили нам модные дизайнеры, и решим, будем ли их носить.

Осенний гардероб — это про уют, тепло, многослойность и природные оттенки. Интерпретаций много, тенденций тоже — мы уверены, что каждый найдет и адаптирует под себя то, что предлагают дизайнеры. Направленность стиля формируется на основе аналитики коллекций, которые показывают в начале года на неделях моды Нью-Йорк, Лондон, Милан и Париж.

На этот раз представители индустрии решили уйти в сторону четкого силуэта и женственности: комфортные пижамные оверсайз-образы остались в прошлом. Это не значит, что свободные силуэты ушли насовсем — в конце концов, это непозволительно. Оверсайз стал умеренным, но по-прежнему актуальным.

Четкие силуэты и женственность

Обратите внимание на крой жакетов — свободный, с ярко выраженными плечами. Талию по классике можно подчеркнуть ремнем или на современный лад — шнурком Источник: Юрий Орлов / Городские порталы











Участники нью-йоркской недели моды предложили строгие костюмы, ностальгически уводящие к 40–50-м годам. Это пиджаки свободного прямого кроя с объемными плечами и подчеркнутой при помощи ремня талией. Такие модели будут особенно актуальны ранней осенью: носите их с топами, футболками, а в прохладную погоду — с водолазками и лонгсливами.

Идеальное решение для осени: и в пир и в мир, как говорят. Одинаково хорошо для работы, для прогулки и даже для свидания, почему нет? Источник: Юрий Орлов / Городские порталы











Остаются полюбившиеся костюмы-тройки: брюки, жилетка, жакет или пиджак. Разница между пиджаком и жакетом в том, что последний имеет более свободный крой и разные вариации ворота: отложной, лацканами, стойка. Пиджак же имеет более прилегающий к телу силуэт. Различия тонкие, сейчас эти два элемента одежды используют как синонимы. Костюм может быть в полоску, гусиную лапку или клетку. Ей, кстати, в этом сезоне определена особенная роль.

Клетка

Костюм или просто пиджак в клетку — практически мастхэв этой осенью Источник: Юрий Орлов / Городские порталы











Крупная, мелкая, шотландка. Клетка давно вошла в базовый гардероб в виде, например, рубашек. Образы с рубашкой в клетку актуального кроя (некороткой, неприталенной, свободной, с умеренного размера воротником) всегда смотрятся стильно.

Примеры, как адаптировать вещи в клетку в осенних образах Источник: Юрий Орлов / Городские порталы











Надевайте рубашку как основной слой, второй или запасной — сейчас модно повязывать рубашку на пояс в сочетании с джинсами, брюками или даже легинсами, поверх — свитшот или футболка. Красиво смотрятся вариации рубашки на поясе поверх юбки.

Стилизуем любимые летние юбки на осенний манер Источник: Юрий Орлов / Городские порталы











Наверняка вы заметили, что в уходящем летнем сезоне случился бум на белые юбки (мини или макси). Стилизуйте их на осенний манер: надевайте их в сочетании с уютным свитером или с уже упомянутой рубашкой, надетой поверх топа. Сверху — косуха или бомбер, обувь — казаки, ботильоны, кеды. Ваш модный образ готов.

Стиль преппи

Стиль преппи буквально вшит в осеннюю капсулу Источник: Юрий Орлов / Городские порталы











Осенние аутфиты — это всегда история, уводящая в сторону университетской или школьной формы. Преппи — это смесь делового стиля и кэжуал, подразумевающая опрятность, элитность и удобство.

С началом сентября этот стиль обретает новое дыхание: здесь и рубашки с жилетами или кардиганами, юбки в складку в сочетании со свитшотами, гольфы или носки, клетка. Многим нравится дополнять образ аксессуарами — очки, ободки, сумки строгой формы, лоферы, туфли «Мэри Джейн» или балетки с ремешком на взъеме.

На первый взгляд может показаться, что это молодежный стиль, но это не так. Вы можете использовать его элементы. Такие образы подойдут, к примеру, офисным сотрудникам.

