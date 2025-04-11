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Весна Скоро накроет: в Ярославской области выпустили экстренное предупреждение об опасной погоде

Скоро накроет: в Ярославской области выпустили экстренное предупреждение об опасной погоде

К чему готовиться жителям региона

21 799
13 комментариев
Ярославцев предупредили об изменении погоды | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUЯрославцев предупредили об изменении погоды | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Ярославцев предупредили об изменении погоды

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

В Ярославской области выпустили экстренное предупреждение о сильном ветре.

«Усиление ветра порывами до 15 метров в секунду ожидается утром 12 апреля», — сообщили в Министерстве региональной безопасности.

Специалисты попросили ярославцев во избежание отравления угарным газом следить за наличием тяги в вентиляционных и дымовых каналах при использовании газовых приборов. А также в целом быть внимательными и осторожными.

В случае происшествий звонить по телефону экстренных служб — 112.

В ярославском Гидрометцентре сообщили, что в субботу, 12 апреля, погода будет облачной с прояснениями. Ночью и днем возможен небольшой снег. Температура воздуха ночью: -5…0 градусов, днем: 0…+5 градусов. На дорогах местами гололедица, возможен сход снега с крыш.

В последующие дни в Ярославской области ветер стихнет и начнет заметно теплеть. По прогнозу синоптиков, в воскресенье, 13 апреля, днем ожидается до +8 градусов, 14 апреля — до +14 градусов, во вторник, 15 апреля — до +15 градусов, в среду, 16 апреля — до +17 градусов, в четверг, 17 апреля, — до +18 градусов.

Напомним, биолог рассказала, лишимся ли мы в этом году урожая фруктов и ягод из-за обрушившихся на Центральную Россию апрельских морозов.

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Екатерина Лещенкова
корреспондент
Прогноз погоды Экстренное предупреждение Ветер Погода Гидрометцентр
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Комментарии
13
Гость
11 апреля, 15:50
Хочется лета до глупых истерик, Хочется солнца до дрожи в руках. Небо затянуто всё облаками, Снова ветра, плюс три, снег, дожди: Грусть, разбавляя своими стихами, Хочется верить — тепло впереди. Хочется фруктов, жары и ромашек, И босиком по песку пробежать. Хочется в море, как дети, плескаться, А вечерами закаты на пирсе встречать, Глядя на шумной волны бесконечные танцы. Только сегодня вновь сыро и слякоть, Ветер мотив напоет перед сном. Небо — сливовая сочная мякоть Лето настанет? Давай подождем!
Гость
11 апреля, 22:39
скрыш падают страшные льдины никому дела нет, прямо центре, буквално в 15см от меня
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