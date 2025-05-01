«Лучше не рисковать»: почему нужно отказаться от шашлыков на природе и походов в лес на майских

Почему опасно ходить в лес Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Весной, особенно в майские праздники, многие выбираются на природу и балуют себя походами в лес за грибами. Но это может быть опасно для здоровья и даже для жизни.

Кандидат биологических наук из Ярославля Елена Анашкина рассказала, почему стоит воздержаться от подобных походов хотя бы до июня.

Во-первых, дело в змеях. Ужи и гадюки в Ярославской области уже проснулись. Но пока они не так активны, поскольку температура их тела остается невысокой. Из-за этого они могут представлять угрозу для человека.

«Сейчас, даже несмотря на то, что днем жарко, и змеи более активны, ночи все равно холодные. А при понижении температуры змеи впадают в оцепенение. Для человека это опасно тем, что заторможенная и не очень активная змея может не почувствовать приближение человека и не иметь возможности быстро уползти. То есть человек может нечаянно на нее наступить или коснуться рукой во время сбора грибов. Тогда она может укусить», — рассказала биолог.

Также не стоит забывать и о другой опасности — клещах.

«И змеи и клещи — это очень серьезная опасность, смертельная опасность для человека. Поэтому лучше не рисковать, если вы не являетесь специалистом. Стоит отказаться от походов, шашлыков на природе, несмотря на отличную погоду. Поскольку эта опасность несоизмеримая для жизни и здоровья», — рассказала Елена Анашкина.

По словам специалиста, от прогулок в лесу, да и в целом, на природе, стоит отказаться минимум до десятых чисел июня.