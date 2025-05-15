Забудем о солнышке: какую погоду прогнозируют синоптики в Центральной России во второй половине мая

Синоптики дали прогноз на вторую половину мая Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











После продолжительного похолодания в Центральную Россию, наконец, пришло тепло. Утро четверга 15 мая порадовало ясной, почти летней погодой. Правда, по прогнозам синоптиков, вскоре ситуация снова изменится.

«В ближайшие дни на Русскую равнину вместе с разрозненными массивами дождевых облаков будут поступать хорошо прогревшиеся воздушные массы и поэтому температура продолжит повышаться. В пятницу температурный режим войдет в рамки климата. А к субботе впервые в мае превысит уровень нормы почти на 2°С. Вот только затем погода вновь станет портиться», — сообщили в центре «Фобос».

В воскресенье–понедельник, 17–18 мая, в Европейскую Россию нагрянет новый атлантический циклон. Из-за него облачность, которая накроет регионы Центральной России в пятницу, усилится, пройдут ливни, станет прохладнее.

«Май почти до конца будет прохладным и довольно переувлажненным. Лето замаячит на горизонте только ближе к июню», — констатировали в «Фобосе».

Прогноз погоды на неделю для Ярославской области от Гидрометцентра:

15 мая, четверг: облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь, ветер до 11 метров в секунду. Температура воздуха днем: +12…+17 градусов;

16 мая, пятница: облачно с прояснениями, днем кратковременный дождь, ветер до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью: +3…+8 градусов, днем: +14…+19 градусов;

17 мая, суббота: облачно с прояснениями, днем кратковременный дождь, ветер до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью: +5…+10 градусов, днем: +14…+19 градусов;

18 мая, воскресенье: облачно, без осадков, ветер до 5 метров в секунду. Температура воздуха ночью: +11 градусов, днем: +19 градусов;

19 мая, понедельник: облачно, дождь, ветер до 5 метров в секунду. Температура воздуха ночью: +12 градусов, днем: +15 градусов;

20 мая, вторник: облачно с прояснениями, временами дождь, ветер до 2 метров в секунду. Температура воздуха ночью: +10 градусов, днем: +16 градусов;

21 мая, среда: облачно, временами дождь, ветер до 2 метров в секунду. Температура воздуха ночью: +9 градусов, днем: +15 градусов.