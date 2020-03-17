Из-за пандемии коронавируса россияне остались без футбола

Ярославский «Шинник» и екатеринбургский «Урал» снова не смогут сыграть матч ¼ Кубка России по футболу. Игра должна была состояться завтра на «Арене Химки», но её отменили из-за угрозы распространения инфекции коронавируса в России.



— Есть официальный запрет на проведение спортивных мероприятий от губернатора Московской области, а также нам пришло письмо от «Арены Химки», в котором сказано, что они нам не предоставят стадион для проведения домашнего матча с «Уралом».



Ранее «Шинник» и «Урал» не смогли сыграть из-за того, что в Ярославле поле оказалось неподготовленным. Ярославский футбольный клуб из-за этого понёс расходы и планирует теперь их взыскать с мэрии.

