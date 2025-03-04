Красота на балконе: 10 роскошных цветов, которые будут цвести всё лето — как их посеять и выращивать

Вырастить дома петунию? Да не вопрос! Источник: Александра Бруня / NGS.RU











До лета осталась какая-то малость — самое время браться за семена не только дачникам, но и тем, кто хочет красоты у себя дома и на балконе. Многие однолетние цветы прекрасно чувствуют себя в кашпо, больших горшках или коробах и будут радовать цветением весь теплый сезон. Предлагаем вам попробовать вырастить что-то из этого списка у себя дома.

Как вырастить дома петунию и эустому низкорослую

Петунию активно используют для украшения города, но вырастить ее дома не составит труда. Самое сложное — это посев и уход за рассадой в первые два месяца.

— Это мелкосемянная культура, а значит, посев должен быть поверхностным — заглублять семена нельзя. Пикировать нужно при двух настоящих листах, — объяснила агроном Людмила Шубина. — Нельзя допускать пересыхания грунта, рассаду нужно регулярно опрыскивать.

Людмила Шубина — агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.

Еще один модный цветок — эустома. Для дома подойдут только карликовые низкорослые гибриды, например, «Сапфир». Они вырастают до 20–25 сантиметров и дают достаточно крупные цветы, по форме немного напоминающие колокольчики. Зацветут они на 15–20 неделе после посева.

Как вырастить дома герань и пеларгонию

И герань, и пеларгония относятся к гераниевым. Первая — это многолетнее растение с более разрозненным цветением. Пеларгония чаще всего выращивается как однолетник, но при этом растение пышно цветет. Что именно выбрать — уже дело вкуса.

И герань и пеларгония отлично себя чувствуют на подоконнике Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU











— Семена нужно слегка присыпать и увлажнить. Грунт должен быть питательным и рыхлым, — отметила агроном. — Растения очень неприхотливы в уходе: им достаточно и полутени с умеренным поливом.

Пикировать рассаду нужно в фазе двух настоящих листьев.

Как вырастить дома бальзамин

В марте самое время посеять бальзамин Том Самб — этот гибрид отлично будет цвести даже в горшке. Но нужно понимать, что растение может достигать и 30–40 сантиметров, так что короб должен быть достаточно глубоким.

У растения компактный куст с небольшими цветами. Бальзамин будет цвести даже в сентябре и прекрасно переносит полутень.

Глубина посева — 3–5 мм. Всходы появляются через две недели при температуре выше +18 градусов. Пикировать рассаду нужно при 3–4 настоящем листе.

Как вырастить дома бархатцы

Бархатцы очень часто используют для украшения не только дач, но и улиц. Цветок может вырастить даже неопытный человек, но нужно помнить, что у бархатцев очень терпкий и резкий аромат.

С бархатцами справится даже начинающий цветовод Источник: Артём Устюжанин / E1.RU











— Семена нужно посеять на глубину минимум в сантиметр, чтобы не было выноса околоплодника. Они очень быстро всходят и не требуют особого ухода, — рассказала Людмила Шубина.

Сейчас особой популярностью пользуются белые сорта бархатцев: «Альбатрос», «Эскимо», «Ванилла».

Как вырастить дома алиссум

В отличие от бархатцев, у алиссума сладкий, приятный аромат, который легко заполнит комнату. Несмотря на мелкие цветы, растение образует плотный ковер и эффектно смотрится в кашпо и коробах.

— Цветение непрерывное, нужно лишь удалять старые побеги, — советует агроном. — Это холодостойкое растение, которое выдерживает температуру почвы в +18 градусов.

Высота кустика — около 15 сантиметров. Растение мелкосемянное, и при посеве не нужно накрывать семена грунтом, достаточно хорошо увлажнить.

Как вырастить дома маргаритки и виолу

И маргаритки, и виола также не теряют своей популярности. Это невысокие цветы, которые могут выращиваться и как многолетние.

Сейчас можно найти цветы самой разной расцветки! Источник: Евгения Глинчикова / NGS.RU











Обе культуры сеют в марте–апреле, слегка присыпая землей. Достаточно вовремя увлажнять грунт и распикировать рассаду в фазе 3–4 настоящих листьев.

Как вырастить дома бегонию

Бегония отлично растет в кашпо и дает пышные и яркие цветы. Посеять рассаду нужно до второй декады марта. Высота взрослого растения составляет около 20–30 сантиметров.

— Посев также поверхностный. Гранулы не нужно заглублять в грунт, достаточно лишь растворить их аккуратно водой, — отметила агроном. — Первую пикировку нужно провести в фазе 3–4 настоящих листьев, вторую — через два месяца, когда рассада окрепнет.