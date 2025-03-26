Когда рассаживать помидоры и как это правильно делать — важная инструкция от агронома

До сбора помидоров еще несколько месяцев, а пока самое время задуматься о пикировке Источник: Дарья Селенская / Городские медиа











С конца марта начинается сезон не только рассады, но и пикировки. Пора рассаживать цветы, перцы, баклажаны, томаты. Остановимся подробнее на последних. Помидоры, конечно, неприхотливые, но в уходе за ними есть свои нюансы. Давайте вместе с агрономом разберемся, как правильно пикировать томаты.

Когда пикировать помидоры

Пикировка — рассаживание растений в отдельные горшки или большой ящик, обязательная процедура для томатов. В маленькой емкости сеянцы не смогут нормально развиваться и хорошей рассады так не получить.

Рассаживать растения стоит после того как окрепнет первая пара настоящих листов. Обычно это сроки с конца марта и до середины апреля. Допустимо, если начнут появляться и следующие листья, но только если растениям хватает места в одном горшочке.

Томаты при пикировке можно заглублять Источник: Юрий Орлов / Городские медиа

По лунному календарю садовода пикировать томаты в марте лучше всего 27, 31-го, в апреле — 2, 3, 9, 10, 11, 12, 13, 30-го. Неблагоприятные дни для пересадки растений : 28, 29, 30-го марта и 26, 27-го апреля.

Как пикировать томаты

Есть два варианта пикировки томатов — в отдельные горшочки или в большие ящики. Второй вариант предпочтителен, если у вас есть место. Но растения нужно будет высадить на расстоянии друг от друга в 7-10 сантиметров.

— Рассада, выращенная в ящиках, более крепкая. У нее более развитая корневая система, так как нет ограничений и она переплетается. То что при высадке придется повреждать корни — для томатов не принципиальный вопрос. Они быстро восстанавливаются, — объяснила агроном Людмила Шубина.

Людмила Шубина — агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.

Если высадка помидоров планируется только через 30-40 дней после пикировки, то объем отдельных стаканчиков должен быть не менее 500 миллилитров. Так у растения будет возможность хорошо развиваться. На дне обязательно должен быть дренаж. Грунт рыхлый, питательный, некислый.

— Если была плохая досветка и слишком активный полив, то помидоры быстро вытягиваются в горшке для сеянцев. При пикировке их можно и даже нужно заглубить. Томаты могут отращивать корни на стебле, — подчеркнула специалист. — Слишком длинные корни можно прищипнуть при пересадке, чтобы пошли побочные ответвления.

Допустимо даже изогнуть стебель, если это можно сделать, не сломав растение. Слишком высокий томат может сломаться, поэтому важно всё сделать правильно. При пересадке землю нужно уплотнить и полить рассаду, чтобы убрать лишний воздух.

— Первые 2−3 дня после укоренения обязательно рассадку нужно поддержать в тепле. Когда начнет расти корневая система, можно понижать температуру до +18 градусов. В квартире это можно сделать, закрыв батареи или выбрав более прохладный подоконник, — объяснила Людмила Шубина.

Как ухаживать за рассадой томатов

Через несколько дней после пикировки стоит подкормить рассаду томатов гуматами калия — удобрение поможет корням хорошо развиваться, а растению наращивать здоровую листовую массу.

— Жаркая погода для томатов губительна. Сочетание частых поливов, плохого освещения и температуры выше +22 градусов приводит к вытягиванию рассады. Она становится хрупкой, нездоровой, потом будут проблемы при высадке и выращивании плодов, — предупреждает Людмила Шубина.

Поливать томаты нужно с утра. Растение активно растет именно ночью, поэтому вечерний полив ее лишний раз подстегнет. Не стоит увлекаться подкормками, особенно с высоким содержанием азота. Иначе растение начнет жировать — перерастать и наращивать чрезмерно листья.

Обязательно досвечивать томаты минимум до середины апреля по два часа утром и вечером. В пасмурные дни время досветки можно смело увеличивать.