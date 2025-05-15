«Шквалистое усиление ветра»: в МЧС выпустили экстренное предупреждение о грозе в Ярославской области

В Ярославской области днем 15 мая пройдет гроза. Спасатели МЧС выпустили экстренное предупреждение о непогоде. По их данным, ненастье начнет бушевать уже в ближайшие 1-3 часа.
«С сохранением до конца суток 15 мая местами по Ярославской области и Ярославлю ожидается гроза, при грозе шквалистое усиление ветра порывами 15 метров в секунду», — говорится в сообщении.
Из-за дождя с ветром могут возникнуть чрезвычайные ситуации. Например, повреждения или обрывы ЛЭП и линий связи, нарушения в работе всех видов транспорта и в работе коммунальных систем жизнеобеспечения населения.
В МЧС предупредили, что в такую погоду нельзя бегать, кататься на велосипеде, самокате или роликах, приближаться к линиям электропередач и высоким деревьям. Также не стоит пользоваться мобильным телефоном.
«Он может притянуть разряд», — пояснили в ГУ МЧС по Ярославской области.
Тем временем синоптики сообщают, что в ближайшие дни в регион может прийти похолодание. По их прогнозам май будет прохладным до самого конца месяца.