Олдмани

Идеи для ваших будущих аутфитов в стиле «олдмани» Источник: Юрий Орлов / Городские порталы











Образы на основе «старых денег» тоже отлично смотрятся в осенних аутфитах. Мы уже рассказывали о том, как научится одеваться как невестка Кеннеди и английская принцесса. Дома у каждой уважающей себя модницы наверняка найдется что-то из того, что составляет основную капсулу стиля: пиджак или вязаный кардиган, трикотажный жилет, брюки классического кроя, со стрелками или клеш, футболка или джемпер с воротником поло, классическая белая рубашка, платье-футляр или юбка длины миди, теннисная юбка.

Определитесь с цветовой гаммой, не смешивайте слишком много оттенков, предпочтение отдавайте светлой палитре — так ваш образ будет смотреться дороже. В олдмани также вписываются темно-коричневый, синий, зеленый и черный. Ткани — плотные: твид, кашемир, шерсть. Из принтов допускается легкая полоска или горох. Никаких крупных логотипов — аристократы с помощью брендов не доказывают, что у них есть деньги. Никакого смешения стилей — предпочтение классике.



Лео-принт

После стольких лет? Всегда! Любимый многими анималистичный принт отлично вписывается в осенний гардероб Источник: Юрий Орлов / Городские порталы











Уже базовый, привычный, не вызывающий вау-эффекта. В прошлом году многие модницы купили леопардовые брюки — вещь аутентично заходит в осеннюю капсулу. Носите брюки или джинсы с объемными уютными свитерами, жакетами, рубашками или лонгсливами, создавайте многослойные образы. Поэкспериментируйте с цветом: лео не обязательно сочетать только с черным, коричневым или бежевым: красиво будет смотреться кирпично-красный, зеленый, оранжевый или фиолетовый. Примерьте леопардовую юбку или пиджак (бомбер).

Бургунди + серый

Рискнем предположить, что на это цветовое сочетание случится мощный бум Источник: Юрий Орлов / Городские порталы











Самое модное сочетание осени. Наденьте костюм с жакетом и юбкой серого цвета в сочетании с колготками оттенка «бургундия». Если цветные колготки для вас слишком смелое решение, разбавьте серость сумкой, обувью (например, балетками) или аксессуарами.

Трикотаж и платья в пол

Огромное количество трикотажных костюмов продают на маркетплейсах и в местных бутиках. Примерьте — уверены, вы сразу влюбитесь Источник: Юрий Орлов / Городские порталы











Красиво, женственно, а главное — удобно. Силуэты по фигуре смотрятся элегантно, а чуть свободные модели помогут скрыть лишние объемы в области живота или на бедрах. Талию можно подчеркнуть ремнем или поясом. В тренде трикотажные костюмы с юбкой (А-силуэта или прямая), трикотажные брюки-палаццо в сочетании со свитером тоже остаются с нами с прошлых сезонов. Уютный и комфортный тренд для тех, кому хочется расслабленности.

Пальто-пиджак

Давно мы их не наблюдали. Вернулись спустя годы в новом усовершенствованном варианте Источник: Юрий Орлов / Городские порталы











Хорошая новость для тех, кто устал от тяжелых мужских пальто в длине макси. Их по-прежнему носим, но в качестве альтернативы теперь есть облегченный вариант из шерсти, кашемира или твида. Пальто может быть приталенным, но с широкими плечами — вспоминаем про пиджаки, о которых говорили выше. Укороченное пальто прямого кроя тоже будет смотреться современно, элегантно и стильно. Остаются и стеганые пальто, пальто-халаты с поясом, прямые, на одной пуговице — по сути, в мире пальто к осеннему сезону практически ничего не поменялось.

Балетки с квадратным мысом

Примеры актуальной обуви на раннюю осень Источник: Юрий Орлов / Городские порталы











Во-первых, это самая популярная модель обуви в сезоне, во-вторых — такая форма добавляет образу стройности. Обратите внимание на яркие расцветки: красный, бургунди или зеленый, в тренде также анималистичные принты обуви, с ремешком на подъеме стопы или без него.

С прошлых сезонов с нами остаются остроносые слингбэки — носим их с плотными матовыми колготками в тон или на контрасте. Базовая обувь — ботинки на шнуровке, челси, ботильоны на широком устойчивом каблуке, казаки (да, они стали базой) — остается. Так же, как и минималистичные кроссовки, кеды и сапоги — жокейские, чулки или ботфорты.

