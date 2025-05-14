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Ну что вы городите? Объясняем, как сделать идеальные грядки на даче

Какое между ними должно быть расстояние и чем их огородить

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1 комментарий
Огород должен приносить не только урожай, но и удовольствие, поэтому при его организации нужно опираться на свои желания и возможности | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUОгород должен приносить не только урожай, но и удовольствие, поэтому при его организации нужно опираться на свои желания и возможности | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Огород должен приносить не только урожай, но и удовольствие, поэтому при его организации нужно опираться на свои желания и возможности

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

От качества грядки и иной раз от ее расположения во многом зависит будущий урожай. В погоне за эстетикой многие хотят сделать высокие грядки, но забывают о важных нюансах. Разбираемся вместе с агрономом, как сделать грядки на огороде и в теплице, какое должно быть между ними расстояние и чем огородить посадки и при этом не разориться.

Как сделать грядки на огороде

Огороду нужно отдавать самое солнечное и плодородное место на участке. Лучше всего заранее спланировать, где и что вы посадите — сэкономите время, место и деньги.

Идеальная ширина грядки — до одного метра. Так можно будет комфортно ее полоть и рыхлить. Землю нужно хорошо вскопать, удалить сорняки и граблями сформировать прямоугольники грядок.

— Лучше всего делать грядки с земляными бортиками, как делали еще наши бабушки и прабабушки. Так и влага сохранится, и растениям хорошо. Ухода за земляными грядками не так уже и много, — отметила агроном Людмила Шубина.

Людмила Шубина — агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.

Важно также продумать систему дорожек, чтобы по ним было удобно ходить.

Потребуются органические и минеральные удобрения. Лучше вносить их на грядку или локально в лунку: на один квадратный метр потребуется около ведра перегноя и 30-50 г минеральных удобрений. В зависимости от состояния земли объем можно уменьшать или увеличивать.

Как сделать грядки в теплице

В теплице есть два варианта для организации грядок. Первый — сделать две широкие по бокам, а посередине небольшую дорожку. При стандартной ширине теплицы в 3 метра можно отдать под грядки минимум по 120-130 сантиметров с каждой стороны.

Второй вариант — сделать три узкие грядки. Две по бокам по 60-80 сантиметров и одну посередине, шириной примерно в 50 сантиметров.

Как сделать высокие грядки

Важно понимать, для чего вам нужны высокие грядки. Если задача сделать только эстетически привлекательный огород, а высокие урожаи не имеют значения, то достаточно сколотить короб. Доски можно взять любые, которые понравились — главное, чтобы дерево было обработано.

По параметрам самая комфортная высота — 40-50 сантиметров, ширина не более 90-100 сантиметров. Длина может быть любой. Все зависит от того, что и сколько будете сажать в них.

«Высокие грядки сейчас очень популярны. Выглядит красиво, но есть несколько подводных камней. Нужно в них дополнительно возить грунт, вносить дополнительные удобрения. И в высоких грядках выдувается влага — придется чаще поливать. И каждый год дополнительно обрабатывать дерево, засыпать землю», — объяснила агроном.

Также при высоких грядках будет проблематично вспахивать огород целиком — придется конструкции убирать или браться за лопату.

Если задача высоких грядок — в получении дополнительного и богатого урожая, то стоит сделать их по принципу, разработанному ученым-агрономом и агроэкологом Николаем Курдюмовым. Минимальная высота короба — 130 сантиметров, ширина должна быть такая же, а длина — на ваш выбор.

Важно соблюсти порядок слоев | Источник: Виталий Калистратов / Городские медиаВажно соблюсти порядок слоев | Источник: Виталий Калистратов / Городские медиа

Важно соблюсти порядок слоев

Источник:

Виталий Калистратов / Городские медиа

Это грядка устроена по принципу слоеного пирога. Придется попотеть, чтобы правильно ее организовать, но при этом такая грядка прослужит около 4-5 лет и не потребует дополнительного внесения удобрений.

Какое расстояние должно быть между грядками

Расстояние между грядками должно быть таким, чтобы дачнику было удобно. Каких-то строгих правил по этому параметру нет.

«Часто огороды и дачи небольшие, поэтому многие экономят место. Обычно расстояние 40-50 сантиметров — так удобно будет и тяпкой проходить, и сидя полоть», — отметила Людмила Шубина.

Чем дешево огородить грядки

Самый дешевый способ — земляной бортик. Нужно просто нагрести земли высотой примерно в пять сантиметров со всех сторон. Для этого отлично подойдут грабли.

Также в копейки обойдется ограждение из старого шифера или кирпича. Можно сплести ограждение из веток, но это потребует достаточно много времени, хотя будет выглядеть симпатично и экологично.

В магазинах предлагают и готовые низкие заборчики высотой 10-35 сантиметров. Если выбирать из этих вариантов, то дешевле будут пластиковые. Самые дорогие — декоративные из железа.

Из чего сделать дорожки между грядками

В последние годы особую популярность набирает геотекстиль — черная ткань, которую легко можно растянуть на дорожках. Сорняки расти не будут, но выглядеть это может немного мрачновато. Этой же тканью можно накрывать, например, грядки с клубникой, в прорези вытягивая кусты.

Высокие грядки могут позволить оставить травяные дорожки. В этом случае будет разумно сделать их пошире, чтобы можно было проходить по ним газонокосилкой.

«Можно оставить земляные дорожки, они хорошо впитывают влагу, а ухаживать можно с помощью тяпки: удалять сорняки и разравнивать, — посоветовала Людмила Шубина. — Сейчас столько вариантов. Есть плитки для дорожек из резины, керамики, бетона. Кто-то просто бросает старые деревяшки и по ним ходит».

Дорожки также можно отсыпать гравием, песком или даже галькой.

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Александра БруняАлександра Бруня
Александра Бруня
Корреспондент
Дача Сад Огород Грядка Высокие грядки Как сделать грядку Посадки Весна Дорожки Дорожки на даче
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Комментарии
1
Гость
3 минуты
"По параметрам самая комфортная высота — 40-50 сантиметров" Что это за грядка такая!? 😵
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