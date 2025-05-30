Сезон тихой охоты открыт: какими грибами наполнились леса Ярославской области

Ярославские грибники уже начали хвастаться «добычей» Источник: Андрей Бойцов, Олеся Черкасова / Грибы Ярославской области / Vk.com











Жители Ярославской области уже выбираются в леса, чтобы собирать грибы. И выходят не с пустыми руками! В социальных сетях люди хвастаются полными корзинками сморчков. Причем находить лесные дары люди начали еще в начале мая.

Ярославский миколог Ольга Лазарева рассказала, что съедобные грибы начинают расти в Ярославской области с середины апреля до конца ноября. Эти сроки могут сдвигаться на декаду вперед в зависимости от погодных условий сезона.

«В апреле — начале мая появляются весенние сморчковые шапочки, настоящие сморчки и строчки, в мае — калоцибе майская (майская рядовка, майский гриб). Шапочки обычно появляются раньше сморчков и приурочены к влажным лиственным лесам, предпочитают молодые осинники липняки, в низинах которых надолго задерживается талая вода», — рассказала Ольга Лазарева.

Сморчки, по словам специалиста, больше любят прогреваемые места, гари и вырубки, растут и в лиственных, и в сосновых лесах. Майские рядовки имеют плотную мясистую консистенцию белого цвета и характерный мучнистый запах.

«Мякоть при приготовлении не темнеет и не раскисает, а вкус очень хорошо сочетается с супами, омлетами, блюдами из рыбы и птицы. Растет майский гриб небольшими группами на почве в лесах, на лугах, пастбищах, на газонах. Но в городе грибы собирать нельзя!», — уточнила миколог.