Из-за пандемии коронавируса россияне остались без футбола

Ярославский «Шинник» и екатеринбургский «Урал» снова не смогут сыграть матч ¼ Кубка России по футболу. Игра должна была состояться завтра на «Арене Химки», но её отменили из-за угрозы распространения инфекции коронавируса в России.
— Есть официальный запрет на проведение спортивных мероприятий от губернатора Московской области, а также нам пришло письмо от «Арены Химки», в котором сказано, что они нам не предоставят стадион для проведения домашнего матча с «Уралом».
Ранее «Шинник» и «Урал» не смогли сыграть из-за того, что в Ярославле поле оказалось неподготовленным. Ярославский футбольный клуб из-за этого понёс расходы и планирует теперь их взыскать с мэрии.
В России до 4 апреля остановлено проведение матчей в футбольной премьер-лиге, причём нет никаких гарантий, что запрет не продлят. Также в этом году не состоится чемпионат Европы по футболу, его перенесли на 2021 год.
В Ярославской области пока не зарегистрировано ни одного случая заболевания коронавирусом, но для заболевших уже подготовили пять больниц.
о да , какая боль )) , да плевать все хотели на этот футбол