Потеплеет до +16 градусов: синоптики предупредили о резком изменении погоды в Центральной России

В Ярославской области резко потеплеет Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В Центральную Россию идет заметное потепление. Об этом сообщили синоптики. Уже через несколько дней нас ждет по-настоящему апрельская погода.

«Из Скандинавии в Европейскую Россию прорывается циклон, который раскрутился на севере Атлантики и в перспективе перекроет дорогу в регион холодным воздушным массам. Сегодня облачные поля этих вихрей сольются в единый массив, и практически повсеместно в Европейской России вероятность осадков ожидается повышенной», — сообщили в центре «Фобос».

Теплеть начнет уже в конце недели, с 11 апреля. А к среде, 16 апреля, в Ярославской области «Гидрометцентр» прогнозирует уже +16 градусов.

Прогноз погоды на неделю в Ярославской области:

10 апреля, четверг: облачно, небольшой мокрый снег. Ветер южный, 6-11 м/с. Температура воздуха днем: -2…+3 градуса. На дорогах местами гололедица, возможен сход снега с крыш.

11 апреля, пятница: облачно. Ночью небольшой снег, днем без существенных осадков. Ветер юго-западный, 2-7 м/с. Температура воздуха ночью: -8… -3 градуса, днем: 0… +5 градусов. На дорогах местами гололедица;

12 апреля, суббота: облачно с прояснениями, ночью и днем небольшой мокрый снег. Ветер южный с переходом на северо-западный, 4-9 м/с. Температура воздуха ночью: -6… -1 градус, днем: 0… +5 градусов. На дорогах местами гололедица;

13 апреля, воскресенье: облачно, без осадков. Ветер западный, 3 м/с. Температура воздуха ночью: -5 градусов, днем: +6 градусов;

14 апреля, понедельник: облачно, без осадков. Ветер южный, 4 м/с. Температура воздуха ночью: -1 градус, днем: +12 градусов;

15 апреля, вторник: облачно, днем небольшой кратковременный дождь. Ветер юго-западный, 5 м/с. Температура воздуха ночью: +4 градуса, днем: +14 градусов;

16 апреля, среда: облачно, днем небольшой дождь. Ветер западный, 4 м/с. Температура воздуха ночью: +5 градусов, днем: +16 градусов.