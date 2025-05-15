Время пришло: агроном посоветовала, когда сажать морковь и свеклу в открытый грунт

Как ухаживать за морковью, чтобы она не выросла кривой Источник: Артём Устюжанин / E1.RU











Мы еще не видели ни одного дачника, кто не выращивал бы морковь со свеклой. Но встречали немало тех, кто каждый год высчитывает, когда сажать их в открытый грунт. Определить этот момент, впрочем, совсем несложно: раз снега почти не осталось, значит, и грядки скоро нужно готовить, и семена доставать.

Агроном, кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Шубина рассказала, когда сажать морковь и свеклу в открытый грунт весной 2025 года и какие сорта лучше использовать.

Когда сажать морковь и свеклу

Морковь — культура холодостойкая. Считается, что лучший момент для посева — когда почва прогревается до +9 градусов на глубине 10 сантиметров.

— Если почва не липнет к граблям, тяпкам, лопате, то можно смело готовить грядку, — объясняет Людмила Шубина. — Моркови даже временные похолодания не страшны, а вот свекла может померзнуть, если посеять её слишком рано.

Тем, кто не хочет осенью получить слишком крупные корнеплоды, эксперт советует оформлять грядки после 15 мая.

После посева грядку лучше накрыть Источник: Юрий Орлов / Городские медиа











— Более ранние посевы свеклы обычно еще страдают от крестоцветной блошки, поэтому в этом случае лучше не торопиться. Допустимо сеять свеклу до конца мая, начала июня. Получаются вполне среднего размера свеколки, — подчеркнула специалист.

По лунному календарю садовода в мае сажать морковь и свеклу лучше 16-го числа. Неблагоприятные дни для посева в мае — 19, 23, 26, 27-е.

Чем удобрить морковь при посеве

От качества грядки зависит, насколько хороший будет урожай. На каждый квадратный метр нужно внести минимум 30 граммов комплексных минеральных удобрений, стакан золы и ведро перегноя. Морковь и свеклу нельзя сеять на одном и том же месте два года подряд. Можно сделать грядку там, где раньше росли огурцы, кабачки, бобовые, зелень.

Глубина посева моркови и свеклы — 1-1,5 сантиметра, расстояние между рядками 20-25 сантиметров, между семенами — около 2 сантиметров. Максимальная ширина грядки — 1 метр. После посева рядки следует закрыть землей и хорошо уплотнить. Весной достаточно влаги, поэтому дополнительный полив потребуется только в жару. Чтобы посевы быстрее взошли, грядку следует накрыть пленкой или укрывным материалом.

— Лучше сразу сеять семена разряжено. Во-первых, их сейчас в пакетах очень мало. Во-вторых, зачем потом лишнюю работу делать по прореживанию, — подчеркнула специалист. — Если в кармане немного денег, то смело берем дешевые семена. Например, сорт «Шантане». Он мне нравится тем, что очень редко получается корявая морковь, урожай хороший, сорт неприхотливый.

Также хорошо зарекомендовали себя сорта «Витаминная», «Нантская», «Самсон», «Шанс». Все они устойчивы к капризам погоды, и дают здоровый урожай.

Почему морковь вырастает кривая

Корявая морковь с несколькими хвостиками получается из-за неправильного ухода и качества грядки.

— Сейчас люди не очень любят копать лопатой, а используют мотоблок, который рыхлит 10-12 сантиметров почвы. А морковь любит хороший пахотный горизонт, чтобы как минимум на 22−25 сантиметров в глубину почва была вспахана. Тогда морковочка будет ровненькая и гладенькая, — объяснила Людмила Шубина.

Лучшие сорта свеклы

Какие сорта свеклы лучше выбрать Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU











При выборе сортов свеклы агроном советует ориентироваться на желаемую форму корнеплодов и их дальнейшее использование.

Чаще всего дачники выбирают округлые «Бордо», «Машеньку», «Сибирскую», «Несравненную». Удлиненную форму имеют «Цилиндра», «Мона», «Генеральская». Очень крупные плоды могут дать «Сибирский борщ» и «Красный богатырь».

Необычный оранжевый цвет имеют гибриды «Северная оранжевая» и «Золотая свекла».

Как ухаживать за морковью и свеклой

Корнеплоды не любят лишнюю влагу, потому что она вытесняет воздух из почвы и делает землю более тяжелой. Для хорошего роста моркови и свекле нужен питательный и рыхлый грунт.

«Грядки нужно регулярно рыхлить и полоть. Через несколько месяцев можно проредить морковь, если посеяли слишком густо. Можно однократно внести подкормку калием, так как он необходим корнеплодам», — отметила агроном.

Поливать грядки нужно будет всего 2-3 раза за сезон, если вовремя рыхлить их сразу после дождей: «закрывать естественную влагу».