Вы готовы потратиться? В Ярославле продают букеты за десятки тысяч рублей

Мы собрали обзор необычных букетов на 8 марта Источник: Александра Мамонтова / 76.RU











Весна — прекрасная пора для того, чтобы подарить цветы своему любимому человеку. Тем более скоро 8 Марта. Мы решили посмотреть какие цены за букеты предлагают в Ярославле и собрали самые дорогие предложения.

101 роза

Красные розы из Эквадора в Ярославле обойдутся в 28 500 рублей. Продавец предупреждает, что в праздничное время композицию нужно заказывать за 1-2 недели.

Пионы

Букет из 101 нежного цветка в Ярославле будет стоить по скидке 22 500 рублей. Без скидки такая композиция обойдется в 25 000 рублей.

Букет из тюльпанов

Традиционные мартовские цветы в Ярославле встанут в 19 100 рублей. Магазин гарантирует предоставление консультации по уходу за вашим букетом.

Необычный вариант

Ярославская букетная предлагает интересную композицию из ранункулюсов (семейство лютиковых). Цена таких цветов — 15 700 рублей.

Французская роза

Корзина с премиальными цветами обойдется в 12 000 рублей. Такие розы за счет вывернутой формы лепестков называют королевскими.

Разноцветный микс

Композиция из 101 розы встанет в 11 990 рублей. Продавец отмечает, что при заказе цветов доставка по Ярославлю будет бесплатной.

Съедобный букет