Чемпионат Европы по футболу перенесли на 2021 год

Если вы собирались посетить матчи чемпионата Европы по футболу этим летом, сместите планы на следующий год: из-за пандемии коронавируса УЕФА принял решение перенести игры на 2021-й. Об этом сообщает LʼEquipe, ссылаясь на собственные источники.

До этого УЕФА выходил к итальянским клубам «Интер» и «Рома» с просьбой сняться с розыгрыша Лиги Европы, чтобы не допустить срыва сезона из-за пандемии коронавируса.

Первые матчи 1/8 финала Лиги Европы не состоялись из-за карантина в Италии, до 3 апреля были остановлены чемпионаты Италии и Испании по футболу, а УЕФА официально анонсировал проведение экстренного заседания 17 марта. Ожидается, что после него о переносе чемпионата Европы объявят официально.