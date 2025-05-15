«Шквалистое усиление ветра»: в МЧС выпустили экстренное предупреждение о грозе в Ярославской области

В Ярославской области начнется гроза Источник: Александра Мамонтова / 76.RU











В Ярославской области днем 15 мая пройдет гроза. Спасатели МЧС выпустили экстренное предупреждение о непогоде. По их данным, ненастье начнет бушевать уже в ближайшие 1-3 часа.

«С сохранением до конца суток 15 мая местами по Ярославской области и Ярославлю ожидается гроза, при грозе шквалистое усиление ветра порывами 15 метров в секунду», — говорится в сообщении.

Из-за дождя с ветром могут возникнуть чрезвычайные ситуации. Например, повреждения или обрывы ЛЭП и линий связи, нарушения в работе всех видов транспорта и в работе коммунальных систем жизнеобеспечения населения.

В МЧС предупредили, что в такую погоду нельзя бегать, кататься на велосипеде, самокате или роликах, приближаться к линиям электропередач и высоким деревьям. Также не стоит пользоваться мобильным телефоном.

«Он может притянуть разряд», — пояснили в ГУ МЧС по Ярославской области.