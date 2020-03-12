Многомиллионные расходы из-за ужасного поля «Шинник» планирует взыскать в мэрии

Городские власти пообещали привести поле стадиона «Шинник» в порядок Фото: мэрия Ярославля

Ярославский футбольный клуб «Шинник» несёт убытки из-за истории с не подготовленным к матчам газону на основном поле стадиона. Суммы для, мягко говоря, не самого богатого клуба даже в ФНЛ огромные.

— Почти 5 миллионов рублей «Шинник» должен выплатить неустойку футбольному клубу «Урал», который приехал на несостоявшуюся игру, и почти 4 миллиона ярославцы потратили на проведение двух матчей в подмосковных Химках (кубковая игра с «Уралом» и домашний матч первенства с «Ротором». — Прим. ред.), — сообщил источник близкий к Футбольной национальной лиге. — Ещё штраф выпишет РФС. Каким он будет, сказать сложно — подобных прецедентов давно не было.



Как стало известно 76.RU, «Шинник» планирует обратиться в суд и потребовать компенсации этих незапланированных расходов от мэрии. Ведь по сути это муниципальная дирекция спортивных сооружений не подготовила стадион к матчам Кубка России и ФНЛ.

— К нам никаких заявлений или обращений пока не поступало, — сообщили в мэрии Ярославля. Несколько лет назад стадион у клуба забрал бывший и. о. мэра Ярославля Алексей Малютин и перевёл его в структуру муниципальной дирекции спортивных сооружений. Тогда он объяснял это тем, что объект должен приносить деньги в городской бюджет, а не просто числиться на балансе «Шинника». Его городские власти стали сдавать в аренду, в том числе и самому «Шиннику», чтобы тот мог играть на нём. У футбольного клуба из-за этого стали возникать проблемы с Футбольной национальной лигой, у которой были претензии к стадиону, на котором играли чёрно-синие. Но в клубе ничего не могли с этим поделать, так как стадион им не принадлежал. Прошлый мэр Ярославля Владимир Слепцов обещал вернуть «Шиннику» стадион с одноимённым названием, но почему-то этого так и не сделал.



Фотографии поля на ярославском стадионе в интернет выложили представители футбольного клуба «Урал» Фото: ФК «Урал»

Сейчас руководство дирекции спортивных сооружений объясняет ужасное состояние стадиона так:

— К первому матчу сезона был разработан план подготовки, согласованный с генеральным директором футбольного клуба «Шинник». На стадионе проведены работы, связанные с подготовкой поля к матчу, а именно включён обогрев, проведено «вычесывание» поля с целью удаления погибшей травы, в конце января на поле посеяли семена, поле укрыто материалом для создания необходимой температуры для проращивания травы, а также проведены необходимые агротехнические мероприятия (внесение удобрений, обработка гербицидами, чтобы предотвратить болезнь травы, аэрация поля и т.д.). 14 января включили подогрев, чтобы поддерживать наиболее благоприятную температуру почвы, но, учитывая климатические условия, трава в это время года (февраль-март) не растёт.

Когда мэру Ярославля Владимиру Волкову доложили о случившемся, чиновники засуетились и начали разбираться с положением дел. ― Поднимаем все документы по реконструкции стадиона, проверяем технические моменты, а также действия сотрудников, — рассказал вчера начальник управления по физической культуре и спорту мэрии Ярославля Александр Легус.



Выяснили, что при реконструкции поля в 2017 году изменили систему подогрева поля. Проще говоря, трава не растёт теперь, потому что ей тепла не хватает.



― Мы не можем сделать отопление поля на уровне 20 градусов, теплоноситель не дает таких мощностей при высокой уличной температуре, ― пояснил агроном стадиона Виталий Лопоносов.



Нашлась еще масса причин для такого провала.



― При реконструкции поля в 2017 году была изменена толщина земляной подушки и теперь теплоузлу не хватает мощности прогреть 20 сантиметров земли, ― доложил управляющий стадионом Александр Смирнов.



Руководству стадиона мэр грозил санкциями.



― После окончательной проверки будут приняты решения, в том числе и кадровые. Мы сделаем всё, чтобы домашняя арена нашего футбольного клуба «Шинник» работала без заминок и могла принимать у себя матчи первого дивизиона чемпионата России и Кубка России. Первые шаги нами уже сделаны в прошлом году. Мы попали в федеральную программу «Наследие», по которой на начало лета запланирована «прошивка» футбольного поля «Шинник», ― сообщил Владимир Волков.

На поле укрепят корневой слой травы, вплетут искусственные нити, чтобы сделать каркас на долгий срок.

— Конкурсные процедуры уже запущены. На эти цели предусмотрено 26 миллионов рублей. Городских денег из них будет потрачено всего около 260 тысяч рублей. Кроме того, в ближайшее время будет сделан проект модернизации теплового узла под существующие нагрузки, запланированная модернизация теплоузла позволит проводить матчи при любой погоде, — отчитались в мэрии.

