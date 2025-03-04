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Весна Обустраиваем дачу обзор Красота на балконе: 10 роскошных цветов, которые будут цвести всё лето — как их посеять и выращивать

Красота на балконе: 10 роскошных цветов, которые будут цвести всё лето — как их посеять и выращивать

Будьте уверены: даже дома можно обустроить тот еще ботсад

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2 комментария
Вырастить дома петунию? Да не вопрос! | Источник: Александра Бруня / NGS.RUВырастить дома петунию? Да не вопрос! | Источник: Александра Бруня / NGS.RU

Вырастить дома петунию? Да не вопрос!

Источник:

До лета осталась какая-то малость — самое время браться за семена не только дачникам, но и тем, кто хочет красоты у себя дома и на балконе. Многие однолетние цветы прекрасно чувствуют себя в кашпо, больших горшках или коробах и будут радовать цветением весь теплый сезон. Предлагаем вам попробовать вырастить что-то из этого списка у себя дома.

Как вырастить дома петунию и эустому низкорослую

Петунию активно используют для украшения города, но вырастить ее дома не составит труда. Самое сложное — это посев и уход за рассадой в первые два месяца.

— Это мелкосемянная культура, а значит, посев должен быть поверхностным — заглублять семена нельзя. Пикировать нужно при двух настоящих листах, — объяснила агроном Людмила Шубина. — Нельзя допускать пересыхания грунта, рассаду нужно регулярно опрыскивать.

Людмила Шубина — агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.

Еще один модный цветок — эустома. Для дома подойдут только карликовые низкорослые гибриды, например, «Сапфир». Они вырастают до 20–25 сантиметров и дают достаточно крупные цветы, по форме немного напоминающие колокольчики. Зацветут они на 15–20 неделе после посева.

Как вырастить дома герань и пеларгонию

И герань, и пеларгония относятся к гераниевым. Первая — это многолетнее растение с более разрозненным цветением. Пеларгония чаще всего выращивается как однолетник, но при этом растение пышно цветет. Что именно выбрать — уже дело вкуса.

И герань и пеларгония отлично себя чувствуют на подоконнике | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RUИ герань и пеларгония отлично себя чувствуют на подоконнике | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

И герань и пеларгония отлично себя чувствуют на подоконнике

Источник:

— Семена нужно слегка присыпать и увлажнить. Грунт должен быть питательным и рыхлым, — отметила агроном. — Растения очень неприхотливы в уходе: им достаточно и полутени с умеренным поливом.

Пикировать рассаду нужно в фазе двух настоящих листьев.

Как вырастить дома бальзамин

В марте самое время посеять бальзамин Том Самб — этот гибрид отлично будет цвести даже в горшке. Но нужно понимать, что растение может достигать и 30–40 сантиметров, так что короб должен быть достаточно глубоким.

У растения компактный куст с небольшими цветами. Бальзамин будет цвести даже в сентябре и прекрасно переносит полутень.

Глубина посева — 3–5 мм. Всходы появляются через две недели при температуре выше +18 градусов. Пикировать рассаду нужно при 3–4 настоящем листе.

Как вырастить дома бархатцы

Бархатцы очень часто используют для украшения не только дач, но и улиц. Цветок может вырастить даже неопытный человек, но нужно помнить, что у бархатцев очень терпкий и резкий аромат.

С бархатцами справится даже начинающий цветовод | Источник: Артём Устюжанин / E1.RUС бархатцами справится даже начинающий цветовод | Источник: Артём Устюжанин / E1.RU

С бархатцами справится даже начинающий цветовод

Источник:

— Семена нужно посеять на глубину минимум в сантиметр, чтобы не было выноса околоплодника. Они очень быстро всходят и не требуют особого ухода, — рассказала Людмила Шубина.

Сейчас особой популярностью пользуются белые сорта бархатцев: «Альбатрос», «Эскимо», «Ванилла».

Как вырастить дома алиссум

В отличие от бархатцев, у алиссума сладкий, приятный аромат, который легко заполнит комнату. Несмотря на мелкие цветы, растение образует плотный ковер и эффектно смотрится в кашпо и коробах.

— Цветение непрерывное, нужно лишь удалять старые побеги, — советует агроном. — Это холодостойкое растение, которое выдерживает температуру почвы в +18 градусов.

Высота кустика — около 15 сантиметров. Растение мелкосемянное, и при посеве не нужно накрывать семена грунтом, достаточно хорошо увлажнить.

Как вырастить дома маргаритки и виолу

И маргаритки, и виола также не теряют своей популярности. Это невысокие цветы, которые могут выращиваться и как многолетние.

Сейчас можно найти цветы самой разной расцветки! | Источник: Евгения Глинчикова / NGS.RUСейчас можно найти цветы самой разной расцветки! | Источник: Евгения Глинчикова / NGS.RU

Сейчас можно найти цветы самой разной расцветки!

Источник:

Обе культуры сеют в марте–апреле, слегка присыпая землей. Достаточно вовремя увлажнять грунт и распикировать рассаду в фазе 3–4 настоящих листьев.

Как вырастить дома бегонию

Бегония отлично растет в кашпо и дает пышные и яркие цветы. Посеять рассаду нужно до второй декады марта. Высота взрослого растения составляет около 20–30 сантиметров.

— Посев также поверхностный. Гранулы не нужно заглублять в грунт, достаточно лишь растворить их аккуратно водой, — отметила агроном. — Первую пикировку нужно провести в фазе 3–4 настоящих листьев, вторую — через два месяца, когда рассада окрепнет.

Лучше держать кашпо с бегониями в полутени, так как цветок не очень любит прямые солнечные лучи. Температура в помещении или на балконе должна быть выше +20 градусов.

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Комментарии
2
Гость
46 минут
Какие открытия делают для себя некоторые
Гость
37 минут
Лучше обычных бархатцев из летников ничего нету. Быстро растут, терпят полутень, недолив, перелив, не полегают, отмершие бутоны сами прячутся вглубь куста, не портя красоту. Только слишком высокими и пышными увлекаться не стоит у нас одна соседка сажала, чуть ли не метровые, так зацвели только к сентябрю, даже через рассаду. Единственное, оттенков маловато - красно жёлтая гамма только, есть светлые гибриды и всё... Печалька.
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