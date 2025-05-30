Сезон тихой охоты открыт: какими грибами наполнились леса Ярославской области

Жители Ярославской области уже выбираются в леса, чтобы собирать грибы. И выходят не с пустыми руками! В социальных сетях люди хвастаются полными корзинками сморчков. Причем находить лесные дары люди начали еще в начале мая.
Ярославский миколог Ольга Лазарева рассказала, что съедобные грибы начинают расти в Ярославской области с середины апреля до конца ноября. Эти сроки могут сдвигаться на декаду вперед в зависимости от погодных условий сезона.
«В апреле — начале мая появляются весенние сморчковые шапочки, настоящие сморчки и строчки, в мае — калоцибе майская (майская рядовка, майский гриб). Шапочки обычно появляются раньше сморчков и приурочены к влажным лиственным лесам, предпочитают молодые осинники липняки, в низинах которых надолго задерживается талая вода», — рассказала Ольга Лазарева.
Сморчки, по словам специалиста, больше любят прогреваемые места, гари и вырубки, растут и в лиственных, и в сосновых лесах. Майские рядовки имеют плотную мясистую консистенцию белого цвета и характерный мучнистый запах.
«Мякоть при приготовлении не темнеет и не раскисает, а вкус очень хорошо сочетается с супами, омлетами, блюдами из рыбы и птицы. Растет майский гриб небольшими группами на почве в лесах, на лугах, пастбищах, на газонах. Но в городе грибы собирать нельзя!», — уточнила миколог.
Несмотря на то, что леса уже полны грибов, биолог Елена Анашкина не советует посещать такие места как минимум до десятых чисел июня, поскольку человека там может подстерегать смертельная опасность.