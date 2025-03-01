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Недвижимость эксперт «Сезон покупки идет круглый год»: риелтор рассказал, на что обратить внимание при выборе дачи

«Сезон покупки идет круглый год»: риелтор рассказал, на что обратить внимание при выборе дачи

Евгений Крупин из Ярославля дал советы желающим купить фазенду

7 843
13 комментариев
Эксперт по недвижимости рассказал, на что обратить внимание при выборе дачи | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUЭксперт по недвижимости рассказал, на что обратить внимание при выборе дачи | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Эксперт по недвижимости рассказал, на что обратить внимание при выборе дачи

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Весна пришла, а вместе с ней дачная романтика. Правда, по версии экспертов в сфере недвижимости, сезон продажи и покупки дач длится круглый год и не зависит от погоды за окном. В Ярославской области домики с огородами скупают и в деревнях, и в поселках, и в СНТ.

На что обращать внимание при покупке? Какие локации выбирать? И сколько будет стоить хороший домик в Ярославской области? На эти вопросы дал ответ эксперт в сфере недвижимости, директор агентства «Этажи» в Ярославле Евгений Крупин.

«Сезон покупки идет круглый год»

Весной на фоне увеличения спроса, цены на дачи начинают расти. По мнению Евгения Крупина, зимой покупать дачу выгоднее, поскольку есть вероятность получить скидку.

При рассмотрении потенциального участка эксперт рекомендует изучать документы на объект и наличие задолженностей.

— Чтобы приобрести дачу вашей мечты, рекомендую обращаться к специалистам по недвижимости, так как выбор дачи — серьезный вопрос. При осмотре лучше взять с собой эксперта, который подскажет по конструктиву — оценит фундамент, каркас и кровлю. Необходимо наличие электричества и воды на участке. Также важно знать про качество дорог весной и осенью, не находится ли участок, на котором стоит дача, в низине, где может скапливаться вода. Рекомендуем познакомиться с соседями, — рассказал риелтор.

Сколько стоят дачи

Средняя цена на дачу в Ярославской области, по данным агентства «Этажи», составляет около 1,5 миллиона рублей. При этом в зависимости от разных факторов цены могут варьироваться от 200 тысяч до 3 миллионов рублей.

— Дачи востребованы в любом районе области, так как чаще люди стараются покупать дачи в том же районе, где проживают, в идеале, чтобы ходил транспорт, — отметил эксперт.

В последнее время в Ярославской области набирают популярность СНТ, где есть мощности по электричеству, газ и хорошая транспортная доступность. Кроме того, покупатели рассматривают инфраструктуру — магазины, школы и садики.

— В таких местах вместо дач строят дома для постоянного проживания семьи. Далее там можно зарегистрироваться по дачной амнистии, — пояснил эксперт.

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Комментарии
13
Гость
15 декабря 2024, 13:35
Недвижку, адекватные, покупают не здесь. Здесь всего можно лишиться в одночасье, просто проснувшись.
Гость
16 декабря 2024, 15:06
Все хотят дачу чтобы вышел из дома , 100 метров и дача , но чтобы лес и речка , садик и школа , магазин и больница
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