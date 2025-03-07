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Весна обзор Вы готовы потратиться? В Ярославле продают букеты за десятки тысяч рублей

Вы готовы потратиться? В Ярославле продают букеты за десятки тысяч рублей

Смотрим, за что продавцы просят такие деньги

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6 комментариев
Мы собрали обзор необычных букетов на 8 марта | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU Мы собрали обзор необычных букетов на 8 марта | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Мы собрали обзор необычных букетов на 8 марта

Источник:

Весна — прекрасная пора для того, чтобы подарить цветы своему любимому человеку. Тем более скоро 8 Марта. Мы решили посмотреть какие цены за букеты предлагают в Ярославле и собрали самые дорогие предложения.

101 роза

Красные розы из Эквадора в Ярославле обойдутся в 28 500 рублей. Продавец предупреждает, что в праздничное время композицию нужно заказывать за 1-2 недели.

Пионы

Букет из 101 нежного цветка в Ярославле будет стоить по скидке 22 500 рублей. Без скидки такая композиция обойдется в 25 000 рублей.

Букет из тюльпанов

Традиционные мартовские цветы в Ярославле встанут в 19 100 рублей. Магазин гарантирует предоставление консультации по уходу за вашим букетом.

Необычный вариант

Ярославская букетная предлагает интересную композицию из ранункулюсов (семейство лютиковых). Цена таких цветов — 15 700 рублей.

Французская роза

Корзина с премиальными цветами обойдется в 12 000 рублей. Такие розы за счет вывернутой формы лепестков называют королевскими.

Разноцветный микс

Композиция из 101 розы встанет в 11 990 рублей. Продавец отмечает, что при заказе цветов доставка по Ярославлю будет бесплатной.

Съедобный букет

Для любителей сладкого в Ярославле можно купить букет-гигант из клубники в бельгийском шоколаде. Порадовать вкусовые сосочки обойдется в 9 990 рублей.

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Комментарии
6
Гость
7 марта, 21:10
Не врите. Букет из 5 тюльпанов в Ленте 348 руб. Из 9-ти - около 900 рублей. Из 15-ти тюлек - около 1500 рублей
Гость
7 марта, 20:36
Красиво жить не запретишь, особенно если ума нет, думают жители Любима.
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