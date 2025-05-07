«В ночные и утренние часы»: жителей Ярославской области предупредили о заморозках

Когда в Ярославской области похолодает Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Жителей Ярославской области предупредили о грядущих заморозках. Объявление об изменении погоды опубликовало Министерство региональной безопасности. По данным специалистов, температура будет опускаться до минусовых показателей в течение трех дней.

«Местами ожидаются заморозки до -2 градусов по Ярославской области в ночные и утренние часы 8–10 мая. Будьте внимательны и осторожны. Телефон экстренных служб 112», — говорится в предупреждении.

По данным «Гидрометцентра России», в ночь на 8 мая 2° С, облачно, небольшие осадки в виде дождя со снегом. Днем потеплеет до 12° С, но будет облачно, пройдут дожди.

Ночью 9 мая вновь похолодает до 2° С, а днем потеплеет до 12° С. Пройдет небольшой дождь.

Ночью 10 мая ожидают 1° С. Временами небольшие осадки — снова дождь со снегом. Днем 11° С, облачно, временами небольшой дождь.

Сервис «Погода 76.RU» сообщает, что ночью 11 мая будет 6° С, днем 6° С. В течение суток будет лить дождь.