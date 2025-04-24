«Температура будет отставать от нормы»: синоптики предупредили о заморозках в Центральной России

Синоптики предупредили о похолодании в Центральной России Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU











Погода в Центральной России вновь будет меняться. Об этом предупредили специалисты «Фобоса» и Росгидрометцентра 24 апреля.

«Под влиянием атмосферных фронтов в ЦФО пройдут небольшие, местами умеренные дожди, в отдельных районах с грозами и ветром до 16 метров в секунду. Ожидается значительное понижение температуры воздуха с северных областей», — сообщили в Росгидрометцентре.

Ближайшие дни теплее не станет. В регионы придут заморозки, местами температура опустится ниже ноля.

«В последующие дни распространение холодного воздуха продолжится. В выходные и начале следующей недели температура будет отставать от нормы примерно на 4 градуса», — добавили метеорологи.

Как объяснили в «Фобосе», температурный режим меняется на фоне того, что центральную часть и север Русской равнины накрыли облачные поля арктического фронта.

В Ярославской области днем, 24 апреля, ожидается переменная облачность, +12…+14 градусов, ветер северный, умеренный. Ближайшей ночью — переменная облачность, температура — +6…+8 градусов. Атмосферное давление в пределах нормы.

Погода по дням в Ярославле:

25 апреля: в течение суток ожидается переменная облачность, небольшой дождь; ночью +6…+8 °C, днем +9…+11 °C, ветер южный, умеренный;

26 апреля: ожидается переменная облачность; ночью — +1…+3 °C, днем — +4…+6 °C, ветер северо-западный, сильный, порывы до 10 метров в секунду;

27 апреля: в течение суток ожидается малооблачная погода, небольшой снег; ночью 0…-2 °C, днем +3…+5 °C, ветер северный, сильный, порывы до 9 метров в секунду;

28 апреля: вновь прогнозируется переменная облачность; ночью — -1…-3 °C, днем — +3…+5 °C, ветер западный, сильный, порывы до 13 метров в секунду.