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Весна «В ночные и утренние часы»: жителей Ярославской области предупредили о заморозках

«В ночные и утренние часы»: жителей Ярославской области предупредили о заморозках

Когда ждать похолодания

5 176
4 комментария
Когда в Ярославской области похолодает | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКогда в Ярославской области похолодает | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Когда в Ярославской области похолодает

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Жителей Ярославской области предупредили о грядущих заморозках. Объявление об изменении погоды опубликовало Министерство региональной безопасности. По данным специалистов, температура будет опускаться до минусовых показателей в течение трех дней.

«Местами ожидаются заморозки до -2 градусов по Ярославской области в ночные и утренние часы 8–10 мая. Будьте внимательны и осторожны. Телефон экстренных служб 112», — говорится в предупреждении.

По данным «Гидрометцентра России», в ночь на 8 мая 2° С, облачно, небольшие осадки в виде дождя со снегом. Днем потеплеет до 12° С, но будет облачно, пройдут дожди.

Ночью 9 мая вновь похолодает до 2° С, а днем потеплеет до 12° С. Пройдет небольшой дождь.

Ночью 10 мая ожидают 1° С. Временами небольшие осадки — снова дождь со снегом. Днем 11° С, облачно, временами небольшой дождь.

Сервис «Погода 76.RU» сообщает, что ночью 11 мая будет 6° С, днем 6° С. В течение суток будет лить дождь.

Ночью понедельника, 12 мая, прогнозируют 4° С, днем немного потеплеет — до 7° С. С утра до вечера ожидают небольшие дожди.

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Алина ШибаеваАлина Шибаева
Алина Шибаева
Специальный корреспондент
Погода Заморозки Экстренное предупреждение Министерство региональной безопасности
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Комментарии
4
Гость
7 мая, 20:59
Ах, как же хорошо все начиналось - Теплом весенним порадовал апрель, И солнце пригревало и смеялось, И первый наконец проснулся шмель, Ну что ты, май, нам портишь настроенье, Зачем дожди пригнал и холода? Верни весны прекрасные мгновенья- Не надо больше путать берега!
Гость
8 мая, 13:26
Ещё,годов,10,назад,синоптик,сказал,что,более,чем,на,три,дня,мы,не,можем,предсказать
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