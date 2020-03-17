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Из-за пандемии коронавируса россияне остались без футбола

И снова ярославский «Шинник» и екатеринбургский «Урал» не смогут встретиться в кубковом матче

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Матч «Шинник» — «Урал» снова не состоится

Матч «Шинник» — «Урал» снова не состоится

Ярославский «Шинник» и екатеринбургский «Урал» снова не смогут сыграть матч ¼ Кубка России по футболу. Игра должна была состояться завтра на «Арене Химки», но её отменили из-за угрозы распространения инфекции коронавируса в России.

— Есть официальный запрет на проведение спортивных мероприятий от губернатора Московской области, а также нам пришло письмо от «Арены Химки», в котором сказано, что они нам не предоставят стадион для проведения домашнего матча с «Уралом».

Ранее «Шинник» и «Урал» не смогли сыграть из-за того, что в Ярославле поле оказалось неподготовленным. Ярославский футбольный клуб из-за этого понёс расходы и планирует теперь их взыскать с мэрии.

В России до 4 апреля остановлено проведение матчей в футбольной премьер-лиге, причём нет никаких гарантий, что запрет не продлят. Также в этом году не состоится чемпионат Европы по футболу, его перенесли на 2021 год.

В Ярославской области пока не зарегистрировано ни одного случая заболевания коронавирусом, но для заболевших уже подготовили пять больниц.

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КОММЕНТАРИИ (4)

Гость
17 мар 2020 в 13:14

о да , какая боль )) , да плевать все хотели на этот футбол

гость
17 мар 2020 в 13:52

интересно, почему тогда школы проводят массовые мероприятия, игнорируя настоятельные рекомендации минздарава и минобра? конкретно, 89 школа

ваш господин
17 мар 2020 в 12:57

это конечно беда , но ежели им очень хочется пускай встречаются 😁