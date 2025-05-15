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Весна «Шквалистое усиление ветра»: в МЧС выпустили экстренное предупреждение о грозе в Ярославской области

«Шквалистое усиление ветра»: в МЧС выпустили экстренное предупреждение о грозе в Ярославской области

Спасатели рассказали, что нельзя делать в опасную погоду

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5 комментариев
В Ярославской области начнется гроза | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUВ Ярославской области начнется гроза | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

В Ярославской области начнется гроза

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

В Ярославской области днем 15 мая пройдет гроза. Спасатели МЧС выпустили экстренное предупреждение о непогоде. По их данным, ненастье начнет бушевать уже в ближайшие 1-3 часа.

«С сохранением до конца суток 15 мая местами по Ярославской области и Ярославлю ожидается гроза, при грозе шквалистое усиление ветра порывами 15 метров в секунду», — говорится в сообщении.

Из-за дождя с ветром могут возникнуть чрезвычайные ситуации. Например, повреждения или обрывы ЛЭП и линий связи, нарушения в работе всех видов транспорта и в работе коммунальных систем жизнеобеспечения населения.

В МЧС предупредили, что в такую погоду нельзя бегать, кататься на велосипеде, самокате или роликах, приближаться к линиям электропередач и высоким деревьям. Также не стоит пользоваться мобильным телефоном.

«Он может притянуть разряд», — пояснили в ГУ МЧС по Ярославской области.

Тем временем синоптики сообщают, что в ближайшие дни в регион может прийти похолодание. По их прогнозам май будет прохладным до самого конца месяца.

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Алина Шибаева
Специальный корреспондент
Гроза Экстренное предупреждение Прогноз погоды
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Комментарии
5
Гость
1 час
На небе тучи кораблями, Сгущаясь, хмурятся над нами. И солнце, будто из за гор, Кидает лучик нам во двор. Погода, будто разозлилась, И почему то вновь взбесилась, Сменяя дождь на сильный ветер, Да так что мир совсем не светел.
Гость
1 час
Дрищам на улицу не выходить а то сдует.
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