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Весна «Температура будет отставать от нормы»: синоптики предупредили о заморозках в Центральной России

«Температура будет отставать от нормы»: синоптики предупредили о заморозках в Центральной России

Когда похолодает еще сильнее

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6 комментариев
Синоптики предупредили о похолодании в Центральной России | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RUСиноптики предупредили о похолодании в Центральной России | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Синоптики предупредили о похолодании в Центральной России

Источник:

Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Погода в Центральной России вновь будет меняться. Об этом предупредили специалисты «Фобоса» и Росгидрометцентра 24 апреля.

«Под влиянием атмосферных фронтов в ЦФО пройдут небольшие, местами умеренные дожди, в отдельных районах с грозами и ветром до 16 метров в секунду. Ожидается значительное понижение температуры воздуха с северных областей», — сообщили в Росгидрометцентре.

Ближайшие дни теплее не станет. В регионы придут заморозки, местами температура опустится ниже ноля.

«В последующие дни распространение холодного воздуха продолжится. В выходные и начале следующей недели температура будет отставать от нормы примерно на 4 градуса», — добавили метеорологи.

Как объяснили в «Фобосе», температурный режим меняется на фоне того, что центральную часть и север Русской равнины накрыли облачные поля арктического фронта.

В Ярославской области днем, 24 апреля, ожидается переменная облачность, +12…+14 градусов, ветер северный, умеренный. Ближайшей ночью — переменная облачность, температура — +6…+8 градусов. Атмосферное давление в пределах нормы.

Погода по дням в Ярославле:

  • 25 апреля: в течение суток ожидается переменная облачность, небольшой дождь; ночью +6…+8 °C, днем +9…+11 °C, ветер южный, умеренный;

  • 26 апреля: ожидается переменная облачность; ночью — +1…+3 °C, днем — +4…+6 °C, ветер северо-западный, сильный, порывы до 10 метров в секунду;

  • 27 апреля: в течение суток ожидается малооблачная погода, небольшой снег; ночью 0…-2 °C, днем +3…+5 °C, ветер северный, сильный, порывы до 9 метров в секунду;

  • 28 апреля: вновь прогнозируется переменная облачность; ночью — -1…-3 °C, днем — +3…+5 °C, ветер западный, сильный, порывы до 13 метров в секунду.

Подробный прогноз можно узнать на сайте «Погода 76.RU».

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Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
Погода Прогноз погоды Ветер Заморозки Похолодание
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Комментарии
6
Гость
17 минут
Весна бывает тоже грустной, Когда пойдет дождь иль снег. Пейзаж унылый, очень скучный Затормозит весны разбег. Хоть говорят, что у природы Погода всяка хороша, Но часто это время года Капризно, как моя душа И так почти всегда бывает: Зима не хочет уступать И снова холодом пугает, Старается весну прогнать.
Гость
35 минут
Вы же тут недавно потели, прыгали в ладоши хлопали, что на улице жара.
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