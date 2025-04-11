Скоро накроет: в Ярославской области выпустили экстренное предупреждение об опасной погоде

Ярославцев предупредили об изменении погоды Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Ярославской области выпустили экстренное предупреждение о сильном ветре.

«Усиление ветра порывами до 15 метров в секунду ожидается утром 12 апреля», — сообщили в Министерстве региональной безопасности.

Специалисты попросили ярославцев во избежание отравления угарным газом следить за наличием тяги в вентиляционных и дымовых каналах при использовании газовых приборов. А также в целом быть внимательными и осторожными.

В случае происшествий звонить по телефону экстренных служб — 112.

В ярославском Гидрометцентре сообщили, что в субботу, 12 апреля, погода будет облачной с прояснениями. Ночью и днем возможен небольшой снег. Температура воздуха ночью: -5…0 градусов, днем: 0…+5 градусов. На дорогах местами гололедица, возможен сход снега с крыш.

В последующие дни в Ярославской области ветер стихнет и начнет заметно теплеть. По прогнозу синоптиков, в воскресенье, 13 апреля, днем ожидается до +8 градусов, 14 апреля — до +14 градусов, во вторник, 15 апреля — до +15 градусов, в среду, 16 апреля — до +17 градусов, в четверг, 17 апреля, — до +18 градусов.